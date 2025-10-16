Carlos Ramírez, uno de los protagonistas del encuentro nacional de escuelas de talento del BMX

Una charla inspiracional con el doble medallista olímpico Carlos Ramírez será de las principales actividades que disfrutarán hasta el sábado los 70 niños, niñas y adolescentes de ocho municipios de Colombia, quienes participan en el Encuentro Nacional de Escuelas de Talento del BMX.

En la pista que lleva el nombre de este referente del deporte colombiano, del parque recreo deportivo El Salitre, ya practican las 22 damitas y 48 varones, de las Escuelas de Santa Marta; Valledupar; Tocancipá; Armenia; Villavicencio; Cúcuta, Bucaramanga y Chiquinquirá.

En la primera jornada que se cumplió en campo se realizaron evaluaciones con pruebas de velocidad en plano y test de coordinación, mientras en la tarde, ya en la pista se analizaron técnica básica; postura; equilibrio; control de centro de gravedad; caída e impulsión.



Carlos Ramírez, en el encuentro nacional de escuelas de talento de BMX. (Foto © Prensa Mindeporte)

“Un programa como Escuelas de Talento es muy importante para el futuro del deporte colombiano porque fortalece el proceso desde la base y ese apoyo es fundamental para que estos jóvenes talentos lleguen con más herramientas al alto rendimiento”, destacó Carlos Ramírez, quien compartió con los niños y adolescentes después de su primera sesión.

Los 70 participantes recibirán información básica de los mecánicos para que conozcan más a su compañera en la pista y el viernes será una de las jornadas más esperadas porque serán monitoreados desde el partidor.

Con las Escuelas de Talento, la reserva deportiva de Colombia está asegurada. Gracias a ellas, se identifican y desarrollan las habilidades en niños, niñas y adolescentes, entre los 6 y 17 años, de los 32 departamentos del país.

*Con Información Prensa Mindeporte