Ciclo cerrado: Paula Patiño anunció su salida del Movistar Team

Después de terminar su temporada competitiva oficialmente con el Movistar Team, la pedalista antioqueña Paula Patiño anunció que no seguirá en la escuadra telefónica, en la que estuvo durante siete temporadas.

La experimentada corredora de la Ceja, Antioquia, que llegó a las filas del equipo español para la temporada 2019 procedente del UCI WCC Womens Team, confirmó la noticia en su perfil oficial de la red social Instagram.

“El comienzo y el final de una gran ciclo. Hoy cierro una etapa que marcó mi vida de una forma profunda y hermosa. fueron siete años junto al Movistar Team llenos de aprendizajes, desafíos, alegrías y momentos que quedarán grabados para siempre en mi corazón”, expresó Patiño en Instagram.



Paula Patiño inició su camino con el Movistar Team en 2019. (Foto Archivo © Movistar Team)

La pedalista paisa, de 28 años, también les dejó un emotivo mensaje a los que la apoyaron. “Gracias los que guiaron mis pasos desde el primer día, entrenadores, directores y preparadores físicos. Gracias por creer en mí, por exigirme, por acompañarme en cada subida y en cada baja, literal y emocional”.

Por último, Patiño se despidió del equipo dejando claro que seguirá pedaleando al más alto nivel competitivo. “Me voy con el corazón lleno, con la certeza de que cado paso valió la pena. Este no es un adiós, es un hasta pronto porque el ciclismo sigue siendo mi pasión y los caminos aún tiene mucho por recorrer. Nos vemos en la ruta!!!”, concluyó la pedalista antioqueña.

Asimismo, la jefe de prensa de la ciclista indicó que Patiño tiene planes de continuar su carrera profesional en el extranjero y que los contará a su debido tiempo.