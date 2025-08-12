Ciclo-Retro: los colombianos que han pasado por las filas del Movistar Team a lo largo de 14 temporadas

La tradición colombiana siempre ha estado presente en el seno del Movistar Team. Desde el año 2011 han desfilado varios ‘escarabajos’ por el único equipo World Tour español, siendo la temporada 2025 una de las que más corredores de Colombia tuvo en sus filas, con la llegada de Kevin Castillo, sumándose a Nairo Quintana, Einer Rubio, Diego Pescador y Fernando Gaviria.

En la escuadra española han desfilado un gran número de colombianos en los últimos años como Iván Ramiro Sosa, Carlos Betancur, Winner Anacona y Dayer Quintana, recordados en las huestes telefónicas.

Y no podemos olvidar a Juan Diego Alba, Miguel Ángel López, Juan Soler Mauricio, Argiro Ospina y Marvin Orlando Angarita que también hicieron parte de la formación española de Eusebio Unzué.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso y presenta a todos los colombianos que han desfilado por la escuadra telefónica a lo largo de estos últimos 14 años.

Mauricio Soler corrió en la temporada 2011 con el Movistar



Mauricio Soler hizo parte del Movistar en 2011. (Foto © Movistar)

Argiro Ospina hizo parte de las filas del Movistar en la temporada 2013



Argiro Ospina estuvo en el Movistar Team en el 2013. (Foto © Movistar)

Marvin Orlando Angarita en 2012 fue corredor del equipo World Tour



Marvin Orlando Angarita corrió cinco temporadas en el Movistar. (Foto © Movistar)

Miguel Ángel López solo estuvo un año en el Movistar



Miguel Ángel López, campeón del Mont Ventoux Denivele Challenge 2021. (Photo William Cannarella/CV/BettiniPhoto©2021)

Juan Diego Alba estuvo dos temporadas en el Movistar



Juan Diego Alba, en acción en el Tour de Suiza 2021. (Photo Annegret Turk/BettiniPhoto©2021)

Winner Anacona corrió cinco campañas en el Movistar



Winner Anacona, campeón de la Vuelta a San Juan 2019. (Foto © Movistar Team)

Carlos Betancur estuvo cinco años en el Movistar



Carlos Betancur, ganador de una etapa en la Vuelta a País Vasco 2019. (Crédito Foto © Photo Gómenz Sport 2019)

Dayer Quintana estuvo cinco temporadas en el Movistar Team



Dayer Quintana, ganador de etapa en la primera versión del Tour Colombia. (Foto © RMC)

Einer Rubio lleva seis temporadas en el Movistar Team



Einer Rubio, ganador de una etapa en el Giro de Italia 2023. (Foto © Giro de Italia)

Nairo Quintana cumple su segundo ciclo en el Movistar Team



Nairo Quintana inició su temporada 2025 en la Challenge de Mallorca. (Foto © Movistar Team)

Fernando Gaviria cumple su tercera campaña en el Movistar Team



El sprinter antioqueño Fernando Gaviria lleva tres temporadas con el Movistar. (Foto © Movistar Team)

Iván Ramiro Sosa permaneció tres años con el Movistar Team



Iván Ramiro Sosa corrió tres años con el Movistar (Foto © Movistar Team)

Diego Pescador cumple su primer año con el Movistar Team