Empresas y Marcas

Bike House – Shimano hacen alianza en beneficio del ciclismo colombiano

Publicado

Hace 47 mins

el

Carlos Ballesteros, Gerente de Bike House. (Foto Archivo © RMC)
Lanzan nueva versión de ‘Rodando Por Una Sonrisa’, iniciativa apoyada por la Fundación Operación Sonrisa Colombia

Publicado

Hace 10 horas

el

30 octubre, 2025

Por

13 ciclistas aficionados viajarán de Yopal hasta Palmira con el fin de recaudar fondos para apoyar esta causa social. (Foto © Fundación Operación Sonrisa Colombia)
Pinarello renueva su alianza con INEOS Grenadiers y consolida su legado en Colombia junto a Bicicletas Strongman

Publicado

Hace 1 semana

el

20 octubre, 2025

Por

Pinarello anunció la extensión por tres años más como ma bicicleta oficial del INEOS-Grenadiers de Egan Bernal. (Foto © Pinarello)
Una gran fiesta del ciclismo se vivió en el Gran Fondo Boyacá Mundial

Publicado

Hace 2 semanas

el

16 octubre, 2025

Por

Duitama celebró el 30 aniversario del mundial de ciclismo de 1995. (Foto © Boris Lerner)
