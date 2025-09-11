Connect with us

BMX

Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2025: confirmado el equipo colombiano que competirá en Perú

Publicado

Hace 3 horas

el

Queen Saray Villegas y Lizsurley Villegas, viene de destcarse en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © COC)
Temas relacionados:
Anuncio

BMX

Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing: Juan José Velásquez y Valentina Muñoz, los ganadores de la válida 13

Publicado

Hace 2 días

el

10 septiembre, 2025

Por

Juan José Velásquez, ganador en Medellín de la válida 13 de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing 2025. (Foto © @elbicicrosscolombiano)
Seguir leyendo

BMX

Sara García y Juan José Velásquez brillan en la válida 12 de la Copa Nacional de BMX Racing

Publicado

Hace 4 días

el

7 septiembre, 2025

Por

Sara Isabel García, ganadora en Medellín de la válida 12 de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing 2025. (Foto © @elbicicrosscolombiano)
Seguir leyendo

BMX

Medellín vivirá una nueva válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing

Publicado

Hace 6 días

el

6 septiembre, 2025

Por

Las últimas válidas de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing se disputaron en Bogotá. (Foto © FCC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio