Ruta
Así van los colombianos en la clasificación general individual de la edición 61 Tour de l’Avenir
La edición 61 del Tour de l’Avenir, en la que siguen en competencia 5 escarabajos, vivió su cuarta jornada, una etapa ondulada de 158,6 kilómetros disputada entre las localidades francesas de Etang-sur-Arroux y Châtillon-sur-Chalaronne, ganada por el danés Carl-Frederik Bévort.
El equipo colombiano salvó el día en la prestigiosa ronda gala para corredores sub-23. En la tercera etapa en línea, la selección nacional logró ubicar a cuatro corredores en el pelotón con los favoritos.
Transcurridos cuatro días de competencia de la carrera francesa, el pedalista cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez se mantuvo como el mejor colombiano en la general, en el puesto 33°, a 2:32 del líder, el francés Maxime Decomble.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de los pedalistas nacionales, en la prueba por etapas del calendario UCI más importante para los sub-23, a falta de cuatro jornadas para el final, luego de un prólogo y tres etapas en línea.
Tour de l’Avenir 2025 – Clasificación General de los Cinco Colombianos
|33
|34
|▲1
|Juan Felipe Rodriguez
|Colombia
|2:32
|34
|36
|▲2
|Jaider Muñoz
|Colombia
|2:36
|83
|87
|▲4
|Mauricio Zapata
|Colombia
|3:09
|97
|101
|▲4
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|4:10
|131
|134
|▲3
|Estiven García
|Colombia
|18:10
Ruta
Vuelta a España 2025: Ben Turner gana la cuarta jornada con Orluis Aular 8° y todos los escarabajos en el lote
En un final para velocistas, Ben Turner (Ineos Grenadiers) salió victorioso en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025, una jornada ondulada de 206,7 kilómetros disputada entre Susa y Voiron, que finalizó en territorio galo.
El velocista británico, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, se impuso al embalaje por delante de los belgas del Alpecin-Deceuninck: Jasper Philipsen y Edward Planckaert, quienes entraron 2° y 3°, respectivamente, mientras que el venezolano Orluis Aular (Movistar) fue el latinoamericano más destacado en el 8° puesto.
Con relación a los colombianos, todos llegaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador. El mejor de los nuestros fue el bogotano Buitrago Santiago (Bahrain – Victorious) en la casilla 46°.
En cuanto a la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) perdió la camiseta roja de líder, que pasó a manos del francés David Gaudu (Groupama-FDJ) con el mismo tiempo del escandinavo, mientras que Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se mantuvo en el 4° puesto a 14 segundos.
La ronda ibérica continuará este miércoles con la disputa de la quinta etapa, una contrarreloj por equipos de 24,1 kilómetros por los alrededores del municipio español de Figueres, en la provincia de Gerona.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resutados Etapa 4 | Susa – Voiron (206,7 km)
|1
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|4:50:14
|2
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Deceuninck
|m.t.
|3
|Edward Planckaert
|Alpecin-Deceuninck
|m.t.
|4
|Ethan Vernon
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|5
|Jenthe Biermans
|ARKEA-B&B HOTELS
|m.t.
|6
|Mads Pedersen
|Lidl-Trek
|m.t.
|7
|Fabio Christen
|Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|8
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Thomas Silva
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|10
|Nicolò Buratti
|Bahrain Victorious
|m.t.
|46
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|65
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|66
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|83
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|103
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|106
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|107
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|David Gaudu
|Groupama-FDJ
|15:45:50
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:08
|4
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:14
|5
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:16
|6
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:16
|7
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|0:16
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:16
|9
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|0:16
|10
|Juan Ayuso
|UAE Team Emirates-XRG
|0:16
|22
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:16
|51
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:24
|60
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|2:31
|117
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|11:39
|119
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|12:00
Ruta
Tour de l’Avenir Femenino 2025: así quedaron las colombianas en la general a falta de tres capítulos
La tercera edición del Tour de l’Avenir Femenino, que inició con siete pedalistas colombianas, vivió su tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 80,8 kilómetros, que se llevó a cabo entre las localidades francesas Étang-sur-Arroux y Lugny.
Transcurridas cuatro jornadas de la mini-versión de la ‘Grande Boucle’ para mujeres, Juliana Londoño (Selección Colombia) se situó como la mejor colombiana en el puesto 23° a 1:10 de la líder, la canadiense Isabella Holmgren.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de las pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda francesa para pedalistas sub-23, tras un prólogo y tres etapas en línea.
Tour de l’Avenir Femenino 2025 – Clasificación General de las Colombianas
|23
|41
|▲18
|Juliana Londoño
|Colombia
|1:10
|28
|32
|▲4
|Angie Mariana Londoño
|Colombia
|1:13
|39
|44
|▲5
|Natalia Garzón
|Colombia
|1:24
|40
|38
|▼2
|Laura Daniela Rojas
|Colombia
|1:30
|55
|55
|–
|Gabriela López
|WCC Team
|8:37
|68
|69
|▲1
|Juanita Salcedo
|Colombia
|21:28
Ruta
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, en el podio como gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero, ganador de dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas en la misma edición
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la jornada final en Madrid