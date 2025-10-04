Camila Valbuena arrasa en la cronoescalada de la Vuelta Femenina a Costa Rica y se adueña del liderato

Hace 30 años exactamente, el 4 de octubre fue un miércoles y era también el día señalado para dar comienzo a las pruebas de ruta correspondientes a la cita orbital de 1995 luego de concluir exitosamente lo referente al mundial de pista en Bogotá.

El escenario para comenzar el duelo de los mejores corredores del mundo fue la carretera de 43 kilómetros que une a Paipa con Tunja, la capital del departamento boyacense, que se vistió de gala para vivir la gran fiesta anual del ciclismo.



Entrevista con Miguel Induraín, en las oficinas de la Revista Mundo Ciclístico (Foto © RMC)

Una impresionante multitud en los puntos de salida y llegada, buen clima y piso en perfecto estado fueron testigos del accionar de los mejores especialistas en la lucha contra el reloj, correspondiendo la victoria al formidable rutero español Miguel Induráin, considerado para la época como el mejor ciclista del mundo por la cantidad y calidad de sus logros hasta el momento.

Induráin dominó desde el primer kilómetro a sus rivales, subiendo al podio por la medalla de oro acompañado de su compatriota Abraham Olano por la presea de plata, quien perdió por 49 segundos y el alemán Uwe Peschel recibió el bronce, cediendo 2 minutos y 3 segundos.



Duván Ramirez en acción, en la contrarreloj en Duitama, Boyacá. (Foto © RMC)

La cuarta posición fue para el colombiano Duván Ramírez, quien demostró desde entonces que el ciclismo colombiano también contaba entre sus hombres con el talento para disputar este tipo de pruebas, asunto refrendado años más tarde con el título mundial obtenido por Santiago Botero en 2003 en el Mundial CRI llevado a cabo en Bélgica.

También con la camiseta colombiana tomó parte ese día, el antioqueño Javier Zapata, quien ocupó la casilla 17° a más de 4 minutos del campeón Induráin.

Hace pocos días, Miguel Induráin le concedió una entrevista en España a Sergio Urrego, director editorial de la Revista Mundo Ciclístico, donde recordó su título de hace 30 años.

Entrevista con Miguel Induráin: https://www.facebook.com/reel/4158889627662928

Olano en Colombia

Y por su parte, Abraham Olano, quien se encuentra en Duitama, invitado a celebrar su participación, recordó para los lectores de nuestro portal su medalla de plata como “una retribución al gran esfuerzo que demanda ir contra el tiempo y en condiciones de altura como las que superamos hace 30 años”.

Olano agregó que “Sabíamos de nuestras posibilidades de hacerlo bien con Miguel y en cuanto a mí respecta, venía igualmente bien preparado saliendo de la Vuelta a España y contaba con buenas contra relojes en carreras anteriores. Además, sabía que la altura no afecta en los primeros días y por ello no tenía temor a ese aspecto”.

También se refirió a la actuación de Duván Ramírez y dijo que era “una grata sorpresa ver un colombiano superando a muy buenos corredores europeos, pero igualmente era la demostración de que se había preparado muy bien para el compromiso en su país”.

Jeannie Longo reina del reloj entre las damas



Clara Hughes, Jeannie Longo y Kathyrin Walt, en el podio de la crono femenina. (Foto © RMC)

En lo referente a la rama femenina, la competencia se disputó ese mismo día sobre 26 kilómetros entre Tuta y Tuna sobre 26 kilómetros, correspondiendo la victoria a la entonces mejor ciclista del mundo, la francesa Jeannie Longo, quien superó a Clara Hughes (Canadá) por 1:11 y a Kathyrin Walt (Australia) por 1:25

La participación colombiana estuvo a cargo de Maritza Corredor y Consuelo Giraldo, ocupando Maritza un honroso noveno lugar a 4:27 de la ganadora de la medalla de oro.