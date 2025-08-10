Camilo Ardila CAMPEÓN del Tour de Guadalupe. Jonathan Chaves REY de la Montaña

El tolimense Camilo Ardila redondeó un día de gloria para el equipo de ciclismo Nu Colombia al coronarse gran campeón del Tour de Guadalupe, título que sumó al de la Vuelta a Colombia alcanzado a primera hora por su compañero de equipo Rodrigo Contreras.

El corredor de 26 años nacido en Mariquita (Tolima) y con pasó por el World Tour en las filas del UAE Team Emirates ganó la competencia de la isla caribeña tras vestirse de líder en la quinta jornada y confirmar su condición con una espectacular victoria el sábado en la 8ª etapa con final en el puerto de montaña de primera categoría en Baillif.



Jhonatan Chaves completó la exhibición de los morados con una etapa y el título de campeón de la montaña. (Foto Tour de Guadalupe © Cédric Kabyle)

Segundo triunfo internacional del equipo morado en la temporada 2025 tras el obtenido por Sergio Henao en la Jamaica International Cycling Classic, que sumado a los títulos de: Clásica de Rionegro, Vuelta al Tolima, Clásica de Anapoima, Vuelta al Valle y Vuelta a Colombia ponen al Nu Colombia como uno de los equipos más ganadores del mundo.

“Muy felices por esta victoria. Las primeras etapas fueron dificiles para nosotros pero una vez nos acomodamos y llegaron las etapas de montaña empezamos a sentirnos mucho mejor. El día que hicimos el 1-2 con Jhonatan (Chaves) nos dimos cuenta que teniamos grandes chances de ganar y lo confirmamos el sábado. Muy contentos por darle un título internacional a mi equipo Nu Colombia” afirmó Ardila al final de la etapa.

El título de la montaña para Jhonatan Chaves le puso el broche de oro a una memorable actuación de los dirigidos por Raúl y Gabriel Jaime Mesa en la ronda a la isla caribeña que ha visto ya 19 victorias en la general del ciclismo colombiano, la primera conseguida por Francisco Triana en 1972 y la última por Kevin Castillo (Team Sistecrédito) el año inmediatamente anterior.

Clasificación General Final

1 Andrés Camilo Ardila Nu Colombia 32:00:54 2 Stefan Bennett Selección de Martinica 1:20 3 Axel Taillandier Team Madras Cycling Belle-Eau 1:31 4 Jakub Kaczmarek Mazowsze Serce Polski 1:37 5 Sebastián Henao Nu Colombia 2:22 6 Gabin Vedel Guidon Sprinter Canalien Cycling Team 2:42 7 Damien Urcel Team Madras Cycling Belle-Eau 3:03 8 Baptiste Gaillard Excelsior 3:46 9 Thijs Wemmers GRC Jan Van Arckel 4:03 10 Lukasz Owsian Mazowsze Serce Polski 6:44

20 Jhonatan Chaves Nu Colombia 32:11 33 Heberth Gutiérrez Nu Colombia 57:35

Con Prensa equipo de ciclismo Nu Colombia