César Martingil logra vencer a los sprinters en el inicio de la Vuelta a Venezuela 2025 con Nicolás Gómez 3°

En un final lleno de emociones, Mads Pedersen salió vencedor de la etapa 15 de la edición 80 de la Vuelta a España, luego de recorrer 167,8 kilómetros entre las localidades de A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos. El corredor del Lidl Trek fue el más rápido en la definición, mientras que el venezolano Orluis Aular (Movistar Team), se tuvo que conformar con el 2° puesto.

Pedersen, el más rapido de la fuga, nunca se detuvo, acabando con la hegemonía del UAE y dándole la primera victoria a su equipo en la ronda española. Muy por detrás de él, Aular logró entrar segundo por delante del italiano Marco Frigo (Israel-Premier Tech).

Los mejores colombianos en la jornada fueron el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) 4° y el zipaquireño Egan Bernal 6° (Ineos Grenadiers), quienes animaron la numerosa fuga del día. 23 segundos después ingresó Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) en la posición 39°.



Santiago Buitrago, uno de los protagonistas de la fuga en la etapa 15 de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/ Antonio Baixauli/Cxcling)

En cuanto al resto de los colombianos, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) llegó en el pelotón de los favoritos en el puesto 85°, en cuanto que el cundinamarqués Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) se clasificó 130°, ambos a más de 13 minutos.

En lo referente a la clasificación general, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) mantuvo el liderato de la carrera sin problemas. El escandinavo aventaja a João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) por 48 segundos. El podio parcial lo completa el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2:38, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) perdió una casilla y ahora se ubica 12°.

La ronda ibérica tendrá esta lunes su segunda jornada de descanso, retornado el martes con la etapa 16, otra jornada montañosa de 167,9 kilómetros entre Poio y Mos. Castro de Herville, que incluye tres puertos categorizados y un final en alto de segunda categoría (8,3 km al 5,2 %).



Mads Pedersen, ganador de la etapa 15 de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 15 | A Veiga/Vegadeo – Monforte de Lemos (167,8 km)

1 Mads Pedersen Lidl-Trek 4:02:13 2 Orluis Aular Movistar Team m.t. 3 Marco Frigo Israel-Premier Tech m.t. 4 Santiago Buitrago Bahrain Victorious m.t. 5 Edward Dunbar Team Jayco-AlUla m.t. 6 Egan Bernal INEOS Grenadiers m.t. 7 Louis Vervaeke Soudal Quick-Step m.t. 8 Jay Vine UAE Team Emirates-XRG 0:08 9 Magnus Sheffield INEOS Grenadiers 0:23 10 Alec Segaert Lotto 0:23

39 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 0:23 85 Harold Tejada XDS Astana Team 13:31 130 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 13:59



Jonas Vingegaard, líder de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)

Clasificación General Individual

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 57:35:33 2 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 0:48 3 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 2:38 4 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 3:10 5 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:30 6 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 4:21 7 Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 4:53 8 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 5:46 9 Junior Lecerf Soudal Quick-Step 5:49 10 Torstein Træen Bahrain Victorious 6:33 11 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 8:52 12 Harold Tejada XDS Astana Team 11:48