Ruta

Célia Gery triunfa en la tercera etapa del Tour de l’Avenir Femenino con Juliana Londoño en el puesto 17°

Publicado

Hace 10 horas

el

La francesa Célia Gery ganó la tercera etapa en línea del Tour de l’Avenir Femenino 2025. (Foto Archivo © Tour de l'Avenir Femmes)
Ruta

Así van los colombianos en la clasificación general individual de la edición 61 Tour de l’Avenir

Publicado

Hace 3 horas

el

26 agosto, 2025

Por

La Selección Colombia de ruta-sub-23 que participa en el Tour de l’Avenir 2025. (Foto © Carlos Cruz – FCC)
Ruta

Vuelta a España 2025: Ben Turner gana la cuarta jornada con Orluis Aular 8° y todos los escarabajos en el lote

Publicado

Hace 5 horas

el

26 agosto, 2025

Por

El británico Ben Turner ganó la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Sprint Cycling Agency)
Ruta

Tour de l’Avenir Femenino 2025: así quedaron las colombianas en la general a falta de tres capítulos

Publicado

Hace 6 horas

el

26 agosto, 2025

Por

Angie Mariana Londoño y Juliana Londoño, las colombians más destacadas en el Tour de l’Avenir Femenino 2025. (Foto © Carlos Cruz – FCC)
