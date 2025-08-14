Chiara Consonni gana la última etapa y se consagra campeona del Tour de Polonia Femenino 2025

El Tour de Polonia Femenino 2025 llegó a su fin, luego de tres etapas. La gran campeona fue la italiana Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto), quien no le dio espacio a sus rivales y ganó la jornada final para subirse a lo más alto del podio.

Los puestos de honor de la carrera polaca los completaron la suiza Linda Zanetti (Uno-X Mobility) y la austriaca Kathrin Schweinberger (Human Powered Health), quienes concluyeron 2° y 3°, respectivamente.

La única latinoamericana en competencia, la mexicana Romina Hinojosa, del equipo belga Lotto Ladies, finalizó en la casilla 34° a 52 segundos de la ganadora.

Consonni, que alcanzó su primer título de la temporada, sucedió en el palmarés de la ronda polaca para mujeres a la neerlandesa Laura Molenaar, vencedora de la pasada edición (2024).

Clasificación General Final