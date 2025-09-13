Connect with us

Ruta

César Nicolás Paredes 1° y Yesid Pira 2°, en el segundo capítulo de la Clásica Prevuelta a Guatemala 2025

Publicado

Hace 2 horas

el

César Nicolás Paredes y Yesid Pira hacen el 1-2 en lasegunda etapa de la Clásica Prevuelta a Guatemala 2025. (Foto © FGC)
Ruta

Rodrigo Contreras, el mejor en el ejercicio al cronómetro de la Vuelta a Boyacá para ponerse líder

Publicado

Hace 3 horas

el

12 septiembre, 2025

Por

Rodrigo Contreras ganó la contrarreloj individual de la Vuelta a Boyacá 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Ruta

Vuelta a Venezuela: victoria de Luis Gómez en San Felipe con Cristián Vélez 7° y Juan Carlos López 8°

Publicado

Hace 5 horas

el

12 septiembre, 2025

Por

El venezolano Luis Gómez ganó el segundo sector de la sexta etapa de la Vuelta a Venezuela 2025. (Foto © Prensa Vuelta a Venezuela)
Ruta

Julian Alaphilippe sale victorioso en el GP de Québec con Jhonatan Narváez en el Top 20

Publicado

Hace 6 horas

el

12 septiembre, 2025

Por

El francés Julian Alaphilippe ganó el Grand Prix Ciclístico de Québec 2025. (Foto © Les Grands Prix Cyclistes de Québec)
