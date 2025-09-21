Brandon McNulty, ganador del Tour de Luxemburgo con Richard Carapaz en el podio y Jhonatan Narváez 9°

Con récord de victorias incluido para su equipo el estadounidense Brandon McNulty se consagró campeón del Tour de Luxemburgo 2025. El corredor norteamericano del UAE Team Emirates-XRG defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa sucediendo en el palmarés al italiano Antonio Tiberi, ganador del año pasado.

Los puestos de honor de la carrera luxemburguesa, que no contó con participación colombiana, lo completaron el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), quienes terminaron 2° y 3°, en el podio.



El UAE Team Emirates-XRG, el mejor equipo del Tour de Luxemburgo 2025. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Con respecto al otro suramericano en competencia, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) terminó en el 9° puesto a 1:37 de su compañero de equipo.

La última etapa la ganó el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ), quien le ganó el duelo al irlandés Ben Healy (EF Education – EasyPost), logrando su segunga victoria en la carrera europea, luego de recorrer 176,4 kilómetros entre Mersch y la capital de Luxemburgo.

¡CAMPEÓN BRANDON MCNULTY!



La última jornada la ganó Romain Grégoire y el título del #TourDeLuxemburgoEnDSPORTS fue para el estadounidense, Brandon McNulty.



Richard Carapaz terminó tercero en la general. #CiclismoAsiDSPORTS pic.twitter.com/2wjnTw7NIm — DSPORTS (@DSports) September 21, 2025



El estadounidense Brandon McNulty, campeón del Tour de Luxemburgo 2025. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual