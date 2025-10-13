Connect with us

Camilo Álvarez se queda con el título de la Clásica de Aguazul; Víctor Contreras y Óscar Gonzalez completan el podio

Terminó con éxito la edición 46 de la Clásica Ciclística Ciudad de Aguazul. (Foto © Alcaldía de Aguazul)
Ruta

Con nutrida participación de suramericanos arranca el Tour de Guangxi; tres colombianos por otro podio en la carrera china

Daniel Felipe Martínez se subió al segundo cajón del podio en el Tour de Guangxi 2019. (Photo Dario Belingheri/BettiniPhoto©2019)
Ruta

Lesly Aguirre sale campeona de la Clásica Ciudad de Aguazul; Karol Velandia gana el circuito final

La boyacense Lesly Aguirre, nueva campeona de la Clásica Ciudad de Aguazul 2025. (Foto Archivo © FCC)
Ruta

El Polti VisitMalta apuesta por la gran promesa de Argentina Fabrizio Crozzolo

El joven argentino Fabrizio Crozzolo, nuevo refuerzo del equipo Polti VisitMalta de Alberto Contador. (Foto © Polti VisitMalta)
