Chris Froome, con graves fracturas tras sufrir una caída durante un entrenamiento en Francia

El británico Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, sufrió un grave accidente durante un entrenamiento cerca de la localidad francesa de Saint-Raphael, según confirmó en las últimas horas su equipo, el Israel-Premier Tech. El percance se produjo el miércoles por la tarde y no involucró a otros ciclistas.

Tras el impacto, el veterano corredor fue atendido de urgencia y trasladado en helicóptero hasta un hospital de Toulon, donde ingresó sin haber perdido en ningún momento el conocimiento. La rápida asistencia médica permitió estabilizarlo y someterlo a las primeras pruebas para evaluar el alcance de las lesiones.

“Afortunadamente su estado es estable y no se ha constatado ninguna lesión en la cabeza, pero las pruebas confirmaron un neumotórax, cinco costillas rotas y la fractura de una vértebra lumbar, que será operada este jueves”, explicó su equipo en un comunicado, también publicado en las redes sociales del corredor.

A sus 40 años, Froome seguía compitiendo al máximo nivel, aunque lejos de los resultados que lo llevaron a dominar el ciclismo mundial en la pasada década. La magnitud de las lesiones sufridas plantea serias dudas sobre si podrá volver al ciclismo competitivo, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible retirada definitiva.

Froome es uno de los ciclistas más laureados de la historia reciente, con cuatro Tours de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), un Giro de Italia (2018) y dos Vueltas a España (2011 y 2017) en su palmarés.