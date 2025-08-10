Ruta
Camilo Ardila CAMPEÓN del Tour de Guadalupe. Jonathan Chaves REY de la Montaña
El tolimense Camilo Ardila redondeó un día de gloria para el equipo de ciclismo Nu Colombia al coronarse gran campeón del Tour de Guadalupe, título que sumó al de la Vuelta a Colombia alcanzado a primera hora por su compañero de equipo Rodrigo Contreras.
El corredor de 26 años nacido en Mariquita (Tolima) y con pasó por el World Tour en las filas del UAE Team Emirates ganó la competencia de la isla caribeña tras vestirse de líder en la quinta jornada y confirmar su condición con una espectacular victoria el sábado en la 8ª etapa con final en el puerto de montaña de primera categoría en Baillif.
Segundo triunfo internacional del equipo morado en la temporada 2025 tras el obtenido por Sergio Henao en la Jamaica International Cycling Classic, que sumado a los títulos de: Clásica de Rionegro, Vuelta al Tolima, Clásica de Anapoima, Vuelta al Valle y Vuelta a Colombia ponen al Nu Colombia como uno de los equipos más ganadores del mundo.
“Muy felices por esta victoria. Las primeras etapas fueron dificiles para nosotros pero una vez nos acomodamos y llegaron las etapas de montaña empezamos a sentirnos mucho mejor. El día que hicimos el 1-2 con Jhonatan (Chaves) nos dimos cuenta que teniamos grandes chances de ganar y lo confirmamos el sábado. Muy contentos por darle un título internacional a mi equipo Nu Colombia” afirmó Ardila al final de la etapa.
El título de la montaña para Jhonatan Chaves le puso el broche de oro a una memorable actuación de los dirigidos por Raúl y Gabriel Jaime Mesa en la ronda a la isla caribeña que ha visto ya 19 victorias en la general del ciclismo colombiano, la primera conseguida por Francisco Triana en 1972 y la última por Kevin Castillo (Team Sistecrédito) el año inmediatamente anterior.
Clasificación General Final
|1
|Andrés Camilo Ardila
|Nu Colombia
|32:00:54
|2
|Stefan Bennett
|Selección de Martinica
|1:20
|3
|Axel Taillandier
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|1:31
|4
|Jakub Kaczmarek
|Mazowsze Serce Polski
|1:37
|5
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|2:22
|6
|Gabin Vedel
|Guidon Sprinter Canalien Cycling Team
|2:42
|7
|Damien Urcel
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|3:03
|8
|Baptiste Gaillard
|Excelsior
|3:46
|9
|Thijs Wemmers
|GRC Jan Van Arckel
|4:03
|10
|Lukasz Owsian
|Mazowsze Serce Polski
|6:44
|20
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|32:11
|33
|Heberth Gutiérrez
|Nu Colombia
|57:35
Con Prensa equipo de ciclismo Nu Colombia
Ruta
Rodrigo Contreras se defiende como un león y sale campeón de la Vuelta a Colombia; Edgar Pinzón gana en Bogotá
Tras una fantástica batalla ciclística con tinte dramático finalizó este domingo en la capital de la República la Vuelta a Colombia 2025. El cundinamarqués Rodrigo Contreras (Nu Colombia) defendió como un león el liderato y reavlaidó su título de campeón de la carrera del calendario UCI.
Contreras, que se puso líder en la tercera fracción con final en Toquilla, supo responder a los múltiples ataques de su máximo rival, Diego Camargo, para defender su primera posición con gallardía.
El podio final de la ronda colombiana en sus 75 años lo completaron los boyacenses Diego Camargo (Team Medellín-EPM) y Yeison Reyes (Orgullo Paisa), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La jornada final comenzó muy movida con varios ataques desde los primeros kilómetros. En la subida al Alto de Sisga, un premio de montaña de cuarta categoría, coronó primero el santandereano Carlos Gutiérrez (Movistar Best PC).
Luego siguió un show de Diego Camargo (Team Medellín-EPM), quien atacó en la subida a Patios, a su rueda se le pegaron Edgar Andrés Pinzón (GW Erco Shimano) y Yesid Pira (Hino-One-La red-Suzuki), sin embargo, después del descenso, en la entrada a la carrera séptima, el líder Rodrigo Contreras (Nu Colombia) logró conectar para controlar el ataque de su máximo rival, que estuvo muy activo en la subida final.
Con los dos ‘Gallos de la General’ al comando, transcurrieron los tres últimos kilómetros. Ya en la recta final Contreras intentó sorprender a sus tres rivales, sin embargo, Edgar Andrés Pinzón estuvo intratable y consiguió la primera victoria del GW Erco Shimano en el giro patrio.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 10 | Sopó – Bogotá (139 km)
|1
|Edgar Andrés Pinzón
|GW Erco Shimano
|3:11:48
|2
|Yesid Albeiro Pira
|Hino-One-La red-Suzuki
|,,
|3
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|,,
|4
|Diego Andrés Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:03
|5
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|0:32
|6
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:33
|7
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:46
|8
|Daniel Carvajal
|Chia de la Luna – Strongman
|,,
|9
|José Misael Urián
|Team Sistecredito
|,,
|10
|Alexander Gil
|Canel’s – Java
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|35:23:35
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:53
|3
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|2:38
|4
|Yonathan Miguel Eugenio
|EBSA
|3:48
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|9:15
|6
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|10:01
|7
|Yesid Pira
|Hino-One-La red-Suzuki
|11:35
|8
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|13:23
|9
|Mauricio Zapata
|GW Erco Shimano
|15:49
|10
|Julian David Alarcón
|Fundecom – Tour Nativa
|16:32
Ruta
Panamericanos Junior 2025: descalificación de Mateo Kalejman en la CRI le da el oro a Samuel Flórez y el bronce a Juan Diego Quintero
El argentino Mateo Kalejman fue descalificado de la prueba contrarreloj individual del ciclismo de ruta de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 por no cumplir con las reglamentaciones de su bicicleta tras una denuncia de la delegación colombiana. En consecuencia, el colombiano Samuel Flórez se quedó con la medalla de oro en la crono masculina.
Después de la polémica decisión, el campeón nacional sub-23 de CRI y ruta se colgó la presea dorada en la jornada al cronómetro disputada por las calles de la capital paraguaya, que contó con recorrido de 39,9 kilómetros.
El joven escarabajo, del registro del equipo amateur español Cortizo, se impuso con un tiempo de 49:09” aventajando por 14 segundos al mexicano José Antonio Prieto y a su compatriota Juan Diego Quintero, quien terminó con la medalla de bronce.
Con esta nueva medalla, el ciclismo colombiano picó en punta en esta primera jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, sumando 2 oros y 1 bronce, a falta de las pruebas de fondo pertenecientes a la ruta.
Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Contrarreloj Individual » Asunción › Asunción (39,9 km)
|1
|Samuel Flórez
|Colombia
|49:09
|2
|José Antonio Prieto
|Mexico
|0:14
|3
|Juan Diego Quintero
|Colombia
|0:31
|4
|Kevin Navas
|Ecuador
|0:59
|5
|José Pablo Sancho
|Costa Rica
|1:27
|6
|Facundo Arias
|Chile
|1:36
|7
|Octavio Salmón
|Argentina
|2:24
|8
|Carlos Domínguez
|Paraguay
|2:52
|9
|Luan Carlos Rodrigues
|Brasil
|,,
|10
|Luiz Fernando Bomfim
|Brasil
|2:55
|11
|Heriberto Quiroz
|Mexico
|3:00
|12
|Goyo Jesus Miguel
|Venezuela
|3:32
|13
|Rivera Loyd Yuan
|Puerto Rico
|4:09
|14
|Caballero Michael
|Panama
|4:18
|15
|Marcos Amed
|Cuba
|4:55
|16
|Rabinal Darío Emmanuel
|Guatemala
|5:25
|17
|Bonilla Pablo Sandino
|Uruguay
|5:28
|18
|Chaves Kenny
|Costa Rica
|9:35
|DSQ
|Kalejmann Mateo
|Argentina
|Descalificado
Ruta
Brandon McNulty arrasa en la crono final y se queda con el título del Tour de Polonia 2025
El estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) cumplió con los pronósticos y se consagró campeón del Tour de Polonia 2025, tras ser el mejor en la jornada al cronómetro de 12,5 kilómetros, que se llevó por los alrededores de la localidad Wieliczka, zona metropolitana de Cracovia.
El corredor norteamericano, que alcanzó su primer título de la temporada, es un consagrado especialista en las cronos, lo que le ayudó a descontarle los siete segundos que lo separaban del primero puesto de la general.
Los puestos de honor de la carrera polaca los completaron los italianos Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) y Matteo Sobrero (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes concluyeron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano fue Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en el puesto 46° a 16:39 del campeón, luego le siguió el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Movistar Team) en el puesto 112°, mientras que el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) abandonó por problemas de salud.
Tour de Polonia (2.UWT)
Resultados Etapa 7 (CRI) | Wieliczka – Wieliczka (12,5 km)
|1
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|14:31
|2
|Lorenzo Milesi
|Movistar Team
|0:12
|3
|Matteo Sobrero
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:15
|4
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:16
|5
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|0:19
|6
|Stefan Küng
|Groupama-FDJ
|0:20
|7
|Huub Artz
|Intermarché-Wanty
|0:23
|8
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:25
|9
|Marco Frigo
|Israel-Premier Tech
|0:26
|10
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:26
Clasificación General Final
|1
|McNulty Brandon
|UAE Team Emirates-XRG
|25:10:57
|2
|Tiberi Antonio
|Bahrain Victorious
|0:29
|3
|Sobrero Matteo
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:37
|4
|Christen Jan
|UAE Team Emirates-XRG
|0:39
|5
|Langellotti Victor
|INEOS Grenadiers
|0:39
|6
|Bettiol Alberto
|XDS Astana Team
|0:47
|7
|Frigo Marco
|Israel-Premier Tech
|0:48
|8
|Majka Rafal
|UAE Team Emirates-XRG
|0:59
|9
|Bilbao Pello
|Bahrain Victorious
|1:02
|10
|Zana Filippo
|Team Jayco-AlUla
|1:09