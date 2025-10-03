Campeonato Nacional de Pista 2025: Antioquia demuestra su poderío en la jornada inaugural

La tercera jornada del Campeonato Nacional de Pista Élite 2025, que se disputa en el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, coronó este sábado a los nuevos campeones nacionales del kilómetro y el ómnium en los hombres, y de la velocidad, la persecución individual y la prueba por puntos en las damas, en una jornada de alto nivel que mantuvo al público al borde de sus asientos.

En el ómmium masculino, la regularidad y experiencia de Juan Esteban Arango (Antioquia) le permitieron subir a lo más alto del podio con 141 puntos, tras imponerse en la prueba por puntos final. La medalla de plata fue para Juan Pablo Ortega (Atlántico) con 132 unidades, mientras que el bronce correspondió a Bryan Gómez (Valle del Cauca) con 126.



Juan Esteban Arango, en el podio como campeón nacional del ómnium. (Foto FCC © Carlos Cruz)

En la prueba del kilómetro contrarreloj masculino, el vallecaucano Kevin Quintero (Valle del Cauca) ratificó su condición de velocista de clase mundial al detener el cronómetro en 59 segundos y 845 milésimas, superando a Cristian Ortega (Atlántico), quien se quedó con la plata con 1:00.273, y a Juan David Ochoa (Antioquia), que fue bronce con 1:02.015.

Entre las damas, Stefany Cuadrado (Antioquia) se consagró campeona nacional de la velocidad individual, luego de dominar de principio a fin la serie final frente a Luna Álvarez (Atlántico), quien obtuvo la plata. El bronce fue para Marianis Salazar (Atlántico), quien venció en la lucha por el tercer lugar a la bogotana Valeria Hernández, subcampeona mundial junior del keirin.



Lina Marcela Hernández, en el podio como campeona nacional persecución individual femenina. (Foto FCC © Carlos Cruz)

En la persecución individual femenina, Lina Marcela Hernández (Antioquia) reeditó su supremacía al quedarse con el oro con un tiempo de 4:48.333, seguida por su compañera de liga Estefanía Herrera, plata con 4:53.242, y Marynes Prada (Valle del Cauca), quien completó el podio con 4:57.123.

La jornada cerró con la vibrante prueba por puntos femenina, en la que la antioqueña Elizabeth Castaño se alzó con el título nacional al sumar 38 unidades, superando a Kimberly Escobar (Valle del Cauca), segunda con 21 puntos, y a Gabriela López (Atlántico), tercera con 14.

Con estos resultados, Antioquia continuó ampliando su dominio en el medallero general con 10 oros, 6 platas y 1 bronce, escoltada por Valle del Cauca (3 oros, 2 platas, 5 bronces) y Bogotá (1 oro, dos platas y tres bronces).

La acción del Campeonato Nacional de Pista Élite 2025 finalizará este domingo con las finales del keirin, el madison y el scratch, que cerrarán una semana de intensa competencia en la capital del Valle del Cauca.

RESULTADOS COMPLETOS TERCER DÍA

*Con Información de Fedeciclismo