Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2025: confirmado el equipo colombiano que competirá en Perú
La ciudad de Lima, en Perú, celebrará el 13 y 14 de septiembre la edición 2025 del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, que se llevará a cabo en el circuito de la Costa Verde, distrito de San Miguel, el mismo que se utilizó para los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Colombia contará con presencia en las dos modalidades del BMX Freestyle reconocidas por la UCI: Park y Flatland, ambas en la categoría élite, con una nómina de diez deportistas, que llegarán a Perú con el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo y el apoyo en la dirección técnica del Seleccionador Nacional Alejandro Caro.
El equipo nacional en Park estará encabezado por la campeona de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Queen Saray Villegas, quien llega a la competencia como una de las favoritas para luchar por el título panamericano.
Junto a Queen estarán presentes como Selección Colombia su gemela Lizsurley Villegas, y los riders Luis Oswaldo Rincón y Juan Camilo Caicedo.
De igual manera, estarán como avalados: Daniela Morán, Sebastián Cuellar, Juan Esteban Quintero y Saúl Antonio Hernández.
En la modalidad de flatland, categoría élite, estarán en competencia como avalados los experimentados Jonathan Eduardo Camargo y Nelson Javier Roldán, que también buscarán llegar a lo más alto de la competencia, que reunirá a los mejores riders del continente, quienes buscarán el título en pruebas que combinan creatividad, dificultad técnica y estilo en ejecuciones de 60 segundos sobre la bicicleta.
El evento servirá como vitrina de preparación y proyección hacia las competencias internacionales del ciclo olímpico.
Nómina oficial de Colombia en el Panamericano de BMX Freestyle 2025
Modalidad Freestyle Park
• Queen Saray Villegas Serna – Élite Damas
• Lizsurley Villegas Serna – Élite Damas
• Daniela Morán Atehortúa – Élite Damas
• Luis Oswaldo Rincón Reyes – Élite Varones
• Juan Camilo Caicedo Hurtado – Élite Varones
• Juan Esteban Quintero Pineda – Élite Varones
• Sebastián Cuellar Giraldo – Élite Varones
• Saúl Antonio Hernández Ruidíaz – Élite Varones
Modalidad Flatland – Élite Varones
• Nelson Javier Roldán Castro
• Jonathan Eduardo Camargo Gracia
*Con Infirmación de Fedeciclismo
Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing: Juan José Velásquez y Valentina Muñoz, los ganadores de la válida 13
El bicicross colombiano volvió a vivir una jornada vibrante en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín, con la disputa de la válida 13 de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing 2025, en la que los grandes favoritos respondieron y las nuevas generaciones siguieron dando pasos firmes en su formación competitiva.
En Championship damas, la antioqueña Valentina Muñoz salió victoriosa tras imponerse en una final muy disputada frente a la santandereana Sara Isabel García, segunda, y a la también antioqueña Mariana Agudelo, tercera. Muñoz, firme en cada manga, demostró su solidez técnica y el poderío de la escuela antioqueña.
En Championship varones, la fiesta fue nuevamente para Juan José Velásquez (Antioquia), quien repitió victoria en Medellín luego de dominar la válida anterior. El podio lo completaron Santiago Londoño (Risaralda), en un meritorio segundo lugar, y Juan David Durán (Bogotá), tercero. La final estuvo marcada por la descalificación de dos figuras de peso: Diego Arboleda y Vincent Pelluard, quienes habían mostrado gran nivel en las rondas previas.
La cita dominical también dejó espacio para el semillero del bicicross colombiano en las categorías Challenger, donde se coronaron campeones corredores de Antioquia, Bogotá, Valle, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Risaralda y Quindío.
Con estos resultados, la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing reafirma su papel como la gran cantera del bicicross colombiano, donde Antioquia sigue marcando la pauta, pero con un panorama cada vez más competitivo gracias al protagonismo de Valle, Bogotá, Santander, Boyacá, Risaralda y Cundinamarca.
El calendario 2025 de la Copa Nacional de BMX Racing se cerrará en noviembre (7 al 9) con la celebración de las válidas XIV y XV, que coronarán a los campeones de la temporada en las categorías Championship y Challenger.
Resultados Categoría Championship
*Con Información de Fedeciclismo
Sara García y Juan José Velásquez brillan en la válida 12 de la Copa Nacional de BMX Racing
La capital antioqueña vivió el sábado una jornada vibrante con la válida 12 de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing 2025, donde las categorías Championship ofrecieron duelos de alto voltaje y las divisiones Challenger confirmaron el semillero que mantiene al bicicross colombiano en la élite mundial.
En Championship damas, la santandereana Sara Isabel García confirmó su buen momento deportivo al imponerse en la final por delante de las antioqueñas Valentina Muñoz y Valentina Jiménez, quienes ocuparon la segunda y tercera plaza respectivamente.
En la Championship varones, el antioqueño Juan José Velásquez se llevó la victoria tras dominar con autoridad las mangas y la final, superando a su coterráneo Diego Arboleda, segundo, y a Juan José López, también de Antioquia, quien completó el podio.
La fiesta del BMX no se limitó a las categorías élite. Los Challenger, con más de 700 inscritos, llenaron la pista con talento emergente. Entre los campeones destacados figuraron:
Resultados Categoría Championship
Medellín vivirá una nueva válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing
La ciudad de Medellín está lista para vivir este fin de semana la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing, que luego de cuatro años regresa a la capital antioqueña, con la participación de 800 deportistas de 17 ligas del país.
En competencia estarán corredores de Bogotá, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Cesar, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle, en evento, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín; Inder Medellín; la Liga de Ciclismo de Antioquia y su Comisión de BMX, y que se disputará en las categorías Championship (56 inscritos) y Challenger (744).
En la lista de inscritos figuran los corredores olímpicos Diego Arboleda, Gabriela Bollé y Vincent Pelluard; también aparecen la campeona mundial Valentina Jiménez, el actual campeón nacional de la categoría élite Juan Esteban Naranjo y la finalista de la última Copa Mundo, Valentina Muñoz.
El sábado 6 de septiembre, se llevarán a cabo las competencias de la válida XII, en las diferentes categorías de damas, principiantes, novatos, expertos, cruceros y alto rendimiento.
El domingo el turno será para las competencias de la XIII Válida de la Copa Nacional GW Shimano, que también se llevarán a cabo a partir de las 8:00 am., en las mismas categorías.
Cabe destacar que, cumplidas las primeras once válidas de la temporada 2025 de la Copa Nacional, los antioqueños Nicole Foronda (1339 puntos) y Juan José Velásquez (1138) se ubican como líderes parciales en la categoría Championship.
*Con Información de Fedeciclismo