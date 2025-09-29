Ruta
Ciclo-Retro: los ciclistas con más títulos en la historia de los mundiales de ciclismo en ruta
En la rica historia de los Campeonatos Mundiales de Ruta son contados con la mano los ciclistas que han logrado subirse al primer cajón del podio en tres ocasiones, lo que si es cierto es que el esloveno Tadej Pogacar podrá sumarse a esta lista el próximo año.
Solo cinco corredores en la historia han ganado el título tres veces: Alfredo Binda, Rik van Steenbergen, Óscar Freire, Eddy Merckx y Peter Sagan, que es el único de ellos en hacerlo, además, de manera consecutiva.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta a los ciclistas que han logrado tres títulos en la historia de los Mundiales de ciclismo en ruta.
El italiano Alfredo Binda (1927, 1930, 1932)
El belga Eddy Merxkx (1967, 1971, 1974)
El belga Rik Van Steenbergen (1949, 1956, 1957)
El español Óscar Freire (1999, 2001, 2004)
El eslovaco Peter Sagan (2015, 2016, 2017)
Clásico RCN Sistecrédito 2025: los ‘nuevos titanes’ que nos dejó la edición 65
La edición 65 del Clásico RCN llegó a su fin tras nueve exigentes e intensos días de competencia y con ello, la Revista Mundo Ciclístico continúa analizando todo lo sucedido en el durísimo ‘Duelo de Titanes’.
En esta oportunidad les presentamos a las cinco revelaciones que nos dejó la carrera del calendario colombiano. Sin duda, la lista la encabeza el boyacense Johan Rubio del NU Colombia, quien ganó una etapa y terminó siendo el más combativo con tan solo 19 años.
Johan Rubio – 19 años (NU Colombia)
José Misael Urián – 22 años (Team Sistecrédito)
Yonatan Castro – 21 años (Team Medellín-EPM)
Estiven García – 20 años (Team Sistecrédito)
Edwar Rondón – 22 años (CRIC Nacional)
Arvid de Kleijn gana al sprint la segunda etapa del Tour de Langkawi con los tres colombianos en el lote
La segunda etapa del Tour de Langkawi 2025 la ganó Arvid de Kleijn. El neerlandés fue el más rápido en el sprint grupal y logró la victoria, luego de recorrer 162,8 kilómetros llanos entre las localidades de Padang Besar y Kepala Batas.
El corredor del Tudor Pro Cycling Team, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó a los italianos Matteo Malucelli (XDS Astana Team) y Enrico Zanoncello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los tres colombianos en competencia, todos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) 54°, Edward Cruz (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) 64° y Martín Santiago Herreño (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) 68°.
Con relación a la calsificación general individual, el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team) mantuvo el liderato. El segundo puesto lo ocupa el neerlandés Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) a dos segundos del líder; el podio parcial lo completa el malasio Nur Aiman Rosli (Terengganu Cycling Team).
La prestigiosa carrera asiática continuará este martes con la tercera etapa, de las ocho pactadas, una jornada ondulada entre Gerik y Pasir Puteh con un recorrido de 198,2 kilómetros.
Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Padang Besar – Kepala Batas (162,8 km)
|1
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|3:29:59
|2
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Enrico Zanoncello
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|m.t.
|4
|Filippo Fortin
|Solution Tech-Vini Fantini
|m.t.
|5
|Jason Tesson
|Team TotalEnergies
|m.t.
|6
|Wan Abdul Rahman Hamdan
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|7
|Mohamad Izzat Hilmi Halil
|Malaysia Pro Cycling
|m.t.
|8
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|9
|Manuel Peñalver
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Miguel Ángel Fernandez
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|54
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|64
|Edward Cruz
|VF Group – Bardiani CSF – Faizanè
|m.t.
|68
|Martín Santiago Herreño
|VF Group – Bardiani CSF – Faizanè
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|5:30:05
|2
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|0:02
|3
|Nur Aiman Rosli
|Terengganu Cycling Team
|0:09
|4
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|0:10
|5
|Adrien Maire
|Unibet Tietema Rockets
|0:10
|6
|Enrico Zanoncello
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|0:12
|7
|Ivan Cobo
|Equipo Kern Pharma
|0:13
|8
|Vadim Pronskiy
|Terengganu Cycling Team
|0:13
|9
|Nate Hadden
|St George Continental Cycling Team
|0:13
|10
|Thanakhan Chaiyasombat
|Thailand Continental Cycling Team
|0:13
|51
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|0:16
|61
|Edward Cruz
|VF Group – Bardiani CSF – Faizanè
|0:16
|66
|Martín Santiago Herreño
|VF Group – Bardiani CSF – Faizanè
|0:16
Luis Anderson Mejía se consagró campeón de la Vuelta San Carlos en Costa Rica
El colombiano Luis Anderson Mejía (Pedregal-7C -Landrover) se convirtió en el nuevo campeón de la Vuelta Ciclista San Carlos 2025, una de las carreras más tradicionales del calendario de Costa Rica, que constó de cuatro etapas.
El escarabajo estuvo acompañado en el podio final por los costarricenses Rodolfo Villalobos (Ciclo Café-Repuestos Mena) y Kevin Rivera (7C-Economy Rent a Car), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.
Mejía, que ganó una etapa en la carrera centroamericana, se convirtió en el primer colombiano en ganar la prueba tica, sumando su primer título internacional del año, sucediendo al costarricense Dylan Jiménez, ganador del año pasado.
Con relación a la última etapa, disputada en la famosa inter distrital, quedó en manos del local Luis Daniel Oses (7C-Economy Rent a Car), que le ganó el duelo al líder Luis Anderson Mejía (Pedregal-7C -Landrover).
RESULTADOS ÚLTIMA ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL