Ciclo-Retro: los ciclistas con más títulos en la historia de los mundiales de ciclismo en ruta

En la rica historia de los Campeonatos Mundiales de Ruta son contados con la mano los ciclistas que han logrado subirse al primer cajón del podio en tres ocasiones, lo que si es cierto es que el esloveno Tadej Pogacar podrá sumarse a esta lista el próximo año.

Solo cinco corredores en la historia han ganado el título tres veces: Alfredo Binda, Rik van Steenbergen, Óscar Freire, Eddy Merckx y Peter Sagan, que es el único de ellos en hacerlo, además, de manera consecutiva.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta a los ciclistas que han logrado tres títulos en la historia de los Mundiales de ciclismo en ruta.

El italiano Alfredo Binda (1927, 1930, 1932)



El italiano Alfredo Binda, el primer tricampeón del mundo. (Photo © The World of Cycling)

El belga Eddy Merxkx (1967, 1971, 1974)



El legendario Eddy Merckx, ganador de tres mundiales. (Foto © RMC)

El belga Rik Van Steenbergen (1949, 1956, 1957)



El belga Rik Van Steenbergen, campeón del mundo en tres ocasiones. (Photo © Cycling Legends Media)

El español Óscar Freire (1999, 2001, 2004)



El español Óscar Freire, tricampeón del mundo. (Photo © The World of Cycling)

El eslovaco Peter Sagan (2015, 2016, 2017)