Pista

Campeonato Nacional de Pista 2025: Antioquia demuestra su poderío en la jornada inaugural

Publicado

Hace 2 días

el

Juan Esteban Arango, Brayan Sánchez, Anderson Arboleda y Jhonatan Restrepo en acción, en la persecución por equipos. (Foto © FCC)
Pista

Stefany Cuadrado, una de las protagonistas del tercer día del Campeonato Nacional de Pista Élite en Cali

Publicado

Hace 2 horas

el

5 octubre, 2025

Por

Stefany Cuadrado alcanzó su primer título nacional de la velocidad en la categoría élite. (Foto FCC © Carlos Cruz)
Pista

Nacional de Pista 2025: vibrante segunda jornada en el velódromo Alcides Nieto Patiño con Kevin Quintero de protagonista

Publicado

Hace 21 horas

el

4 octubre, 2025

Por

El vallecaucano Kevin Quintero, ganador de la prueba de velocidad. (Foto FCC © Carlos Cruz)
Pista

El Velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali abre sus puertas al Campeonato Nacional de Pista Élite 2025

Publicado

Hace 4 días

el

1 octubre, 2025

Por

Todo listo en Cali para el Nacional de Pista 2018 en Velódromo Alcides Nieto Patiño
Antioquia, la selección a vencer en el Campeonato Nacional de Pista 2025. (Foto Archivo © RMC)
