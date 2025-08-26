Así van los colombianos en la clasificación general individual de la edición 61 Tour de l’Avenir

La edición 61 del Tour de l’Avenir, en la que siguen en competencia 5 escarabajos, vivió su cuarta jornada, una etapa ondulada de 158,6 kilómetros disputada entre las localidades francesas de Etang-sur-Arroux y Châtillon-sur-Chalaronne, ganada por el danés Carl-Frederik Bévort.

El equipo colombiano salvó el día en la prestigiosa ronda gala para corredores sub-23. En la tercera etapa en línea, la selección nacional logró ubicar a cuatro corredores en el pelotón con los favoritos.



El quinteto que integra la Selección Colombia de ruta-sub-23. (Foto © Carlos Cruz – FCC)

Transcurridos cuatro días de competencia de la carrera francesa, el pedalista cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez se mantuvo como el mejor colombiano en la general, en el puesto 33°, a 2:32 del líder, el francés Maxime Decomble.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de los pedalistas nacionales, en la prueba por etapas del calendario UCI más importante para los sub-23, a falta de cuatro jornadas para el final, luego de un prólogo y tres etapas en línea.

Tour de l’Avenir 2025 – Clasificación General de los Cinco Colombianos