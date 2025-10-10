Connect with us

Ruta

Clásica de Marinilla 2025: José Manuel Posada se queda con el título y José Miguel Aristizábal gana la lluviosa última etapa

Publicado

Hace 27 mins

el

El antioqueño José Manuel Posada, campeón de los juveniles en la Clásica de Marinilla 2025. (Foto © RMC)
Ruta

Aranza Villalón campeona de la Clásica de Marinilla en la rama femenina tras ganar el circuito final

Publicado

Hace 2 horas

el

10 octubre, 2025

Por

La chilena Aranza Villalón ganó el circuito final de la Clásica de Marinilla y se consagró campeona. (Foto Andrés Piedrahita © RMC)
Ruta

Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña

Publicado

Hace 4 horas

el

10 octubre, 2025

Por

El francés Kévin Vauquelin, nuevo refuerzo del Ineos Grenadiers. (Foto A.S.O © Tour de France)
Ruta

Alexander Salby gana el segundo duelo de velocistas en el Tour del Lago Taihu; Roberto González el mejor latinoamericano

Publicado

Hace 5 horas

el

10 octubre, 2025

Por

El danés Alexander Salby ganó la segunda etapa del Tour del Lago Taihu 2025. (Foto © Tour of Taihu Lake)
