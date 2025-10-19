Christophe Laporte se queda con el título en la primera edición de la Vuelta a Holanda

El francés Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) se coronó campeón de la primera edición de la Vuelta a Holanda, luego de seis de competencia. El corredor galo, que se montó al liderato en la penúltima jornada, supo mantener las diferencias suficientes a su favor en la etapa final.

“Estoy inmensamente feliz. Es fantástico terminar la temporada con una victoria. Si me lo hubieran dicho hace unos meses, no lo habría creído. Ha sido una temporada difícil para mí personalmente, pero me alegro de poder terminarla de esta manera”, dijo Laporte, en declaraciones recogidas por su equipo.



Podio final de la Vuelta a Holanda 2025. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)

Los puestos de honor de la carrera neerlandesa los completaron el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Tietema Rockets) y la gran revelación, el sueco Jakob Söderqvist (Lidl – Trek), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio.

En cuanto al único escarabajo en competencia, el santandereano Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) terminó la clasificación general en posiciones intermedias, ubicándose en el puesto 77° a más de 18 minutos del ganador.

La última victoria de etapa se la llevó el local Danny van Poppel (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien fue el más rapido en la definición ganándole el duelo a su compatriota Huub Artz (Intermarché – Wanty).

NIBC Tour of Holland (2.1)

Resultados Etapa 5 | Arnhem – Arnhem (148 km)

1 Danny van Poppel Red Bull-BORA-hansgrohe 3:03:02 2 Huub Artz Intermarché-Wanty m.t. 3 Alec Segaert Lotto 0:02 4 Cameron Rogers Lidl-Trek 0:02 5 Tim Merlier Soudal Quick-Step 0:04 6 Olav Kooij Team Visma | Lease a Bike 0:04 7 Tobias Lund Andresen Team Picnic PostNL 0:04 8 Cees Bol XDS Astana Team 0:04 9 Jason Tesson Team TotalEnergies 0:04 10 Tim Torn Teutenberg Lidl-Trek 0:04 57 Germán Darío Gómez Team Polti VisitMalta 0:04

Clasificación General Individual