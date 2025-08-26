Carl-Frederik Bevort vence en la tercera etapa en línea del Tour de l’Avenir; Juan Felipe Rodríguez el colombiano más destacado

Dinamarca alcanzó su primera victoria en el Tour de l’Avenir 2025. El danés Carl-Frederik Bevort le ganó el duelo al pelotón y salió victorioso en la tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 158,6 kilómetros, disputada entre Etang-sur-Arroux y Châtillon-sur-Chalaronne, que incluyó tres premios de montaña de cuarta categoría en la fase incial.

El escandinavo entró 12 segundos por delante del grupo principal. Segundo se reportó el británico Noah Hobbs y tercero el irlandés Seth Dunwoody. La mayoría de los colombianos entraron con los favoritos: Juan Felipe Rodríguez 33°, Miguel Ángel Marín 60°, Mauricio Zapata 80° y Jaider Muñoz 88°, mientras que Estiven García llegó rezagado en la casilla 118° a 30 segundos del ganador.

La fuga del día la animaron el danés Carl-Frederik Bévort, el suizo Robin Donzé, el esloveno Erazem Valjavec y el estadounidense Cole Kessler, pero en la fase final los tres últimos fueron neutralizados por el pelotón.

En cuanto a la clasificación general, el francés Maxime Decomble mantuvo liderato. El danés Simon Dalby y el australiano Jack Ward lo escoltan a seis segundos. El mejor colombiano siguió siendo Juan Felipe Rodríguez, solo que ahora en la casilla 34° a 2:32 segundos.

La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 vivirá este miércoles su cuarta etapa, una jornada llana de 110,2 kilómetros, que se disputará entre las localidades de Montagnat y Val-Suran.

Tour de l’Avenir (2.Ncup)

Resultados Etapa 3 | Etang-sur-Arroux – Châtillon-sur-Chalaronne (158,6 km)

1 Carl-Frederik Bevort Dinamarca 3:34:33 2 Noah Hobbs Gran Bretaña 0:12 3 Seth Dunwoody Irlanda 0:12 4 Aaron Dockx Bélgica 0:12 5 Mathieu Kockelmann Luxemburgo 0:12 6 Matyas Kopecky República Checa 0:12 7 Anze Ravbar Eslovenia 0:12 8 João Martins Portugal 0:12 9 Karsten Feldmann Noruega 0:12 10 Patrick Frydkjær Dinamarca 0:12

33 Juan Felipe Rodriguez Colombia 0:12 60 Miguel Ángel Marín Colombia ,, 80 Mauricio Zapata Colombia ,, 88 Jaider Muñoz Colombia ,, 118 Estiven García Colombia 0:30



El francés Maxime Decomble sigue líder del Tour de l’Avenir 2025. (Foto © Tour de l’Avenir)

Clasificación General Individual

1 Maxime Decomble Francia 10:56:16 2 Simon Dalby Dinamarca 0:06 3 Jack Ward Australia 0:06 4 Otto van Zanden Países Bajos 0:10 5 Jan Huber Suiza 0:11 6 Elliot Rowe Gran Bretaña 0:17 7 Tim Rex Bélgica 0:19 8 Arno Wallenborn Luxemburgo 0:19 9 Filippo Turconi Italia 0:32 10 Hugo Aznar España 0:35