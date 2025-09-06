Campeonato Mundial de MTB de Valais: Leonardo Páez se sube al podio en la modalidad del Marathon

En otra jornada histórica para el ciclomontañismo colombiano, Leonardo Páez se subió al tercer cajón del podio en la modalidad del Marathon, en el Campeonato Mundial de MTB, que se disputa en Valais, Suiza.

El pedalista boyacense, dos veces campeón mundial, tuvo otra memorable actuación en su carrera profesional y se lució en los Alpes suizos, en una prueba marcada por la altitud, el desnivel acumulado y la igualdad entre los favoritos.



Samuele Porro, Keegan Swenson y Leonardo Páezen, en el podio del Marathon, en el Campeonato Mundial de MTB de Valais, Suiza 2025. (Foto © José Gómez/FCC)

Por delante del deportista colombiano entraron el estadounidense Keegan Swenson, quien se quedó con la medalla de oro, en un trayecto de 125 kilómetros y 5.000 metros de desnivel, mientras que el italiano Samuele Porro terminó segundo.

En la rama femenina, la victoria fue para la estadounidense Kate Courtney. El podio lo completaron la suiza Anna Weinbeer, segunda y la austriaca Mona Mitterwallner, tercera.

El domingo se disputarán las finales del Downhill (DHI), mientras que las pruebas del Cross Country Olímpico (XCO) tendrán lugar del 10 al 14 de septiembre en Crans-Montana, en las categorías junior y Sub-23.