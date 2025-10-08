Ruta
Ciclo-Retro: Mundial de ruta élite en Duitama con España repitiendo lo que hizo en la crono
Aquel 8 de octubre de 1995 fue un día domingo en el que millones de personas en el mundo y doscientos mil en Duitama estuvieron atentos por espacio de 8 horas a través de la radio y la TV del desarrollo del Campeonato Mundial de Ciclismo en ruta para el que se alinearon en el punto de salida y llegada de la prueba un total de 98 corredores que deberían enfrentar una distancia de 265 kilómetros repartidos en 15 vueltas a un circuito de 17,6 kilómetros con un ascenso de 4 al Cogollo, punto clave de la carrera.
En la lista de inscritos, la selección colombiana dirigida por el gran campeón Fabio Parra gozaba de gran favoritismo por la calidad de sus integrantes y en especial por correr perfectamente adaptados al factor altura que era el enemigo principal de los visitantes. Esa selección incluyó a Oliverio Rincón, Israel Ochoa, Chepe González, Óscar Vargas, Alberto Camargo, Álvaro Lozano, Juan Diego Ramírez, Henry Cárdenas, Nelson Rodríguez y Efraín Rico.
Carrera de Eliminación
La competencia se inició acompañada por la lluvia, lo que determinó tempranamente el abandono de varios corredores a causa de caídas por el piso mojado, uno de ellos Juan Diego Ramírez, la primera baja colombiana. Con el paso del tiempo, fueron igualmente transcurriendo los 15 giros pactados y resultó fácil observar varios intentos de fuga, así como la eliminación natural de corredores de todas las naciones incluido el astro italiano Gianni Bugno, dos veces campeón mundial, retrasado desde la primera vuelta.
Colombia, Italia, Francia, España y Suiza fueron las selecciones encargadas de imponer el ritmo en cada vuelta y de tener el control de los intentos de escapada, llegando a la mitad de la carrera con unos 40 ciclistas en carrera, entre ellos los colombianos Rincón, Ochoa y Vargas al lado de los grandes pretendientes al título como Pantani, Chiapucci, Gianeti, Induráin, Virenque, etc.
Final Dramático
Para las 4 últimas vueltas, nuevamente apareció la lluvia y quedaron solamente 14 ruteros en el lote principal y es a partir de ese momento cuando se define el campeonato, con ataques de Pantani, Escartin, Pellicioli, siempre controlados para dar paso al drama: Chiapucci abandona por caída en la vuelta 12, Induráin pincha en la vuelta 13 y regresa al lote para las dos vueltas finales donde solamente quedaron nueve para las tres medallas: Rincón (Colombia), Olano , Jiménez e Induráin (España) , Virenque (Francia), Gianetti (Suiza), Pantani (Italia), Konishev (Rusia).
En la penúltima Vuelta, Pantani intenta irse en la subida, pero es controlado por Induráin quien a su vez contrataca, pero una vez controlados, es el de Anoeta – Abraham Olano- quien se va después de sonar la campana para el último giro, llega al pie del cogollo con 30 segundos y corona con 15 de ventaja. Emprende el último descenso arriesgando todo, aparece en la recta final a 800 metros de la meta con su rueda trasera pinchada, pero decide continuar así y alcanza a llegar triunfante después de 7 horas y nueve minutos de pedaleo, con 35 segundos sobre Induráin, Pantani (ya fallecido) y Mauro Gianetti (hoy mánager del equipo UAE), quienes definieron el resto de las medallas.
Solamente 20 en la llegada
La rudeza de la prueba se refleja en el número de corredores que la terminaron (veinte) y entre ellos tres colombianos que defendieron la localía, su prestigio y el del ciclismo de nuestro país con coraje y determinación: Oliverio Rincón, (octavo a 1:53), Israel Ochoa (once a 3;08) y Chepe González (15 a 9:22).
Así terminó, el evento deportivo más importante que ha realizado este país y que aún hoy es recordado por lo que significó para el ciclismo mundial y la fiesta que compartieron miles de compatriotas en Duitama y millones en el mundo.
Ruta
Barrida del Team Medellín-EPM en el inicio de la Vuelta a Santa Catarina; Diego Camargo primer líder
Actuación espectacular y abrumadora del Team Medellín-EPM en el inicio de la Vuelta a Santa Catarina 2025 haciendo el 1-2-3 en el municipio de Urubici tras recorrer 162,5 kilómetros. La victoria de la etapa le correspondió a Diego Camargo.
El corredor boyacense, que viene de ganar el Clásico RCN, firmó el triunfo después de 4 horas, 39 minutos y 4 segundos, entrando por delante de sus compañeros de equipo Walter Vargas y Víctor Ocampo, quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.
Gran día para los escarabajos que arrasaron en la subida más dura del día, el Alto de la Sierra (15,4 km al 6,9 por ciento), donde los de la escuadra continental colombiana fueron los grandes dominadores.
La carrera brasileña continuará este jueves con la disputa de la segunda fracción, una jornada ondulada de 141,4 kilómetros con salida en Lages y llegada nuevamente a Urubici, que incluye varios repechos y un puerto categorizado.
Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)
Resultados Etapa 1 | Nova Veneza – Urubici (162,4 km)
|1
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|4:39:04
|2
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|3
|Víctor Ocampo
|Team Medellín – EPM
|6:41
|4
|Eduardo Moyata
|Pío Rico Cycling Team
|7:11
|5
|Bruno Martins
|São José Ciclismo
|7:15
|6
|Julián Cardona
|Team Medellín – EPM
|7:51
|7
|Carlos Acuña
|Selección de Paraguay
|8:16
|8
|Gabriel Metzger
|ACRS Cycling Team – Audax Bike – Royal Ciclo
|9:53
|9
|Euller Rabelo
|Pindamonhangaba Cycling Team
|10:05
|10
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|10:05
Ruta
El Sistecrédito manda en la Clásica de Marinilla en la rama femenina; Diana Peñuela etapa y Aranza Villalón en la general
En un final lleno de emociones, Diana Peñuela (Team Sistecrédito) se quedó con la primera etapa en línea de la Clásica de Marinilla 2025, sobre un tramo de 67 kilómetros entre el parque de San Rafael y el parque de Marinilla.
En los kilómetros definitivos se vieron varios ataques y uno de ellos fue aprovechado por la corredora caldense, quien fue más la más rápida, llevándose la victoria por delante de Jessenia Meneses (Team Sistecrédito) y de su compañera de equipo Stefanía Sánchez.
En cuanto a la general, no se presentaron cambios importantes. De esta manera, la chilena Aranza Villalón (Team Sistecrédito) comanda la clasificación general con 7 segundos de ventaja sobre Jessenia Meneses (Orgullo Paisa), quien se encuentra 2° y 9 sobre Diana Peñuela (Team Sistecrédito), 3°.
La Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa, una contrarreloj individual de 18 kilómetros entre El Peñol y el parque de Marinilla.
Clásica de Marinilla 2025
Parque de San Rafael – Marinilla (67 km)
|1
|Diana Carolina Peñuela
|Team Sistecrédito
|2:39:47″
|2
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:01
|4
|Estefanía Herrera
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|0:01
|5
|Aranza Villalón
|Team Sistecrédito
|0:01
Clasificación General Individual
|1
|Aranza Vilallón
|Team Sistecrédito
|2:43:43″
|2
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|0:07
|3
|Diana Carolina Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:09
|4
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:09
|5
|Estefanía Herrera
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|0:25
Ruta
Clásica de Marinilla: Cristián Camilo Muñoz gana la primera etapa y Alejandro Osorio sigue líder
Una vibrante jornada se vivió este miércoles en la edición 34 de la Clásica de Marinilla durante la primera etapa en línea de la carrera del oriente antioqueño que dejó como ganador al boyacense Cristián Camilo Muñoz (Nu Colombia).
La fracción de 110 de kilómetros fue controlada de principio a fin por el equipo morado y el Orgullo Paisa, quienes estuvieron prestos a todos los intentos de fuga para mantenerlos a raya.
Al final la etapa se definió a pura velocidad, donde el oriundo de Ventaquemada, Boyacá, Cristián Camilo Muñoz levantó los brazos para sumar su primera victoria del año con un tiempo de 3 horas, 14 minutos y 3 segundos.
La Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa una contrarreloj individual de 18 kilómetros entre El Peñol y el parque de Marinilla.
Clásica de Marinilla 2025
Parque de San Rafael – Marinilla (67 km)
|1
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|3:14:03″
|2
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|0:04
|3
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|0:04
|4
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|0:06
|5
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:06
Clasificación General Individual
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|3:17:11″
|2
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|0:06
|3
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|0:09
|4
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|0:09
|5
|Jaider Muñoz
|Team Girardota-Ciclorades
|0:17