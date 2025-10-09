Clásica de Marinilla 2025: Stefanía Sánchez gana la crono y se pone líder en la rama femenina

Sorprendiendo a las del podio parcial, Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) ganó la contrarreloj individual de la Clásica de Marinilla 2025 en la rama femenina, disputada este jueves entre El Peñol y el parque de Marinilla.

La pedalista antioqueña realizó una excelente crono en los 18 kilómetros, ganándole por sólo dos segundos a su más inmediata perseguidora, su compañera de equipo Diana Carolina Peñuela. El podio de la jornada al cronómetro lo completó Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa) a 32 segundos de la ganadora, que realizó el ejercicio a 32 km / h.

Con su victoria y las diferencias obtenidas Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) pasó a liderar la carrera antioqueña con Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito) 2° y Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa) 3°.

La Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” finalizará este viernes con la disputa de la tercera y última etapa, circuito urbano en el municipio que le pone nombre a la carrera, en el oriente antioqueño.

Clásica de Marinilla 2025

CRI | El Peñol – Parque de Marinilla (18 km)

1 Stefanía Sánchez Team Sistecrédito 33:33″ 2 Diana Carolina Peñuela Team Sistecrédito 0:02 3 Jessenia Meneses Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa 0:32 4 Aranza Villalón Team Sistecrédito 0:44 5 Eroka Botero Team Sistecrédito 0:47

Clasificación General Individual

1 Stefanía Sánchez Team Sistecrédito 3:17:25″ 2 Diana Carolina Peñuela Team Sistecrédito 0:02 3 Jessenia Meneses Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa 0:30 4 Aranza Villalón Team Sistecrédito 0:35 5 Estefanía Herrera Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa 2:42

RESULTADOS COMPLETOS SEGUNDA ETAPA