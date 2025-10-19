Ruta
Christophe Laporte se queda con el título en la primera edición de la Vuelta a Holanda
El francés Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) se coronó campeón de la primera edición de la Vuelta a Holanda, luego de seis de competencia. El corredor galo, que se montó al liderato en la penúltima jornada, supo mantener las diferencias suficientes a su favor en la etapa final.
“Estoy inmensamente feliz. Es fantástico terminar la temporada con una victoria. Si me lo hubieran dicho hace unos meses, no lo habría creído. Ha sido una temporada difícil para mí personalmente, pero me alegro de poder terminarla de esta manera”, dijo Laporte, en declaraciones recogidas por su equipo.
Los puestos de honor de la carrera neerlandesa los completaron el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Tietema Rockets) y la gran revelación, el sueco Jakob Söderqvist (Lidl – Trek), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio.
En cuanto al único escarabajo en competencia, el santandereano Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) terminó la clasificación general en posiciones intermedias, ubicándose en el puesto 77° a más de 18 minutos del ganador.
La última victoria de etapa se la llevó el local Danny van Poppel (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien fue el más rapido en la definición ganándole el duelo a su compatriota Huub Artz (Intermarché – Wanty).
NIBC Tour of Holland (2.1)
Resultados Etapa 5 | Arnhem – Arnhem (148 km)
|1
|Danny van Poppel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:03:02
|2
|Huub Artz
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|3
|Alec Segaert
|Lotto
|0:02
|4
|Cameron Rogers
|Lidl-Trek
|0:02
|5
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|0:04
|6
|Olav Kooij
|Team Visma | Lease a Bike
|0:04
|7
|Tobias Lund Andresen
|Team Picnic PostNL
|0:04
|8
|Cees Bol
|XDS Astana Team
|0:04
|9
|Jason Tesson
|Team TotalEnergies
|0:04
|10
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|0:04
|57
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|0:04
Clasificación General Individual
|1
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|9:30:36
|2
|Lukáš Kubiš
|Unibet Tietema Rockets
|0:37
|3
|Jakob Söderqvist
|Lidl – Trek
|1:05
|4
|Rayan Boulahoite
|Team TotalEnergies
|1:25
|5
|Yves Lampaert
|Soudal Quick-Step
|1:26
|6
|Rick Ottema
|Diftar Continental Cyclingteam
|,,
|7
|Timo de Jong
|VolkerWessels Cycling Team
|1:29
|8
|Hartthijs de Vries
|Unibet Tietema Rockets
|1:32
|9
|Daan Hoole
|Lidl – Trek
|1:36
|10
|Milan Lanhove
|Team Flanders – Baloise
|1:52
|77
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|18:57
Ruta
Veneto Classic: victoria de Sakarias Løland con Eric Fagúndez como el mejor suramericano
En un final apasionante, el noruego Sakarias Løland (Uno-X Mobility) salió victorioso en la quinta edición de la Veneto Classic, realizada sobre un trayecto de 178,8 kilómetros que conectó las localidades italianas de Soave con Bassano del Grappa.
En la clásica europea, el corredor escandinavo se impuso de forma increíble por delante del belga Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) y del italiano Diego Ulissi (XDS Astana Team), segundo y tercero, respectivamente.
El mejor suramericano fue el uruguayo Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH) en el 8° puesto a 43 segundos del ganador. Luego le siguieron su compatriota Thomas Siva (Caja Rural – Seguros RGA) en la casilla 35° y el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) en la posición 39°.
Colombia estuvo representada por el joven risaraldense William Colorado (Q36.5 Pro Cycling Team), quien no consiguió finalizar la prueba transalpina.
La carrera italiana de un día, que contó con la participación de 6 equipos World Tour y de la escuadra mexicana Petrolike, le puso punto final al calendario europeo, siendo la última carrera de la temporada ciclística 2025 en Europa organizada por la UCI.
Resultados Veneto Classic (1.Pro)
Soave – Bassano del Grappa (178,8 km)
|1
|Sakarias Løland
|Uno-X Mobility
|4:04:37
|2
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|3
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Lorenzo Germani
|Groupama-FDJ
|0:11
|5
|Davide De Pretto
|Team Jayco-AlUla
|0:21
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:38
|7
|Fredrik Dversnes
|Uno-X Mobility
|0:43
|8
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:43
|9
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:59
|10
|Ramses Debruyne
|Alpecin-Deceuninck
|0:59
|35
|Thomas Siva
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:52
|39
|Jonathan Caicedo
|Petrolike
|2:54
|DNF
|William Colorado
|Q36.5 Pro Cycling Team
|No finalizó
Ruta
Joshua Tarling gana por segunda vez la prestigiosa Crono de las Naciones
Ratificando su gran condición como especialista en las pruebas al cronómetro, el joven pedalista Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) ganó de manera convincente la edición 2025 de las Crono de las Naciones, en la que brilló por su ausencia Remco Evenepoel, uno de los grandes exponentes de la especialidad.
El británico de 21 años, que sumó su tercer triunfo del año, todos en CRI, ganó con autoridad la tradicional carrera francesa de 44,8 kilómetros en Les Herbiers (Francia), donde superó por 30 segundos al australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG). El podio lo completó el suizo Stefan Küng (Groupama – FDJ).
En el oeste de Francia faltaron algunos reconocidos contrarrelojistas que decidieron no participar de esta prestigiosa crono de un día, que se organiza desde 1982. La lista de ganadores incluye nombres ilustres como el de Chris Boardman, Sergej Gontchar, David Millar y Tony Martin.
Tarling, que ganó la prueba en 2023, sucedió en el palmarés al helvético Stefan Küng, vencedor en tres oportunidades (2021-2022 y 2024).
Resultados Chrono des Nations (1.1)
Les Herbiers – Les Herbiers (44,8 km)
|1
|Joshua Tarling
|INEOS Grenadiers
|51:12
|2
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|0:30
|3
|Stefan Küng
|Groupama-FDJ
|1:15
|4
|Remi Cavagna
|Groupama-FDJ
|1:37
|5
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|1:43
|6
|Mikkel Bjerg
|UAE Team Emirates-XRG
|1:51
|7
|Oliver Knight
|Cofidis
|2:38
|8
|Xabier Azparren
|Q36.5 Pro Cycling Team
|2:42
|9
|Carl-Frederik Bevort
|Uno-X Mobility
|2:44
|10
|Thibault Guernalec
|ARKEA-B&B HOTELS
|2:46
|11
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|2:48
|12
|Diego Uriarte
|Equipo Kern Pharma
|2:53
|13
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|3:06
|14
|Joel Suter
|Tudor Pro Cycling Team
|3:08
|15
|Alexys Brunel
|Team TotalEnergies
|3:22
Ruta
Paul Double campeón del Tour de Guangxi con Jhonatan Narváez 3°; Paul Magnier gana la última etapa
El Tour de Japón 2025 quedó en manos de Paul Double (Team Jayco AlUla). El inglés, de 29 años, que ganó la etapa reina en la carrera china, defendió sin contratiempos el liderato en la jornada final, disputada por los alrededores de ciudad de Nanning.
El corredor británico, que se llevó el título general, se subió a lo más alto del podio, acompañado del francés Víctor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale Team), quien fue 2° y del ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG), 3°.
En cuanto a los tres colombianos en competencia, Sergio Higuita (XDS Astana Team) finalizó 25°, Diego Pescador (Movistar Team) terminó 81° y Fernando Gaviria (Movistar Team) se clasificó 97°.
La última etapa la ganó el sprinter galo Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quien fue la sensación de la carrera china, al ganar nada menos que cinco etpas de las seis disputadas.
Tour of Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Nanning – Nanning (134,3 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|2:55:59
|2
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|3
|Paul Penhoët
|Groupama-FDJ
|m.t.
|4
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|5
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|6
|Pierre Gautherat
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|m.t.
|7
|Andrea Pasqualon
|Bahrain Victorious
|m.t.
|8
|Riley Pickrell
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|9
|Lukas Nerurkar
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|10
|Eddy Patrick
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|18
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
|95
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|6:23
|120
|Diego Pescador
|Movistar Team
|9:54
Clasificación General Individual
|1
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|22:37:12
|2
|Víctor Lafay
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:15
|3
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:16
|4
|Mikkel Honore
|EF Education-EasyPost
|0:19
|5
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:23
|6
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|0:23
|7
|Kamiel Bonneu
|Intermarché-Wanty
|0:30
|8
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|0:31
|9
|Ben Zwiehoff
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:31
|10
|Lukas Nerurkar
|EF Education-EasyPost
|0:31
|25
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:58
|81
|Diego Pescador
|Movistar Team
|11:00
|97
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|16:34