Ruta

Ciclo-Retro: los pedalistas que lograron dos títulos consecutivos en el Campeonato Mundial de Ruta

Publicado

Hace 3 horas

el

El francés Julian Alaphilippe, campeón del mundo en 2021. (Photo Luca Bettini/BettiniPhoto©2021)
Ruta

Diego Camargo logra su primer título en el Clásico RCN y Wilson Peña gana la crono final en el cerro de Cristo Rey

Publicado

Hace 48 mins

el

28 septiembre, 2025

Por

El boyacense Diego Camargo, nuevo campeón del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Ruta

Colosal victoria de Tadej Pogacar en Kigali para revalidar su título de campeón del mundo de ruta con Harold Tejada 14°

Publicado

Hace 2 horas

el

28 septiembre, 2025

Por

El esloveno Tadej Pogacar revalidó su título mundial de ruta en terrritorio africano. (Foto © Kigali 2025)
Ruta

Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña

Publicado

Hace 4 horas

el

28 septiembre, 2025

Por

El francés Adrien Boichis, nuevo refuerzo del Red Bull - BORA - hansgrohe. (Foto © Red Bull - BORA - hansgrohe)
