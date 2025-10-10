Ruta
Clásica de Marinilla 2025: José Manuel Posada se queda con el título y José Miguel Aristizábal gana la lluviosa última etapa
La tercera y última etapa de la Clásica de Ciclismo Ramón Emilio Ardila de Marinilla cerró con una emocionante jornada en la categoría juvenil, donde los habitantes del municipio del oriente antioqueño disfrutaron de un circuito plagado de emociones en cada vuelta.
Entre los juveniles, José Manuel Posada (Team Sistecrédito) se quedó con el título tras ser el corredor más regular durante los cuatro días de competencia. El podio lo completaron su compañero de equipo José Manuel Ortiz (Team Sistecrédito) y Felipe Bravo (Indeportes-Hidratao).
En el circuito final que recorrió seis vueltas, José Miguel Aristizábal culminó con éxito la estrategia de su equipo Indeportes-Hidratao y terminó como el vencedor del día tras llegar escoltado por su compañero Felipe Bravo y por José Manuel Ortiz (Team Sistecrédito), los tres primeros llegaron con el mismo tiempo.
El líder José Manuel Posada (Team Sistecrédito) entró en la quinta posición a 12 segundos de los escapados y se aseguró otro título más en la temporada, sucediendo en el palamres de a carrera a Juan Sebastián Alfonso, campeón del año pasado.
Clásica de Marinilla 2025
Resultados Circuito Final
|1
|José Miguel Aristizábal
|Indeportes-Hidratao
|30:06″
|2
|Felipe Bravo
|Indeportes-Hidratao
|m.t.
|3
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|0:10
|5
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|0:12
Clásificación General Final
|1
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|3:16:21″
|2
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|0:42
|3
|Felipe Bravo
|Indeportes-Hidratao
|1:14
|4
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|1:28
|5
|David Espitia
|Indeportes-Hidratao
|1:44
Ruta
Aranza Villalón campeona de la Clásica de Marinilla en la rama femenina tras ganar el circuito final
La Clásica de Marinilla 2025 en la rama femenina quedó en manos de la chilena Aranza Villalón. La corredora austral del Team Sistecredito, que ganó dos etapas en la carrera paisa, dio cátedra en el circuito final, que estuvo acompañado por la lluvia.
Su equipo completó el podio de la Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” con un destacado 1-2-3, con Stefanía Sánchez y Diana Carolina Peñuela escoltando a la chilena Villalón, ocupando el segundo y tercer puesto, respectivamente.
La jornada final la ganó Aranza Villalón, quien atacó en los primeros giros del circuito y entró solitaria a la meta, logrando otra victoria en la carrera del oriente antioqueño. El pelotón entró a más de un minuto comandado por Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa).
Villalón, que consiguió su segundo título de la temporada tras ganar la Clásica El Carmen de Viboral, sucedió en el palmarés de la Clásica de Marinilla a Elizabeth Castaño, campeona del año pasado.
Clásica de Marinilla 2025
Resultados Circuito Final
|1
|Aranza Villalón
|Team Sistecrédito
|27:40″
|2
|Jessenia Meneses
|Team Sistecrédito
|1:15
|3
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|1:15
|4
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|1:15
|5
|Erika Milena Botero
|Team Sistecrédito
|1:15
Clasificación General Final
|1
|Aranza Villalón
|Team Sistecrédito
|3:45:40″
|2
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:40
|3
|Diana Carolina Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:42
|4
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|1:10
|5
|Estefanía Herrera
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|4:31
Ruta
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones se adelantaron y siguen anunciando sus nuevos fichajes para el próximo año.
La última transferencia la confirmó el equipo británico Ineos Grenadiers con la contratación del francés Kévin Vauquelin, quien llega procedente del Arkéa – B&B Hotels.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin-Deceuninck
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El italiano Alessandro Borgo llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
Cofidis
El francés Yaël Joalland llega procedente del CIC – U – Nantes El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek
El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Decathlon CMA CGM
El austriaco Gregor Mühlberger llega procedente del Movistar Team El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El italiano Mattia Agostinacchio llega procedente del Club Ciclístico Trevigliese El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ
El neozelandés Josh Kench llega procedente del equipo continental Li Ning Star El francés Victor Loulergue llega procedente del equipo continental Groupama-FDJ El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El francés Kévin Vauquelin llega procedente del INEOS Grenadiers El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Intermarché-Wanty
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
Lidl-Trek
El español Juan Ayuso llega procedente del UAE Team Emirates – XRG El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Movistar Team
El belga Cian Uijtdebroeks llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El francés Adrien Boichis llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga RemcoEvenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Team Picnic PostNL
El británico James Knox llega procedente del Soudal Quick-Step El irlandés Dillon Corkery llega procedente del St Michel – Preference Home – Auber93
El británico Oliver Peace llega procedente del equipo de desarrollo del Picnic PostNL
Soudal Quick-Step
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El británico Owain Doull llega procedente del EF Education – EasyPost El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL
Ruta
Alexander Salby gana el segundo duelo de velocistas en el Tour del Lago Taihu; Roberto González el mejor latinoamericano
En otro final para velocistas, esta vez el turno de ganar le correspondió al escandinavo Alexander Salby (Li Ning Star), quien se adjudicó al sprint la segunda etapa del Tour del Lago Taihu, luego de recorrer 122 kilómetros por los alrededores de Suzhou Wujiang, en territorio chino.
El pedalista danés, de 27 años, fue el más rápido en la llegada grupal, superando holgadamente al italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team), ganador de la jornada inaugural y al polaco Stanisław Aniołkowski (Cofidis), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los tres suramericanos en competencia, todos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: el panameño Roberto González (Solution Tech-Vini Fantini) 35°, el ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport) 36° y el colombiano Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) 83°.
La novel carrera china continuará este sábado con la tercera etapa, de la cuatro pactadas, otra jornada totalmente llana que se disputará entre las localidades de Nantong y Qidong, con un trazado corto de 79,2 kilómetros.
Tour of Taihu Lake (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Suzhou Wujiang – Suzhou Wujiang (122 km)
|1
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|2:34:35
|2
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|4
|Martin Laas
|Quick Pro Team
|m.t.
|5
|Attilio Viviani
|Solution Tech-Vini Fantini
|m.t.
|6
|Filippo Fortin
|Solution Tech-Vini Fantini
|m.t.
|7
|Vlas Shichkin
|Pingtan International Tourism Island Cycling Team
|m.t.
|8
|Blake Quick
|Roojai Insurance
|m.t.
|9
|Wan Abdul Hamdan
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|10
|David Dekker
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|35
|Roberto González *Panamá
|Solution Tech-Vini Fantini
|m.t.
|36
|Cristián David Pita *Ecuador
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport
|m.t.
|83
|Juan Manuel Barboza *Colombia
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|4:44:37
|2
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|0:07
|3
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:07
|4
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto
|0:10
|5
|Josh Kench
|Li Ning Star
|0:12
|6
|Milan Menten
|Lotto
|0:13
|7
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|0:14
|8
|Blake Quick
|Roojai Insurance
|0:16
|9
|David Dekker
|Euskaltel-Euskadi
|0:16
|10
|Lev Gonov
|XDS Astana Team
|0:16
|24
|Roberto González *Panamá
|Solution Tech-Vini Fantini
|0:16
|42
|Juan Manuel Barboza *Colombia
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:16
|112
|Cristián David Pita *Ecuador
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport
|15:22