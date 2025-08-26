Ruta
Carl-Frederik Bevort vence en la tercera etapa en línea del Tour de l’Avenir; Juan Felipe Rodríguez el colombiano más destacado
Dinamarca alcanzó su primera victoria en el Tour de l’Avenir 2025. El danés Carl-Frederik Bevort le ganó el duelo al pelotón y salió victorioso en la tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 158,6 kilómetros, disputada entre Etang-sur-Arroux y Châtillon-sur-Chalaronne, que incluyó tres premios de montaña de cuarta categoría en la fase incial.
El escandinavo entró 12 segundos por delante del grupo principal. Segundo se reportó el británico Noah Hobbs y tercero el irlandés Seth Dunwoody. La mayoría de los colombianos entraron con los favoritos: Juan Felipe Rodríguez 33°, Miguel Ángel Marín 60°, Mauricio Zapata 80° y Jaider Muñoz 88°, mientras que Estiven García llegó rezagado en la casilla 118° a 30 segundos del ganador.
La fuga del día la animaron el danés Carl-Frederik Bévort, el suizo Robin Donzé, el esloveno Erazem Valjavec y el estadounidense Cole Kessler, pero en la fase final los tres últimos fueron neutralizados por el pelotón.
En cuanto a la clasificación general, el francés Maxime Decomble mantuvo liderato. El danés Simon Dalby y el australiano Jack Ward lo escoltan a seis segundos. El mejor colombiano siguió siendo Juan Felipe Rodríguez, solo que ahora en la casilla 34° a 2:32 segundos.
La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 vivirá este miércoles su cuarta etapa, una jornada llana de 110,2 kilómetros, que se disputará entre las localidades de Montagnat y Val-Suran.
Tour de l’Avenir (2.Ncup)
Resultados Etapa 3 | Etang-sur-Arroux – Châtillon-sur-Chalaronne (158,6 km)
|1
|Carl-Frederik Bevort
|Dinamarca
|3:34:33
|2
|Noah Hobbs
|Gran Bretaña
|0:12
|3
|Seth Dunwoody
|Irlanda
|0:12
|4
|Aaron Dockx
|Bélgica
|0:12
|5
|Mathieu Kockelmann
|Luxemburgo
|0:12
|6
|Matyas Kopecky
|República Checa
|0:12
|7
|Anze Ravbar
|Eslovenia
|0:12
|8
|João Martins
|Portugal
|0:12
|9
|Karsten Feldmann
|Noruega
|0:12
|10
|Patrick Frydkjær
|Dinamarca
|0:12
|33
|Juan Felipe Rodriguez
|Colombia
|0:12
|60
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|,,
|80
|Mauricio Zapata
|Colombia
|,,
|88
|Jaider Muñoz
|Colombia
|,,
|118
|Estiven García
|Colombia
|0:30
Clasificación General Individual
|1
|Maxime Decomble
|Francia
|10:56:16
|2
|Simon Dalby
|Dinamarca
|0:06
|3
|Jack Ward
|Australia
|0:06
|4
|Otto van Zanden
|Países Bajos
|0:10
|5
|Jan Huber
|Suiza
|0:11
|6
|Elliot Rowe
|Gran Bretaña
|0:17
|7
|Tim Rex
|Bélgica
|0:19
|8
|Arno Wallenborn
|Luxemburgo
|0:19
|9
|Filippo Turconi
|Italia
|0:32
|10
|Hugo Aznar
|España
|0:35
|33
|Juan Felipe Rodríguez
|Colombia
|2:32
|34
|Jaider Muñoz
|Colombia
|2:36
|83
|Mauricio Zapata
|Colombia
|3:09
|97
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|4:10
|131
|Estiven García
|Colombia
|18:10
Ruta
Así van los colombianos en la clasificación general individual de la edición 61 Tour de l’Avenir
La edición 61 del Tour de l’Avenir, en la que siguen en competencia 5 escarabajos, vivió su cuarta jornada, una etapa ondulada de 158,6 kilómetros disputada entre las localidades francesas de Etang-sur-Arroux y Châtillon-sur-Chalaronne, ganada por el danés Carl-Frederik Bévort.
El equipo colombiano salvó el día en la prestigiosa ronda gala para corredores sub-23. En la tercera etapa en línea, la selección nacional logró ubicar a cuatro corredores en el pelotón con los favoritos.
Transcurridos cuatro días de competencia de la carrera francesa, el pedalista cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez se mantuvo como el mejor colombiano en la general, en el puesto 33°, a 2:32 del líder, el francés Maxime Decomble.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de los pedalistas nacionales, en la prueba por etapas del calendario UCI más importante para los sub-23, a falta de cuatro jornadas para el final, luego de un prólogo y tres etapas en línea.
Tour de l’Avenir 2025 – Clasificación General de los Cinco Colombianos
|33
|34
|▲1
|Juan Felipe Rodriguez
|Colombia
|2:32
|34
|36
|▲2
|Jaider Muñoz
|Colombia
|2:36
|83
|87
|▲4
|Mauricio Zapata
|Colombia
|3:09
|97
|101
|▲4
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|4:10
|131
|134
|▲3
|Estiven García
|Colombia
|18:10
Ruta
Vuelta a España 2025: Ben Turner gana la cuarta jornada con Orluis Aular 8° y todos los escarabajos en el lote
En un final para velocistas, Ben Turner (Ineos Grenadiers) salió victorioso en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025, una jornada ondulada de 206,7 kilómetros disputada entre Susa y Voiron, que finalizó en territorio galo.
El velocista británico, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, se impuso al embalaje por delante de los belgas del Alpecin-Deceuninck: Jasper Philipsen y Edward Planckaert, quienes entraron 2° y 3°, respectivamente, mientras que el venezolano Orluis Aular (Movistar) fue el latinoamericano más destacado en el 8° puesto.
Con relación a los colombianos, todos llegaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor de los nuestros fue el bogotano Buitrago Santiago (Bahrain – Victorious) en la casilla 46°.
En cuanto a la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) perdió la camiseta roja de líder, que pasó a manos del francés David Gaudu (Groupama-FDJ) con el mismo tiempo del escandinavo, mientras que Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se mantuvo en el 4° puesto a 14 segundos.
La ronda ibérica continuará este miércoles con la disputa de la quinta etapa, una contrarreloj por equipos de 24,1 kilómetros por los alrededores del municipio español de Figueres, en la provincia de Gerona.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resutados Etapa 4 | Susa – Voiron (206,7 km)
|1
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|4:50:14
|2
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Deceuninck
|m.t.
|3
|Edward Planckaert
|Alpecin-Deceuninck
|m.t.
|4
|Ethan Vernon
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|5
|Jenthe Biermans
|ARKEA-B&B HOTELS
|m.t.
|6
|Mads Pedersen
|Lidl-Trek
|m.t.
|7
|Fabio Christen
|Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|8
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Thomas Silva
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|10
|Nicolò Buratti
|Bahrain Victorious
|m.t.
|46
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|65
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|66
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|83
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|103
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|106
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|107
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|David Gaudu
|Groupama-FDJ
|15:45:50
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:08
|4
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:14
|5
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:16
|6
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:16
|7
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|0:16
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:16
|9
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|0:16
|10
|Juan Ayuso
|UAE Team Emirates-XRG
|0:16
|22
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:16
|51
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:24
|60
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|2:31
|117
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|11:39
|119
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|12:00
Ruta
Tour de l’Avenir Femenino 2025: así quedaron las colombianas en la general a falta de tres capítulos
La tercera edición del Tour de l’Avenir Femenino, que inició con siete pedalistas colombianas, vivió su tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 80,8 kilómetros, que se llevó a cabo entre las localidades francesas Étang-sur-Arroux y Lugny.
Transcurridas cuatro jornadas de la mini-versión de la ‘Grande Boucle’ para mujeres, Juliana Londoño (Selección Colombia) se situó como la mejor colombiana en el puesto 23° a 1:10 de la líder, la canadiense Isabella Holmgren.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de las pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda francesa para pedalistas sub-23, tras un prólogo y tres etapas en línea.
Tour de l’Avenir Femenino 2025 – Clasificación General de las Colombianas
|23
|41
|▲18
|Juliana Londoño
|Colombia
|1:10
|28
|32
|▲4
|Angie Mariana Londoño
|Colombia
|1:13
|39
|44
|▲5
|Natalia Garzón
|Colombia
|1:24
|40
|38
|▼2
|Laura Daniela Rojas
|Colombia
|1:30
|55
|55
|–
|Gabriela López
|WCC Team
|8:37
|68
|69
|▲1
|Juanita Salcedo
|Colombia
|21:28