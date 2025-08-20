Clásica El Carmen de Viboral: José Manuel Posada, primer líder en la categoría juvenil tras ganar la CRI

El corredor del Team Sistecrédito, José Manuel Posada, ganó este miércoles la contrarreloj individual que sirvió para darle apertura a la Clásica El Carmen de Viboral 2025 en la categoría juvenil. El pedalista de Sabaneta, Antioquia, paró los cronómetros de la prueba en 24 minutos y 14 segundos.

El joven talento paisa fue el más rápido en la jornada al cronómetro, superando por más de un minuto a su compañero de equipo Emanuel Restrepo y a David Santiago Espitia (MIX-El Carmen de Viboral).



José Manuel Posada en acción, en la crono inicial de Clásica El Carmen de Viboral. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

El inicio de ‘La Grande de Antioquia’ se llevó a cabo a través de una contrarreloj individual de 18,3 kilómetros en el oriente antioqueño, donde 68 ciclistas juveniles tomaron la salida.

La carrera del oriente antioqueño vivirá su primera etapa en línea este jueves, un circuito que pasará por El Santuario, Las Brisas y Betania.



José Manuel Posada, ganador de la Clásica El Carmen de Viboral en la categoría juvenil. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásica El Carmen de Viboral 2025

Resultados Contrarreloj individual en El Carmen de Viboral (18,3 km)