Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2025: confirmado el equipo colombiano que competirá en Perú

La ciudad de Lima, en Perú, celebrará el 13 y 14 de septiembre la edición 2025 del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, que se llevará a cabo en el circuito de la Costa Verde, distrito de San Miguel, el mismo que se utilizó para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Colombia contará con presencia en las dos modalidades del BMX Freestyle reconocidas por la UCI: Park y Flatland, ambas en la categoría élite, con una nómina de diez deportistas, que llegarán a Perú con el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo y el apoyo en la dirección técnica del Seleccionador Nacional Alejandro Caro.

El equipo nacional en Park estará encabezado por la campeona de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Queen Saray Villegas, quien llega a la competencia como una de las favoritas para luchar por el título panamericano.



Queen Saray Villegas, una de las cartas colombianas. (Foto Archivo © FCC)

Junto a Queen estarán presentes como Selección Colombia su gemela Lizsurley Villegas, y los riders Luis Oswaldo Rincón y Juan Camilo Caicedo.

De igual manera, estarán como avalados: Daniela Morán, Sebastián Cuellar, Juan Esteban Quintero y Saúl Antonio Hernández.

En la modalidad de flatland, categoría élite, estarán en competencia como avalados los experimentados Jonathan Eduardo Camargo y Nelson Javier Roldán, que también buscarán llegar a lo más alto de la competencia, que reunirá a los mejores riders del continente, quienes buscarán el título en pruebas que combinan creatividad, dificultad técnica y estilo en ejecuciones de 60 segundos sobre la bicicleta.

El evento servirá como vitrina de preparación y proyección hacia las competencias internacionales del ciclo olímpico.

Nómina oficial de Colombia en el Panamericano de BMX Freestyle 2025

Modalidad Freestyle Park

• Queen Saray Villegas Serna – Élite Damas

• Lizsurley Villegas Serna – Élite Damas

• Daniela Morán Atehortúa – Élite Damas

• Luis Oswaldo Rincón Reyes – Élite Varones

• Juan Camilo Caicedo Hurtado – Élite Varones

• Juan Esteban Quintero Pineda – Élite Varones

• Sebastián Cuellar Giraldo – Élite Varones

• Saúl Antonio Hernández Ruidíaz – Élite Varones

Modalidad Flatland – Élite Varones

• Nelson Javier Roldán Castro

• Jonathan Eduardo Camargo Gracia

*Con Infirmación de Fedeciclismo