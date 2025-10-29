Ciclismo colombiano de luto: fallece en Bucaramanga Pedro Bayona López, padre de Martha Bayona

Cinco de los referentes del equipo seguirán vistiendo la próxima temporada los colores del Team Polti VisitMalta. Se trata del colombiano el colombiano Germán Darío Gómez, el experimentado Diego Pablo Sevilla y de corredores jóvenes como Fernando Tercero, Javi Serrano y Fran Muñoz, quienes seguirán vinculados a la formación de Alberto Contador hasta 2027.

“Ya he cumplido dos años con el equipo y ahora tengo la motivación de que todo ese aprendizaje se convierta en resultados, pero también en trabajo para los objetivos del equipo que serán muy ambiciosos la próxima temporada”, dijo Gómez, quien tuvo un buen rendimiento en el Tour de Turquía y en la etapa reina de la Vuelta a Burgos.

Calidad en diferentes terrenos, corredores de equipo, artífices de algunos de los grandes resultados de las últimas temporadas. El repóker de renovaciones que anunció el Team Polti VisitMalta garantiza que el corazón de la plantilla se mantiene, al igual que los objetivos y las ambiciones de cara a 2026.

“En su inmensa mayoría, estas renovaciones coinciden con ciclistas que vienen de crecer en nuestras categorías inferiores. Pero son perfiles muy diferentes, con el peso dentro del equipo que año tras año gana Diego Pablo Sevilla; con la labor fundamental de Fran Muñoz que debe seguir creciendo; con la explosividad y velocidad de Javi Serrano que nos ayudará a sumar muchos puntos; con el talento de Fernando Tercero que si fue capaz de pelear al nivel de Davide Piganzoli en su etapa sub-23, sabemos que tiene dentro la capacidad de liderar al equipo; y con los dotes en las jornadas de montaña de Germán Darío Gómez y su gran encaje dentro de la filosofía del Team Polti VisitMalta”, indicó Fran Contador, mánager general del Polti VisitMalta.

*Con Información Prensa Team Polti VisitMalta