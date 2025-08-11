Brady Gilmore gana la quinta etapa de la Vuelta a Portugal con Santiago Mesa 2°; Jesús David Peña sigue en el top 3 de la general

La quinta etapa de la Vuelta a Portugal 2025 quedó en manos de Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy). El australiano fue el más rápido en el embalaje, luego de recorrer 155,5 kilómetros entre Lamego y Viseu.

El corredor oceánico, de 24 años, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, superó en el final en un ligero repecho al sprinter antioqueño Santiago Mesa (Efapel Cycling) y al portugués Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al resto de los colombianos, Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) entró en la casilla 16°, mientras que César David Guavita (GI Group Holding – Simoldes – UDO) se reportó en el puesto 21°, Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en la posición 43° y Alejandro Callejas (Petrolike) se clasificó 64°.

Con relación a la clasificación general, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21) mantuvo el liderato. El zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) conservó su tercer puesto a 12 segundos del líder.

La carrera lusa tendrá jornada de descanso este martes y retornará el miércoles con la sexta fracción, una etapa rompe-piernas de 175,2 kilómetros Águeda y Guarda, que incluye cinco puertos categorizados y un final en ascenso.

Volta a Portugal en Bicicleta (2.1)

Resultados Etapa 5 | Lamego – Viseu (155,5 km)

1 Brady Gilmore Israel Premier Tech Academy 3:37:13 2 Santiago Mesa Efapel Cycling m.t. 3 Iúri Leitão Caja Rural-Seguros RGA m.t. 4 Nicolás Tivani Aviludo – Louletano – Loulé m.t. 5 Francisco Campos AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense m.t. 6 Raúl Rota Radio Popular – Paredes – Boavista m.t. 7 Diogo Gonçalves Feirense – Beeceler m.t. 8 Edgar Cadena Petrolike m.t. 9 Daniel Dias Radio Popular – Paredes – Boavista m.t. 10 Tomas Contte Aviludo – Louletano – Loulé m.t. 11 Oliver Bleddyn Atom 6 Bikes-Decca Continental Team 0:03 12 Tiago Antunes Efapel Cycling 0:03 13 Samuel Boardman Project Echelon Racing 0:03 14 Rotem Tene Israel Premier Tech Academy 0:03 15 Bruno Silva Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua 0:03 16 Jesús David Peña AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense 0:03

21 César David Guavita GI Group Holding – Simoldes – UDO 0:03 43 Adrián Bustamante GI Group Holding – Simoldes – UDO 0:12 64 Alejandro Callejas Petrolike 3:33



El ruso Artem Nych sigue líder de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto © Anicolor / Tien 21)

Clasificación General Individual

1 Artem Nych Anicolor / Tien 21 20:46:28 2 Byron Munton FEIRENSE – BEECELER 0:08 3 Jesús David Peña APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense 0:12 4 Alexis Guerin Anicolor / Tien 21 0:26 5 Lucas Lopes Rádio Popular – Paredes – Boavista 0:43 6 Tiago Antunes Efapel Cycling 1:15 7 Edgar David Cadena Petrolike ,, 8 Zac Marriage Israel Premier Tech Academy 1:23 9 Emanuel Duarte Credibom / LA Alumínios / Marcos Car 1:24 10 Pedro Pinto Efapel Cycling 1:40