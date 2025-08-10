Brandon McNulty arrasa en la crono final y se queda con el título del Tour de Polonia 2025

El estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) cumplió con los pronósticos y se consagró campeón del Tour de Polonia 2025, tras ser el mejor en la jornada al cronómetro de 12,5 kilómetros, que se llevó por los alrededores de la localidad Wieliczka, zona metropolitana de Cracovia.

El corredor norteamericano, que alcanzó su primer título de la temporada, es un consagrado especialista en las cronos, lo que le ayudó a descontarle los siete segundos que lo separaban del primero puesto de la general.

Los puestos de honor de la carrera polaca los completaron los italianos Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) y Matteo Sobrero (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes concluyeron 2° y 3°, respectivamente.

El mejor colombiano fue Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en el puesto 46° a 16:39 del campeón, luego le siguió el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Movistar Team) en el puesto 112°, mientras que el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) abandonó por problemas de salud.

¡VICTORIA DE ETAPA Y CAMPEÓN!



El estadounidense Brandon Mcnulty se quedó con la CRI y el título general del #TourDePoloniaEnDSPORTS.



14'31" fue el tiempo registrado por el corredor del UAE. #CiclismoAsiDSPORTS pic.twitter.com/8SVzerH3ov — DSPORTS (@DSports) August 10, 2025

Tour de Polonia (2.UWT)

Resultados Etapa 7 (CRI) | Wieliczka – Wieliczka (12,5 km)

1 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG 14:31 2 Lorenzo Milesi Movistar Team 0:12 3 Matteo Sobrero Red Bull-BORA-hansgrohe 0:15 4 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 0:16 5 Ben Turner INEOS Grenadiers 0:19 6 Stefan Küng Groupama-FDJ 0:20 7 Huub Artz Intermarché-Wanty 0:23 8 Jan Christen UAE Team Emirates-XRG 0:25 9 Marco Frigo Israel-Premier Tech 0:26 10 Alberto Bettiol XDS Astana Team 0:26

Clasificación General Final