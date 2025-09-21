Ruta
Brandon McNulty, ganador del Tour de Luxemburgo con Richard Carapaz en el podio y Jhonatan Narváez 9°
Con récord de victorias incluido para su equipo el estadounidense Brandon McNulty se consagró campeón del Tour de Luxemburgo 2025. El corredor norteamericano del UAE Team Emirates-XRG defendió sin contratiempos el liderato en la última etapa sucediendo en el palmarés al italiano Antonio Tiberi, ganador del año pasado.
Los puestos de honor de la carrera luxemburguesa, que no contó con participación colombiana, lo completaron el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), quienes terminaron 2° y 3°, en el podio.
Con respecto al otro suramericano en competencia, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) terminó en el 9° puesto a 1:37 de su compañero de equipo.
La última etapa la ganó el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ), quien le ganó el duelo al irlandés Ben Healy (EF Education – EasyPost), logrando su segunga victoria en la carrera europea, luego de recorrer 176,4 kilómetros entre Mersch y la capital de Luxemburgo.
Clasificación General Individual
|1
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|16:17:34
|2
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|0:47
|3
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|1:04
|4
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|1:14
|5
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|1:19
|6
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|1:20
|7
|Toms Skujins
|Lidl-Trek
|1:30
|8
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|1:35
|9
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|1:37
|10
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|1:48
Clásico RCN Sistecrédito 2025: Alejandro Osorio gana de forma espectacular en el Cerro el Volador y se pone líder
En un final picando ligeramente hacia arriba, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) se quedó con la victoria en la segunda etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025, ganando de forma espectacular una corta fracción de 58,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y el Cerro el Volador, localizado en la parte media de la cuenca del río Aburrá.
El corredor carmelitano salió victorioso por delante del bogotano Yonatan Castro (Team Medellín-EPM), gran protagonista de la fuga del día, y del antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), quien llegó en el Top 3 de la etapa a 5 segundos del ganador.
La jornada, que comenzó en la subregión Occidente de Antioquia, cobró vida en la fase inicial, cuando se formó una numerosa fuga que tuvo como gran protagonista al capitalino Yonatan Castro, quien quedó en punta cuando el terreno empezó a inclinarse más, todo esto en el transito hasta la subida al Cerro el Volador, pero a pocos metros del final fue sobrepasado por Alejandro Osorio.
En cuanto a la general, cumplida la etapa montañosa se presentaron cambios importantes. De esta manera, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) se apoderó del liderato que estaba en manos de Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), ganador de la jornada inaugural.
El ‘Duelo de Titanes’ continuará este lunes con la tercera etapa, de las nueve pactadas, una jornada ondulada de 182,3 kilómetros entre los municipios de El Santuario y Puerto Salgar. El sucesor del risaraldense Kevin Castillo, campeón del año pasado, lo conoceremos el próximo domingo en Cali.
Top 10 – Segunda Etapa Clásico RCN Sistecrédito 2025
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|1:40:02
|2
|Yonatan Castro
|Team Medellín-EPM
|0:03
|3
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|0:05
|4
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:08
|5
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|0:08
|6
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:08
|7
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:08
|8
|Juan Restrepo
|EBSA
|0:14
|9
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:14
|10
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:14
Clasificación General Individual
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|4:54:13
|2
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|0:06
|3
|Yonatan Castro
|Team Medellín-EPM
|0:12
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:23
|5
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:23
|6
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:23
|7
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|0:23
|8
|Juan Restrepo
|EBSA
|0:29
|9
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|0:29
|10
|Estiven García
|Team Sistecrédito
|0:29
Remco Evenepoel tricampeón mundial de la crono con Isaac del Toro 5° y Walter Vargas 14°
¡Espectacular! El pedalista belga Remco Evenepoel revalidó su título de campeón mundial de contrarreloj tras imponerse en el circuito de 40,6 kilómetros que se llevó a cabo en la ciudad de Kigali, en Ruanda.
De los 56 ciclistas participantes, el corredor europeo firmó el triunfo con un tiempo de 49:06” a una velocidad media de 48,94 km / h., superando al australiano Jay Vine, por 1:14, y a su compatriota Ilan Van Wilder por 2:36”, quienes se quedaron con el 2° y el 3° puesto, respectivamente.
La cuarta y quinta plaza la ocuparon el esloveno Tadej Pogacar a 2:37” y el mexicano Isaac del Toro a 2:40”, mientras que el seis veces campeón panamericano de la CRI, el colombiano Walter Vargas, terminó en la casilla 14° a 4:04” del nuevo tricampeón del mundo.
El corredor antioqueño, que mejoró la actuación del mundial pasado donde terminó en la casilla 18°, sufrió un pinchazo que lo privó de terminar en el top 10.
Resultados Mundial de Ruta – CRI (Rama Masculina)
Kigali – Kigali (40,6 km)
|1
|Remco Evenepoel
|Bélgica
|49:46
|2
|Jay Vine
|Australia
|1:14
|3
|Ilan Van Wilder
|Bélgica
|2:36
|4
|Tadej Pogačar
|Eslovenia
|2:37
|5
|Isaac del Toro
|México
|2:40
|6
|Andreas Leknessund
|Noruega
|2:57
|7
|Luke Plapp
|Australia
|3:03
|8
|Bruno Armirail
|Francia
|3:06
|9
|Thymen Arensman
|Países Bajos
|3:39
|10
|Stefan Küng
|Suiza
|3:48
|11
|Iván Romeo
|España
|3:52
|12
|Michael Leonard
|Canadá
|3:53
|13
|Matteo Sobrero
|Italia
|3:59
|14
|Walter Vargas
|Colombia
|4:04
|15
|Mattia Cattaneo
|Italia
|4:10
Tour de Eslovaquia: Paul Double gana la jornada final y se consagra campeón con Santiago Umba 13°
El Tour de Eslovaquia 2025 quedó en manos de Paul Double (Team Jayco-AlUla). El británico, de 29 años, que ganó la jornada final en la carrera europea, se consagró campeón, arrebatándole el título al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), ganador de las primeras cuatro etapas.
Al corredor inglés, lo acompañaron en el podio dos hombres del Team Visma | Lease a Bike: el neerlandés Bart Lemmen y su compatriota Thomas Gloag, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el boyacense Santiago Umba, del equipo de desarrollo del XDS Astana, finalizó en la casilla 13°, a 2:23 del campeón.
Doublé, que sucedió en el palmarés de la carrera eslovaca suizo Mauro Schmid, ganador del año pasado, salió victorioso en la última jornada, la catalogada etapa reina de 124 kilómetros entre Nová Dubnica y Kohútka. Umba se clasificó 14° a más de 2 minutos del ganador.
Clasificación General Final
|1
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|18:12:22
|2
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|3
|Thomas Gloag
|Team Visma | Lease a Bike
|0:35
|4
|Felix Engelhardt
|Team Jayco-AlUla
|0:51
|5
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|1:00
|6
|Lukas Kubis
|Unibet Tietema Rockets
|1:01
|7
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|1:02
|8
|Matteo Fabbro
|Solution Tech-Vini Fantini
|1:13
|9
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|1:13
|10
|Piotr Pekala
|ATT Investments
|1:16
|11
|Yves Lampaert
|Soudal Quick-Step
|1:48
|12
|Killian Verschuren
|Unibet Tietema Rockets
|2:01
|13
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|2:23