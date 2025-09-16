Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Egan Bernal escaló más de 20 posiciones

La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar la Vuelta a España, las clásicas italianas y canadienses.

El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien sigue en lo más alto con 11.235 puntos.

Al campeón del mundo lo escoltan los daneses Jonas Vingegaard (5.904) y Mads Pedersen (5.287), mientras que Egan Bernal se convirtió en el mejor colombiano de la lista, en la casilla 51° con 1.402 puntos.

En cuanto al resto de los nacionales, Santiago Buitrago ascendió al puesto 71° con 1.077 puntos. Le siguen Einer Rubio en la posición 113°, quien bajó 18 lugares y Harold Tejada en la casilla 123°.

Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 17.817 puntos, por delante de Dinamarca 2° (16.431), Italia 3° (14.476), Eslovenia 4° (13.640) y Gran Bretaña 5° (12.866). Colombia ocupa la casilla 15° con 5.361 puntos.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.

TOP 20 DEL RANKING UCI

Posiciones de los colombianos