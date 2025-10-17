Ruta
Ciclo cerrado: Paula Patiño anunció su salida del Movistar Team
Después de terminar su temporada competitiva oficialmente con el Movistar Team, la pedalista antioqueña Paula Patiño anunció que no seguirá en la escuadra telefónica, en la que estuvo durante siete temporadas.
La experimentada corredora de la Ceja, Antioquia, que llegó a las filas del equipo español para la temporada 2019 procedente del UCI WCC Womens Team, confirmó la noticia en su perfil oficial de la red social Instagram.
“El comienzo y el final de una gran ciclo. Hoy cierro una etapa que marcó mi vida de una forma profunda y hermosa. fueron siete años junto al Movistar Team llenos de aprendizajes, desafíos, alegrías y momentos que quedarán grabados para siempre en mi corazón”, expresó Patiño en Instagram.
La pedalista paisa, de 28 años, también les dejó un emotivo mensaje a los que la apoyaron. “Gracias los que guiaron mis pasos desde el primer día, entrenadores, directores y preparadores físicos. Gracias por creer en mí, por exigirme, por acompañarme en cada subida y en cada baja, literal y emocional”.
Por último, Patiño se despidió del equipo dejando claro que seguirá pedaleando al más alto nivel competitivo. “Me voy con el corazón lleno, con la certeza de que cado paso valió la pena. Este no es un adiós, es un hasta pronto porque el ciclismo sigue siendo mi pasión y los caminos aún tiene mucho por recorrer. Nos vemos en la ruta!!!”, concluyó la pedalista antioqueña.
Asimismo, la jefe de prensa de la ciclista indicó que Patiño tiene planes de continuar su carrera profesional en el extranjero y que los contará a su debido tiempo.
Ruta
Paul Magnier sigue imbatible y logra su cuarta vitoria en el Tour de Guangxi con Fernando Gaviria en el top 5
¡Imbatible! El francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) sigue con su racha ganadora en el Tour de Guangxi 2025. El joven corredor galo alcanzó su cuarta victoria consecutiva y extendió su liderato por un día más.
En el sprint grupal, Magnier de nuevo fue el más rápido y sumó un éxito más en la carrera china al imponerse con autoridad, completando cuatro triunfos en las cuatro etapas disputadas. La jornada ondulada se disputó entre Bama y Jinchengjiang con 176,8 kilómetros de recorrido.
El mejor colombiano, de los tres en competencia, fue el antioqueño Fernando Gaviria (Movistar Team), quien entró en la 5° posición. Diego Pescador (Movistar Team) concluyó 28° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasificó 93°, todos con el mismo tiempo del ganador.
En lo referente a la clasificación general, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) aumentó su ventaja y ahora lo persigue el belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe). El podio parcial lo completa el checo Pavel Bittner (Team Picnic PostNL).
La novel carrera china del calendario UCI continuará este sábado con la etapa reina de 165,8 kilómetros entre Yizhou y Nongla, que incluye dos puertos montañosos y un final en alto.
Tour of Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Bama – Jinchengjiang (176,8 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|4:04:54
|2
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|3
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|4
|Paul Penhoët
|Groupama-FDJ
|m.t.
|5
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|m.t.
|6
|Andrea Pasqualon
|Bahrain Victorious
|m.t.
|7
|Arne Marit
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|8
|Kim Heiduk
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|9
|Max Walscheid
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|10
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|28
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|93
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Magnier Paul
|Soudal Quick-Step
|15:59:07
|2
|Meeus Jordi
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:26
|3
|Bittner Pavel
|Team Picnic PostNL
|0:28
|4
|Kanter Max
|XDS Astana Team
|0:30
|5
|Dewulf Stan
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:33
|6
|Narvaez Jhonatan
|UAE Team Emirates-XRG
|0:33
|7
|Øxenberg Peter
|INEOS Grenadiers
|0:35
|8
|Aniolkowski Stanislaw
|Cofidis
|0:36
|9
|Le Berre Mathis
|ARKEA-B&B HOTELS
|0:37
|10
|Gibbons Ryan
|Lidl-Trek
|0:37
|22
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|0:40
|34
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:40
|77
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:40
Ruta
Movistar lanza su equipo de desarrollo; Jonathan Guatibonza uno los escogidos
Doce jóvenes pedalistas entre 17 y 21 años componen la primera promoción del Movistar Team Academy, el nuevo proyecto de formación del equipo telefónico que competirá en la categoría Continental y que tendrá a un boyacense en sus filas; se trata de Jonathan Guatibonza, quien ya tuvo un paso fugaz por el UAE y llega procedente del NU Colombia.
La primera plantilla estará compuesta por pedalistas procedentes de seis países: España (6), Italia (2), Colombia (1), Costa Rica (1), República Checa (1) y Reino Unido (1).
“La confirmación de este grupo de 12 corredores que conforman la plantilla del Movistar Team Academy es un paso importante para nuestra estructura. Queremos ofrecer a los jóvenes un entorno profesional donde puedan crecer, aprender y dar sus primeros pasos hacia el máximo nivel. Este proyecto nace con una visión a largo plazo, centrada en acompañarlos en su desarrollo deportivo y personal, siempre con los valores que definen a Movistar Team”, dijo Sebastián Unzué, manager general del proyecto.
El Movistar Team Academy nace con el propósito de fortalecer la base del ciclismo y facilitar la transición de jóvenes talentos hasta el máximo nivel del UCI WorldTour. Con esta iniciativa, el conjunto español amplía su estructura deportiva y reafirma su apuesta por un modelo formativo de referencia en el ciclismo internacional.
“Presentamos un grupo lleno de ilusiones, con ciclistas jóvenes que cuentan con un gran potencial de crecimiento. Algunos de ellos ya están mostrando una evolución impresionante, y con el resto trabajaremos para que sigan el mismo camino, cada uno en su especialidad. Nuestro objetivo es ofrecerles un entorno de desarrollo ideal, en el que se sientan como en casa y dispongan de la libertad necesaria para seguir creciendo”, indicó Manuel Mateo, director deportivo del Movistar Team Academy.
Con el Movistar Team Academy, el conjunto azul refuerza su papel como un impulsor del talento joven en el pelotón internacional, creando un puente directo entre la base y la élite del ciclismo mundial.
Plantilla Movistar Team Academy
🇨🇴 Jonathan Guatibonza (21) Contrato 2026 – Del Nu Colombia, campeón panamericano sub-23 y 5 triunfos esta temporada.
🇪🇸 Markel aranaz (18) Contrato 2026 – Del Baqué Movistar Team, con 1 victoria y 3 podios en 2025.
🇨🇷 Sebastián Castro (18) Contrato 2026 – 2027 – Del Team General System AWC, campeón centroamericano junior de ruta y autor de 4 victorias este año.
🇪🇸 Javier Cubillas (18) Contrato 2026 – 2027 – Del Baqué Movistar Team. Destacado en el Mundial de Ruanda y Top-10 en el Europeo, con 2 triunfos esta temporada.
🇮🇹 Daniele Forlin (17) Contrato 2026 – 2027 – Del Nordest Villadose Angelo Gomme, con 6 podios este año.
🇪🇸 Eric Igual (18) Contrato 2026 – 2027 – Del Picusa Academy, suma 2 victorias en 2025.
🇬🇧 Lucas Jackson (18) Contrato 2026 – 2027 – Británico afincado en España, ganador de la Bizkaiko Itzulia y con 2 victorias este curso.
🇨🇿 Filip Novak (17) Contrato 2026 – De la Ciclistica Trevigliese, en 2025 con 1 triunfo y 4 Top-5 logrados en Italia.
🇪🇸 Roger Pareta (19) Contrato 2026 – 2027 – Procedente del Finisher–Kern Pharma, esta temporada con 6 presencias en el Top-5.
🇪🇸 Tomás Pombo (19) Contrato 2026 – 2027 – Del Club Ciclista Padronés–Cortizo, con 4 victorias en 2025.
🇮🇹 Mattia Proietti (18 años) Contrato 2026 – 2027 – Procedente del Team Franco Ballerini. Ha logrado 5 victorias en el calendario italiano 2025.
🇪🇸 Ibai Villate (17) Contrato 2026 – 2027 – Subcampeón de España junior CRI 2025, del Alimco–Campagnolo y con 3 victorias este año.
*Con Información Prensa Movistar Team
Ruta
Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Egan Bernal escaló 11 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar algunas carrera en Asia, las clásicas italianas y el último monumento del año.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con 11.680 puntos.
El campeón del mundo, que dobla en puntos su más inmediato perseguidor, es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (5.944) y por el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, ahora en el 3° puesto con 5.314 puntos.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 35° con 1.742 puntos. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 74° y Einer Rubio en la posición 109°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 17.945 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.327), Eslovenia 3° (15.170), Italia 4° (14.987) y Gran Bretaña 5° (14.889). Colombia ocupa la casilla 15° con 5.776 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos