Ciclismo colombiano de luto: fallece en Bucaramanga Pedro Bayona López, padre de Martha Bayona
En horas de la mañana ayer martes falleció en la ciudad de Bucaramanga el señor Pedro López Bayona, padre de la estrella del ciclismo colombiano y mundial Martha Bayona destacada ciclista de la Selección Colombia.
Las honras fúnebres del señor Bayona tendrán lugar en primera instancia con la velación de sus restos mortales en la capital del departamento hoy miércoles y luego serán trasladados a Curití municipio de donde era originario el padre de la pedalista, donde recibirán cristiana sepultura mañana jueves 30 de Octubre.
El director de la Revista Mundo Ciclístico y el grupo de periodistas presentan a Martha y su familia un mensaje de condolencia y solidaridad en tan difícil momento.
El Team Polti VisitMalta le amplia el contrato a cinco de sus referentes; Germán Darío Gómez motivado por la renovación
Cinco de los referentes del equipo seguirán vistiendo la próxima temporada los colores del Team Polti VisitMalta. Se trata del colombiano el colombiano Germán Darío Gómez, el experimentado Diego Pablo Sevilla y de corredores jóvenes como Fernando Tercero, Javi Serrano y Fran Muñoz, quienes seguirán vinculados a la formación de Alberto Contador hasta 2027.
“Ya he cumplido dos años con el equipo y ahora tengo la motivación de que todo ese aprendizaje se convierta en resultados, pero también en trabajo para los objetivos del equipo que serán muy ambiciosos la próxima temporada”, dijo Gómez, quien tuvo un buen rendimiento en el Tour de Turquía y en la etapa reina de la Vuelta a Burgos.
Calidad en diferentes terrenos, corredores de equipo, artífices de algunos de los grandes resultados de las últimas temporadas. El repóker de renovaciones que anunció el Team Polti VisitMalta garantiza que el corazón de la plantilla se mantiene, al igual que los objetivos y las ambiciones de cara a 2026.
“En su inmensa mayoría, estas renovaciones coinciden con ciclistas que vienen de crecer en nuestras categorías inferiores. Pero son perfiles muy diferentes, con el peso dentro del equipo que año tras año gana Diego Pablo Sevilla; con la labor fundamental de Fran Muñoz que debe seguir creciendo; con la explosividad y velocidad de Javi Serrano que nos ayudará a sumar muchos puntos; con el talento de Fernando Tercero que si fue capaz de pelear al nivel de Davide Piganzoli en su etapa sub-23, sabemos que tiene dentro la capacidad de liderar al equipo; y con los dotes en las jornadas de montaña de Germán Darío Gómez y su gran encaje dentro de la filosofía del Team Polti VisitMalta”, indicó Fran Contador, mánager general del Polti VisitMalta.
*Con Información Prensa Team Polti VisitMalta
Arrancan los preparativos de una nueva edición del Circuito Ciclístico Roldanillo; inscripciones abiertas
El municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, ratifica su condición de tierra ciclística con la realización, el próximo sábado 8 de noviembre, del Cuarto Circuito Ciclístico “Roldanillo, Tierra del Alma”. La competencia se desarrollará en la Avenida del Río a partir de las 8:00 de la mañana.
Este evento es organizado por la Administración Municipal, liderada por el alcalde Jaime Ríos Álvarez, el director del IMPREDE Juan Pablo Velásquez, la Liga de Ciclismo del Valle y el Club de Ciclismo Heberth Gutiérrez.
El circuito contará con la participación de todas las categorías: principiantes (damas y hombres), preinfantiles, infantiles, prejuveniles, damas libre, juveniles, élite y sub-23.
Una atractiva bolsa de premios y la transmisión en vivo vía streaming serán algunos de los atractivos de esta jornada, que reunirá a ciclistas del Valle del Cauca y de regiones vecinas.
Las inscripciones estarán habilitadas hasta el jueves 6 de noviembre para todos los interesados en participar en esta emocionante competencia en la Tierra del Alma.
*Con Información Prensa Circuito Ciclístico de Roldanillo
Ecos del Mundial de Ciclismo de Pista Chile 2025; Harrie Lavreysen pasó por los micrófonos de RMC
Una vez terminado el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, que se extendió por cinco días en Chile en el Velódromo de Peñalolén, grandes protagonistas de la cita orbital pasaron por los micrófonos de la Revista Mundo Ciclístico.
A continuación, les compartimos las declaraciones de Kevin Quintero, Jhon Jaime González, Harrie Lavreysen, que con cuatro preseas doradas fue una de las estrellas descollantes de esta cita mundialista, además del italiano Elia Viviani, quienes se tomaron un momento para hablar con nuestro director, Héctor Urrego Caballero.
🎙 Harrie Lavreysen🎙 – Ganador de cuatro medallas
Este último título significa mucho para mí, todo salió perfecto, cerrando con un gran sprint. Esta victoria en la velocidad es grandiosa la recordaré por siempre. La idea es llegar en la mejor forma a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que es uno de mis principales objetivos. Colombia lo esta haciendo muy bien en el ciclismo de pista, tienen a Kevin Quintero, que lo viene haciendo de la mejor forma, consiguiendo puntos valiosos en los últimos años.
🎙 Elia Viviani🎙 – Campeón del mundo en la eliminación
Terminar así, ganando, es algo que no se olvida. Sabíamos desde hace meses que este sería mi último Mundial. Ganar hoy, en mi última carrera, tiene un valor muy especial. En cada país donde competí, dejé una parte de mí. Esta vez quería demostrar que todavía podía ganar, que podía ser competitivo, y hacerlo con esta camiseta es algo que recordaré para siempre Me llevo recuerdos hermosos: Río, mis compañeros, mi familia. Ahora viene el descanso, unas vacaciones en Cartagena (Colombia) y luego a casa. Bueno, Colombia tiene corredores muy fuertes como Egan, un gran campeón, con el que compartí en el Ineos y también tuvieron una gran generación con Nairo, Rigo, López y Fernando Gaviria, que es un gran amigo.
🎙 Kevin Quintero🎙 – 6° en el keirin
Feliz por lo de Stefany corrió fantástico, estuvo muy atenta a los consejos del profesor Jhon Jaime González, desde las clasificaciones se vio muy sólida. Ella llego en una muy buena forma deportiva y aquí en Chile lo ratificó con los tiempos realizados. Todos los que la apreciamos quedamos felices con esa medalla de bronce y nos beneficia a todos los del equipo demostrando que Colombia tiene con qué. Es importante que nos sigan apoyando, estamos mostrando que, sí podemos, tenemos un equipo muy bien conformado y con más apoyo podríamos mejorar los resultados.
🎙 Jhon Jaime González 🎙 – DT de la Selección Colombia de Pista
Muy contentos con el trabajo realizado al final de este campeonato del Mundo. Stefany Cuadrado se volvió un referente y con su medalla de bronce ha correspondido a todo el apoyo que se le ha brindado. Hay que agradecerle al presidente de la Federación Rubén Galeano por todo el apoyo, al Comité Olímpico Colombiano que siempre ha estado pendiente de nosotros y al Ministerio con los programas del PAD que ayudan a que estos muchachos puedan ganar medallas. Agradecerles también a los Institutos departamentales, al pueblo chileno a todos los colombianos.