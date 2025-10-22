Ciclo-Retro: un repaso a los 26 títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala

La Vuelta a Guatemala, que arranca una nueva edición esta semana, cuenta con más de 60 años de historia, en la que los escarabajos han sido protagonistas de primer orden, por eso es bueno recordarla.

La prestigiosa carrera centroamericana, que llegó al mundo del ciclismo en 1957, cuenta con 26 títulos colombianos. Hernán Medina Calderón fue el primer corredor nacional en ganarla en 1958.



Hernán Medina, primer campeón colombiano en la Vuelta a Guatemala. (Foto © RMC)

Los pedalistas de Colombia a lo largo de las 63 ediciones que se han disputado consiguieron hacer en 14 ocasiones el 1-2-3 en la historia de la ronda guatemalteca. La última vez fue en 2013 con Óscar Sánchez 1°, Jonathan Millán 2° y Juan Sebastián Tamayo 3°.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todos los títulos de los colombianos, en una de las carreras más importantes de Centroamérica y que actualmente hace parte del calendario UCI.



El boyacense Róbinson López, campeón de la Vuelta a Guatemala 2024. (Foto © FGC)

TÍTULOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A GUATEMALA

2024 🥇 Róbinson López 🥈 Mardoqueo Vásquez 🥉 David González

2014 🥇 Alex Cano 🥈 Francisco Colorado 🥉 Óscar Sevilla

2013 🥇 Óscar Sánchez 🥈 Jonathan Millán 🥉 Juan Sebastián Tamayo

2012 🥇 Ramiro Rincón 🥈 Freddy Piamonte 🥉 Román Villalobos

2010 🥇 Giovanni Báez 🥈 Juan Pablo Suárez 🥉 Francisco Colorado

2003 🥇 César Salazar 🥈 Julio César Rangel 🥉 Mauricio Ortega

2002 🥇 Víctor Hugo González 🥈 José Daniel Bernal 🥉 Amílcar Gramajo

2001 🥇 Gregorio Ladino 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Álvaro Lozano

1998 🥇 Ismael Sarmiento 🥈 Ubaldo Mesa 🥉 Julio César Rangel

1996 🥇 Graciano Fonseca 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Raúl Gómez Suárez

1995 🥇 Jairo Hernández 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Luis Cárdenas

1993 🥇 José Robles 🥈 Luis Cárdenas 🥉 José Castelblanco

1992 🥇 José Castelblanco 🥈 Jair Bernal 🥉 Hugo Bolívar

1990 🥇 Adolfo Rico 🥈 Raúl Gómez 🥉 Edín Roberto Nova

1989 🥇 Dinael Vargas 🥈 Edín Roberto Nova 🥉 Jair Bernal

1987 🥇 Orlando Castillo 🥈 Jair Bernal 🥉 Dubán Ramírez

1986 🥇 Josué López 🥈 Juan Carlos Arias 🥉 Marco Quezada

1985 🥇 Héctor Julio Patarroyo 🥈 Robenson Pacheco 🥉 Andrés Brenes

1982 🥇 Rafael Tolosa 🥈 Martín Ramírez 🥉 Jesús María Segura

1980 🥇 Samuel Cabrera 🥈 Israel Corredor 🥉 Antônio Silvestre

1977 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Carlos Julio Siachoque 🥉 Luis Enrique Murillo

1976 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Wilfredo Insuasti 🥉 Carlos Julio Siachoque

1973 🥇 Luis Leonardo Tovar 🥈 Carlos Campaña 🥉 Alberto Duarte

1964 🥇 Rubén Darío Gómez 🥈 Pablo Hernández 🥉 Juan Pontaza

1960 🥇 Jorge Alfonso Luque 🥈 Eduardo Bustos 🥉 Aureliano Cuque

1958 🥇 Hernán Medina Calderón 🥈 Honorio Rúa 🥉 Roberto Buitrago