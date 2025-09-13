César Nicolás Paredes 1° y Yesid Pira 2°, en el segundo capítulo de la Clásica Prevuelta a Guatemala 2025

En un final montañoso, los escarabajos del equipo Hino-One-La Red-Suzuki hicieron de las suyas en la segunda etapa de la Clásica Prevuelta a Guatemala 2025 que finalizó en Chimazat. El bogotano César Nicolás Paredes ganó la jornada escoltado por el boyacense Yesid Pira.

Paredes, que hizo parte de la fuga del día, ingresó a la meta con su compañero de equipo. Unos segundos por detrás entró tercero, el nicaragüense Héctor Menéndez (Copeba-Muni Toto-JAC-Muebles Madeca-FAW), quien sigue cómo líder de los sub-23.

En cuanto a la clasificación general, el guatemalteco Julio Ispache (Decorabaños – AC Quetzaltenango) perdió el liderato, que pasó a manos del colombiano Nicolás Paredes (Hino-One-La Red-Suzuki).

La carrera chapina continuará este sábado con la tercera etapa, una jornada de 140 kilómetros. El domingo conoceremos al sucesor del guatemalteco Walter Escobar, campeón del año pasado.