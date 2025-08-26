Célia Gery triunfa en la tercera etapa del Tour de l’Avenir Femenino con Juliana Londoño en el puesto 17°

La tercera etapa en línea del Tour de l’Avenir Femenino 2025 quedó en manos de Célia Gery. La francesa, de 19 años, fue la más rápida en la definición en Lugny y mantuvo a raya a la alemana Linda Riedmann y a la belga Fleur Moors, luego de recorrer 80,8 kilómetros. La canadiense Isabella Holmgren conservó el liderato.

La mejor latinoamericana nuevamente fue la colombiana Juliana Londoño en el puesto 17° a 17 segundos de la vencedora, mientras que María Carolina Flores fue la mexicana más destacada en la posición 31°, perdiendo 27 segundos.



Angie Londoño y Juliana Londoño, las colombianas más destacadas del Tour de l’Avenir Femenino 2025. (Foto © Carlos Cruz – FCC)

En la primera mitad de la jornada el grupo permaneció compacto, la constante a lo largo del trayecto. En el Côte de la Mare de Verpillière, premio de cuarta categoría la colombiana Natalia Garzón pasó segunda, luego en el Col de Brancion (4 km à 3.4%) la checa Barbora Němcová coronó primera, y aprovechó el envión para atacar, pero minutos después fue capturada por el pelotón.

Sin sobresaltos transcurrieron los kilometros finales, en el que las más rápidas aparecieron y donde la francesa Célia Gery fue la más fuerte en el final picando ligeramente hacia arriba.

La tercera edición de la carrera francesa para mujeres sub-23 continuará este miércoles con la cuarta etapa en línea, una jornada llana en su mayoría de 76,3 kilómetros entre Montagnat y Val-Suran, con un solo obstáculo montañoso en el trayecto.

Tour de l’Avenir Femmes (2.2U)

Resultados Etapa 3 | Étang-sur-Arroux – Lugny (80,8 km)

1 Célia Gery Francia 2:07:49 2 Linda Riedmann Alemania 0:03 3 Fleur Moors Bélgica 0:06 4 Mackenzie Coupland Australia 0:07 5 Marie Schreiber Luxemburgo 0:07 6 Paula Blasi España 0:07 7 EleonoraCiabocco Italia 0:07 8 Imogen Wolff Gran Bretaña 0:07 9 Talia Appleton Australia 0:07 10 Isabella Holmgren Canadá 0:07

17 Juliana Londoño Colombia 0:17 25 Angie Mariana Londoño Colombia 0:20 42 Natalia Gárzon Colombia 0:31 46 Laura Daniela Rojas Colombia 0:37 51 Gabriela Lopez WCC Team 0:41 60 Juanita Salcedo Colombia 0:53



Isabella Holmgren sigue líder del Tour de l’Avenir Femenino 2025. (Foto © Tour de l’Avenir Femmes)

Clasificación General Individual

1 Isabella Holmgren Canadá 09:21:41 2 Eleonora Ciabocco Italia 0:17 3 Talia Appleton Australia 0:17 4 Paula Blasi España 0:20 5 Mijntje Geurts Países Bajos 0:41 6 Lore De Schepper Bélgica 0:42 7 Mackenzie Coupland Australia 0:43 8 Marion Bunel Francia 0:45 9 Célia Gery Francia 0:46 10 Rosita Reijnhout Países Bajos 0:47