Connect with us

Pista

Asunción 2025: inicio dorado para el ciclismo de pista colombiano y con nuevos récords panamericanos junior

Publicado

Hace 11 mins

el

El equipo de velocidad integrado por Natalia Martínez, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado logró la medalla de oro. (Foto © Panam Sports)
Temas relacionados:
Anuncio

Pista

¡Superioridad Colombiana! Arrolladora actuación de la selección tricolor en el Panamericano Junior de Pista Perú 2025

Publicado

Hace 3 semanas

el

23 julio, 2025

Por

La Selección Colombia se coronó como campeona de la general en el Campeonato Panamericano Junior de Pista en Perú. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Pista

Panamericano Junior de Pista 2025: Valeria Hernández impone nuevo récord en la prueba del kilómetro

Publicado

Hace 3 semanas

el

21 julio, 2025

Por

Valeria Hernández superó el récord panamericano que ostentaba Stefany Cuadrado. (Foto © Federación Peruana de Ciclismo)
Seguir leyendo

Pista

Jerónimo Calderón, nuevo campeón panamericano junior de la persecución individual

Publicado

Hace 3 semanas

el

21 julio, 2025

Por

Jerónimo Calderón posando con su medalla de oro, en el podio del Campeonato Panamericano Junior de Pista 2025. (Foto © FCC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio