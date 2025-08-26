Connect with us

Ruta

Así van los colombianos en la clasificación general individual de la edición 61 Tour de l’Avenir

Publicado

Hace 3 horas

el

La Selección Colombia de ruta-sub-23 que participa en el Tour de l’Avenir 2025. (Foto © Carlos Cruz – FCC)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Vuelta a España 2025: Ben Turner gana la cuarta jornada con Orluis Aular 8° y todos los escarabajos en el lote

Publicado

Hace 5 horas

el

26 agosto, 2025

Por

El británico Ben Turner ganó la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Sprint Cycling Agency)
Seguir leyendo

Ruta

Tour de l’Avenir Femenino 2025: así quedaron las colombianas en la general a falta de tres capítulos

Publicado

Hace 6 horas

el

26 agosto, 2025

Por

Angie Mariana Londoño y Juliana Londoño, las colombians más destacadas en el Tour de l’Avenir Femenino 2025. (Foto © Carlos Cruz – FCC)
Seguir leyendo

Ruta

90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica

Publicado

Hace 7 horas

el

26 agosto, 2025

Por

Lucho Herrera con el trofeo de Campeón de la Vuelta España 1987 y a su lado derecho el Manzana Postobón Ryalcao hacía lo propio por equipos
Lucho Herrera y el Ryalcao Postobón lograron en la Vuelta a España de 1987 una de las más grandes victorias del deporte colombiano en toda su historia. (Foto Alberto Urrego © RMC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio