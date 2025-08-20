Ruta
Clásica El Carmen de Viboral: José Manuel Posada, primer líder en la categoría juvenil tras ganar la CRI
El corredor del Team Sistecrédito, José Manuel Posada, ganó este miércoles la contrarreloj individual que sirvió para darle apertura a la Clásica El Carmen de Viboral 2025 en la categoría juvenil. El pedalista de Sabaneta, Antioquia, paró los cronómetros de la prueba en 24 minutos y 14 segundos.
El joven talento paisa fue el más rápido en la jornada al cronómetro, superando por más de un minuto a su compañero de equipo Emanuel Restrepo y a David Santiago Espitia (MIX-El Carmen de Viboral).
El inicio de ‘La Grande de Antioquia’ se llevó a cabo a través de una contrarreloj individual de 18,3 kilómetros en el oriente antioqueño, donde 68 ciclistas juveniles tomaron la salida.
La carrera del oriente antioqueño vivirá su primera etapa en línea este jueves, un circuito que pasará por El Santuario, Las Brisas y Betania.
Clásica El Carmen de Viboral 2025
Resultados Contrarreloj individual en El Carmen de Viboral (18,3 km)
|1
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|24:14″
|2
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|1:05
|3
|David Santiago Espitia
|MIX-EL Carmen de Viboral
|1:21
|4
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|1:24
|5
|David Escobar
|Threshold Team- Safer
|1:41
Ruta
Tour de l’Avenir 2025: la Selección Colombia cumplió su primera jornada de entrenamientos en la región alpina de Tignes
La Selección Colombia – Sistecrédito adelantó este miércoles 20 de agosto su primera jornada de entrenamientos en la región alpina de Tignes, sede de inicio del Tour de l’Avenir 2025, que comenzará el próximo 23 de agosto con un prólogo de 3 kilómetros.
El combinado nacional trabajó con un total de 11 corredores, bajo la dirección técnica del Seleccionador Nacional David Vargas y el staff de la Federación Colombiana de Ciclismo. La jornada estuvo marcada por la lluvia, lo que exigió al grupo máxima concentración y adaptación a las condiciones de la montaña, propias de la exigencia de esta competencia considerada como el “Tour de Francia para los ciclistas menores de 23 años”.
La nómina se completará este jueves con la llegada de la corredora antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL), quien se unirá a la concentración tras su participación en el Tour de Romandía, reforzando así el bloque femenino nacional.
El equipo realizará mañana una nueva jornada de entrenamientos en Tignes, continuando con el proceso de adaptación a la altitud y afinando detalles de cara al inicio oficial de la competencia.
Con el equipo ya instalado en territorio francés y cumpliendo su preparación previa, la Selección Colombia – Sistecrédito se alista para afrontar uno de los compromisos más importantes de la temporada, en el que el país buscará ser protagonista con sus talentos de la categoría sub-23. La participación del equipo es posible gracias al apoyo del Ministerio del Deporte, Colombiana y Sistecrédito.
Nómina Oficial Selección Colombia Femenina – Tour de L’Avenir 2025
1. Juliana Londoño David (Team Picnic PostNL)
2. Natalia Garzón Cifuentes (Team Sistecrédito)
3. Angie Mariana Londoño Posada (Eneicat – CM Team)
4. Karen Dahiana González Ramírez (LC Cycling Team)
5. Laura Daniela Rojas Capera (Team Boyacá es para Vivirla)
6. Juanita Salcedo Salamanca (Team Boyacá es para Vivirla)
Nómina Oficial Selección Colombia Masculina – Tour de L’Avenir 2025
1. Juan Felipe Rodríguez Contreras (Team Sistecrédito)
2. Estiven García Gómez (Team Sistecrédito)
3. Jaider Muñoz Restrepo (Team Sistecrédito)
4. Samuel Flórez Garcés (Cortizo)
5. Miguel Ángel Marín Martínez (EF Education – Aevolo)
6. Mauricio Zapata Arboleda (GW Erco Shimano)
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Rodrigo Contreras confirma su rol de favorito y se queda con la contrarreloj inaugural de la Clásica El Carmen de Viboral
Confirmando su rol de favorito, Rodrigo Contreras (Nu Colombia) se impuso por escasos segundos en la primera etapa de la Clásica del Carmen de Viboral 2025, una contrarreloj individual de 18,3 kilómetros, disputada en el oriente antioqueño.
El jefe de filas del equipo morado firmó el triunfo con un tiempo de 23:01” a una velocidad media de 21,87 km / h. A Contreras lo escoltaron Walter Vargas (Team Medellín-EPM) a 8 segundos y Jeisson Casalla (Avinal-Alcaldía EL Carmen de Viboral) a 48” segundos.
La ‘Grande de Antioquia’ continuará este jueves con la disputa de la primera etapa en línea, un circuito que pasará por El Santuario, Las Brisas y Betania. Al sucesor de Robinson López, campeón del año pasado, lo conoceremos el sábado.
El recorrido de la competencia, divididos en cuatro fracciones, pasará por nueve municipios del Valle de San Nicolás y la zona de embalses, en un recorrido total de más de 222 kilómetros entre contrarreloj, circuitos y la exigente etapa reina.
Clásica El Carmen de Viboral 2025
Resultados Contrarreloj individual en El Carmen de Viboral (18,3 km)
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|23:01″
|2
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|0:08
|3
|Jeisson Casallas
|Avinal-Alcaldía EL Carmen de Viboral
|0:48
|4
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|0:57
|5
|Andrés Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:01
Ruta
Vuelta a España: Juan Guillermo Martínez disputará su primera ‘gran vuelta’ con el Team Picnic PostNL
Las batallas por la ‘maglia rosa’ y el ‘maillot amarillo’ quedaron en el pasado, y tras una sólida actuación en las dos ‘Grandes Vueltas‘ anteriores, el equipo Picnic PostNL se propone ser protagonista en la Vuelta a España para lo que dispuso una nómina muy competitiva, en la que sobresale, una de las nuevas promesas del ciclismo colombiano, Juan Guillermo Martínez.
El escalador boyacense de 20 años, disputará su primera ‘Grande‘, debutando en la ronda española. Más allá de su corta edad, el pedalista boyacense ha mostrado su gran madurez a lo largo del año compitiendo con la escuadra neerlandesa en importantes carreras con un podio en el Tour de Turquía.
El escarabajo, quien nació en Úmbita, Boyacá, tendrá la oportunidad de mostrar todas sus condiciones corriendo a la lado del estadounidense Kevin Vermaerke, el británico Bjorn Koerdt, los australianos Patrick Eddy y Chris Hamilton y los neerlandeses Timo Roosen, Casper van Uden y Gijs Leemreize.
“Hemos tenido una excelente preparación para la Vuelta tras pasar un tiempo en altitud en Kühtai. Nos decepciona la pérdida de Max Poole, pero con un buen grupo aquí, estamos deseando empezar con buen pie en Turín este fin de semana”, dijo entrenador del equipo Picnic PostNL, Phil West.