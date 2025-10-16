Connect with us

Carlos Ramírez, uno de los protagonistas del encuentro nacional de escuelas de talento del BMX

El doble medallista olímpico Carlos Ramírez, en el encuentro nacional de escuelas de talento de BMX. (Foto © Prensa Mindeporte)
Lizsurley Villegas revalida su título de campeona panamericana de BMX Freestyle en Lima

17 septiembre, 2025

Lizsurley Villegas logra su segundo título panamericano, tras la conquista en Lima 2022. (Foto © Alejandro Ospina)
Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2025: confirmado el equipo colombiano que competirá en Perú

13 septiembre, 2025

Queen Saray Villegas y Lizsurley Villegas, viene de destcarse en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © COC)
Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing: Juan José Velásquez y Valentina Muñoz, los ganadores de la válida 13

10 septiembre, 2025

Juan José Velásquez, ganador en Medellín de la válida 13 de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing 2025. (Foto © @elbicicrosscolombiano)
