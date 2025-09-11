Ciclo-Retro: revivamos las victorias de etapa de Egan Bernal en las ‘Grandes Vueltas’

El formidable rutero colombiano, Egan Bernal, consiguió su tercera victoria etapa en una ‘Gran Vuelta‘ (Tour-Giro-Vuelta), todas corriendo para el equipo británico Ineos Grenadiers. Las primeras llegaron en 2021, en el recordado Giro Italia, que terminó ganando.

A continuación la Revista Mundo Ciclístico recuerda todas las victorias del zipaquireño, sumando el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España, las carreras más importante del calendario World Tour.

*Giro de Italia 2021 – Victoria en la Etapa 9 | Castel di Sangro – Campo Felice (158 km)



Egan Bernal salió victorioso en la novena etapa del Giro de Italia 2021. (Photo Dario Belingheri/BettiniPhoto©2021)

*Giro de Italia 2021 – Victoria en la Etapa 16 | Sacile – Cortina d’Ampezzo (153km)



Egan Bernal, ganador de la etapa 16 del Giro de Italia 2021. (Foto Giro d’Italia ©Massimo Paolone/LaPresse)

*Vuelta a España 2025 – Victoria en la etapa 16 | Poio – Mos. Castro de Herville (167,9 km)