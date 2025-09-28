Ciclo-Retro: los pedalistas que lograron dos títulos consecutivos en el Campeonato Mundial de Ruta

Con un ataque lejano Tadej Pogacar revalidó su título de campeón del mundo de ruta en Kigali, después de un recorrido súper exigente de 267,5 kilómetros. La superestrella eslovena se movió a más de 100 kilómetros para el final y llegó en solitario a la línea de meta.

Con un tiempo total de 6 horas, 21 minutos y 20 segundos, Pogi se llevó su segundo maillot arcoíris, esta vez seguido por el belga Remco Evenepoel. El podio lo completó Ben Healy, quien le ganó el duelo al danés Mattias Skjelmose por el tercer puesto.

En cuanto a los colombianos solo uno, de los cuatro que iniciaron la prueba terminó, siendo Harold Tejada el mejor ‘escarabajo’, entrando en la casilla 14° a más de nueve minutos del ganador, mientras que Egan Bernal, Brandon Rivera y Walter Vargas no consiguieron terminar la durísima prueba.



Los cuatros colombianos que participaron en la prueba de ruta élite. (Foto © FCC)

La fuga del día la animaron el francés Julien Bernard, el español Raúl García Pierna, el portugués Ivo Oliveira, el suizo Fabio Christen, el alemán Marius Mayrhofer, el neerlandés Menno Huising y el danés Anders Foldager.

Con el pasar de los kilómetros los fugitivos fueron perdiendo fuerzas y pasando la mitad del recorrido solo quedaron en punta Bernard, Oliveira y Foldager. Una vez controlada la escapada la carrera estalló con un ataque del esloveno Tadej Pogacar que se llevó su rueda al español Juan Ayuso, minutos después el mexicano Isaac del Toro llegó a la punta.



Isaac del Toro y Tadej Pogacar iniciaron su acción ofensiva a más de 100 kilómetros para el final. (Foto © UCI Cycling)

A cinco vueltas para el final, Pogacar se alejó del mexicano y aumentó su ventaja con sus perseguidores. Por detrás, le montaron la persecución el belga Remco Evenepoel, el danés Mattias Skjelmose y el irlandés Ben Healy.

El actual campeón del mundo mantuvo su distancia con sus rivales y conservó la ventaja hasta el final para llevarse su segundo título consecutivo, tras el conseguido el año pasado en Zúrich, Suiza.

Remco Evenepoel, Tadej Pogačar y Ben Healy, en el podio de la prueba de ruta. (Foto © UCI Cycling)

Resultados Mundial de Ruta – Prueba de Fondo Élite (Rama Masculina)

Kigali – Kigali (267,5 km)