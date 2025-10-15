Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Egan Bernal escaló 11 posiciones

Vuelta del Porvenir y Tour Femenino en el Caquetá

El próximo compromiso del calendario oficial de la FCC será la realización de la Vuelta del porvenir y el Tour Femenino entre el 22 y el 26 del mes en curso. La sede de los dos eventos será el departamento del Caquetá y su capital Florencia, lo que significa para la región una gran posibilidad de promoción del deporte además del espectáculo que significa la presencia del futuro del ciclismo colombiano en el caso de los jóvenes y la competencia de las mejores ciclistas en el campo femenino.

Operación exitosa para el jefe de filas del Movistar Team Enric Mas

El corredor español pasó por el quirófano. A principios del pasado mes de agosto al jefe de filas del Movistar Team se le diagnosticó una tromboflebitis en la pierna izquierda, que requería operación y que le obligó a abandonar el Tour de Francia. “Enric Mas fue intervenido satisfactoriamente en el día de ayer de las formaciones varicosas presentes en su pierna izquierda. La operación se desarrolló según lo previsto y sin incidencias. En los próximos días, el ciclista acudirá a las revisiones médicas correspondientes y, si la evolución es favorable, iniciará su preparación invernal en las próximas semanas”, indicó el comunicado médico de la escuadra telefónica.

Grandes nombres abandonan la competencia a partir de 2026

Una lista de notables figuras del ciclismo anuncia su alejamiento del ciclismo competitivo y no harán parte del lote internacional el año próximo. En esa lista aparecen nombres como los de Rafał Majka (Polonia) y Jonathan Castroviejo (España), dos formidables gregarios de los más reconocidos y apreciados en sus equipos. También abandonan los riesgos de su especialidad, los embaladores Arnaud Démare de Francia, Alexander Kristoff de Noruega y Elia Viviani de Italia, este último muy conocido no solo en la ruta sino igualmente en la pista como medallista olímpico. A ellos se agrega el nombre del gran campeón británico Geraint Thomas, el canadiense Michael Woods, el español Omar Fraile y el sudafricano Louis Meintjes.

Más carreras en Colombia y en Europa

Terminada la Vuelta del Porvenir y el Tour femenino la semana próxima, al calendario oficial de pruebas en nuestro país le resta aún tres eventos que en su orden son la Vuelta del Futuro (27-30 de noviembre), Clásica de Girardot (11-14 noviembre) y el Aguinaldo Fusagasugueño (30 de noviembre). En el campo internacional, el próximo domingo 19 se disputará el Gran Premio de las Naciones en Francia, tradicional carrera CRI en la que no estarán los grandes exponentes de la especialidad, pero igualmente cuenta con la participación de un buen número de aspirantes a figurar en ese rango.

La FCC estrena sede

Una nueva y confortable sede está estrenando la Federación Colombiana de Ciclismo que preside Rubén Darío Galeano. Luego de vender su casa en cercanías de la Unidad Deportiva El Salitre y del Estadio de El Campín, las oficinas de la rectora nacional se trasladaron a una sede muy moderna y funcional en el norte de la capital, más exactamente en la calle 106 con carrera 46, costado occidental de la autopista norte. Para el comienzo de diciembre una vez terminadas todas las adecuaciones se anunciará oficialmente la inauguración de la nueva sede del ciclismo colombiano.

Israel Premier Tech continuará en el World Tour

A pesar de las enormes dificultades que tuvo su presencia en la Vuelta a España y su forzada ausencia en carreras como el Giro de Lombardía, la escuadra reconfirma su voluntad de continuar en el lote internacional para lo cual modificará su nombre y seguramente uniforme además de haber renovado contrato con algunos se sus hombres más importantes y estar actualmente en el trámite de contratos con nuevos fichajes.

UCI suspende pruebas en China para reducir velocidad en el ciclismo

Ante la demanda interpuesta por SRAM, firma norteamericana de componentes y uno de los principales jugadores en este campo con el gigante japonés Shimano y el prestigioso Campagnolo de Italia, la rectora del ciclismo mundial debió suspender una serie de pruebas e investigación que buscan la manera de “reducir la velocidad en el ciclismo” argumentando como objetivo central la “Seguridad del ciclista”. El asunto es de alta complejidad y desde su anuncio es objeto de polémica internacional. Todo indica inicialmente que se buscaría reformar el uso de platos y piñones, pero eso conlleva toda una serie de modificaciones en las fábricas, para los equipos y para los mismos ciclistas que hasta el momento nadie ha discutido con seriedad.

Para los seguidores de la estadística: Pogi a 26 km/h subiendo 9 kilómetros

En cada prueba de las que participa, Tadej Pogacar deja siempre datos e históricas para reseñar. Con motivo del Lombardía el sábado anterior, Pogi subió los 9 kilómetros del Paso Gandía en 21minutos 20 segundos a una velocidad promedio de 26 km/h, lo que ratifica una vez más su poderío físico que pareciera inalcanzable por el momento para el resto del pelotón internacional.