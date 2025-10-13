Camilo Álvarez se queda con el título de la Clásica de Aguazul; Víctor Contreras y Óscar Gonzalez completan el podio

Este lunes finalizó la edición 46 de la Clásica Ciclística Ciudad de Aguazul, en el departamento de Casanare, que terminó con el título para Camilo Álvarez (Team Boyacá es para Vivirla) en la categoría élite y sub-23 de la rama masculina, luego de un prólogo, una etapa montañosa y un circuito.

La clasificación general no sufrió cambios en la jornada final. De esta manera, Camilo Álvarez se consagró campeón. El corredor del Team Boyacá es para Vivirla subió a lo más alto del podio, acompañado de Víctor Contreras (Nu Colombia), quien fue 2° y Óscar Gonzalez (Mixto Villapinzón -Cundinamarca), 3°.

La última etapa disputada en un circuito corto y plano por las principales calles del municipio de Aguazul, quedó en manos del casareño Emerson Gordillo (GW Erco Shimano), quien le ganó el duelo de escapados a Edwin Rivas (Lejanías Meta) y a Iván Arturo Ojeda (Boyacá Los Campos).

Podio Clásica Ciudad de Aguazul 2025

🥇 Camilo Álvarez (Team Boyacá es para Vivirla)

🥈 Víctor Contreras (NU Colombia)

🥉 Óscar Gonzalez (Mixto Villapinzón-Cundinamarca)

CAMPEONES DE OTRAS CATEGORÍAS

Lesly Aguirre ( Team Bacx) – Rama Femenina

Alejandro Pamplona (MR2 Italia Sport) – Categoría Juvenil

Sebastián Burgos (I’am Champion Yopal) – Categoría Prejuvenil