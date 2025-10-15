Ruta
Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Egan Bernal escaló 11 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar algunas carrera en Asia, las clásicas italianas y el último monumento del año.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con 11.680 puntos.
El campeón del mundo, que dobla en puntos su más inmediato perseguidor, es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (5.944) y por el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, ahora en el 3° puesto con 5.314 puntos.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 35° con 1.742 puntos. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 74° y Einer Rubio en la posición 109°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 17.945 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.327), Eslovenia 3° (15.170), Italia 4° (14.987) y Gran Bretaña 5° (14.889). Colombia ocupa la casilla 15° con 5.776 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Tour de Guangxi: Paul Magnier suma su victoria 16 de la temporada; Fernando Gaviria el mejor colombiano
¡Cero y van dos! En otro final a pura velocidad, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) continuó con su racha ganadora y salió victorioso en la segunda etapa del Tour de Guangxi 2025 al imponerse nuevamente en el embalaje, tras recorrer 177,4 kilómetros entre Chongzuo y Jingxi .
El velocista francés, que alcanzó su victoria 16 de la temporada, superó holgadamente al checo Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) y al polaco Stanisław Aniołkowski (Cofidis), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los tres colombianos en competencia, todos llegaron en el lote con el mismo tiempo del ganador con Fernando Gaviria (Movistar Team) 17°, Diego Pescador (Movistar Team) 41° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) 51°.
En lo referente a la clasificación general, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se mantuvo firme en la primera posición escoltado por el alemán Max Kanter (XDS Astana Team). El podio parcial lo completa el checo Pavel Bittner (Team Picnic PostNL).
La novel carrera china del calendario UCI continuará este jueves con una etapa rompe-piernas de 214 kilómetros entre Jingxi y Bama, que incluye tres puertos montañosos en la parte final.
Tour of Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Chongzuo – Jingxi (177,4 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:45:10
|2
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|3
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|4
|Daniel Skerl
|Bahrain Victorious
|m.t.
|5
|Arne Marit
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|6
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Robert Donaldson
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|8
|Paul Penhoët
|Groupama-FDJ
|m.t.
|9
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|10
|Oded Kogut
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|17
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|m.t.
|41
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|51
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|7:04:17
|2
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:14
|3
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|0:14
|4
|Peter Øxenberg
|INEOS Grenadiers
|0:15
|5
|Stan Dewulf
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:15
|6
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|0:16
|7
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:16
|8
|Mathis Le Berre
|ARKEA-B&B HOTELS
|0:17
|9
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:17
|10
|Attila Valter
|Team Visma | Lease a Bike
|0:18
|19
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|0:20
|32
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:20
|81
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|+ 19
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones se adelantaron y siguen anunciando sus nuevos fichajes para el próximo año.
La última transferencia la confirmó el equipo estadounidense Lidl – Trek con la contratación del italiano Matteo Sobrero, quien llega procedente del Red Bull – BORA – hansgrohe .
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin-Deceuninck
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El italiano Alessandro Borgo llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
Cofidis
El francés Yaël Joalland llega procedente del CIC – U – Nantes
El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek
El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Decathlon CMA CGM
El austriaco Gregor Mühlberger llega procedente del Movistar Team
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek
El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El italiano Mattia Agostinacchio llega procedente del Club Ciclístico Trevigliese
El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ
El neozelandés Josh Kench llega procedente del equipo continental Li Ning Star
El francés Victor Loulergue llega procedente del equipo continental Groupama-FDJ
El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El francés Kévin Vauquelin llega procedente del INEOS Grenadiers
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Intermarché-Wanty
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
Lidl-Trek
El italiano Matteo Sobrero llega procedente del Red Bull – BORA – hansgrohe
El español Juan Ayuso llega procedente del UAE Team Emirates – XRG
El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Movistar Team
El belga Cian Uijtdebroeks llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB
El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El australiano Jarrad Drizners llega procedente del Lotto
El francés Adrien Boichis llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El belga Remco Evenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Team Picnic PostNL
El británico James Knox llega procedente del Soudal Quick-Step
El irlandés Dillon Corkery llega procedente del St Michel – Preference Home – Auber93
El británico Oliver Peace llega procedente del equipo de desarrollo del Picnic PostNL
Soudal Quick-Step
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco
El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El británico Owain Doull llega procedente del EF Education – EasyPost
El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Vuelta del Porvenir y Tour Femenino en el Caquetá
El próximo compromiso del calendario oficial de la FCC será la realización de la Vuelta del porvenir y el Tour Femenino entre el 22 y el 26 del mes en curso. La sede de los dos eventos será el departamento del Caquetá y su capital Florencia, lo que significa para la región una gran posibilidad de promoción del deporte además del espectáculo que significa la presencia del futuro del ciclismo colombiano en el caso de los jóvenes y la competencia de las mejores ciclistas en el campo femenino.
Operación exitosa para el jefe de filas del Movistar Team Enric Mas
El corredor español pasó por el quirófano. A principios del pasado mes de agosto al jefe de filas del Movistar Team se le diagnosticó una tromboflebitis en la pierna izquierda, que requería operación y que le obligó a abandonar el Tour de Francia. “Enric Mas fue intervenido satisfactoriamente en el día de ayer de las formaciones varicosas presentes en su pierna izquierda. La operación se desarrolló según lo previsto y sin incidencias. En los próximos días, el ciclista acudirá a las revisiones médicas correspondientes y, si la evolución es favorable, iniciará su preparación invernal en las próximas semanas”, indicó el comunicado médico de la escuadra telefónica.
Grandes nombres abandonan la competencia a partir de 2026
Una lista de notables figuras del ciclismo anuncia su alejamiento del ciclismo competitivo y no harán parte del lote internacional el año próximo. En esa lista aparecen nombres como los de Rafał Majka (Polonia) y Jonathan Castroviejo (España), dos formidables gregarios de los más reconocidos y apreciados en sus equipos. También abandonan los riesgos de su especialidad, los embaladores Arnaud Démare de Francia, Alexander Kristoff de Noruega y Elia Viviani de Italia, este último muy conocido no solo en la ruta sino igualmente en la pista como medallista olímpico. A ellos se agrega el nombre del gran campeón británico Geraint Thomas, el canadiense Michael Woods, el español Omar Fraile y el sudafricano Louis Meintjes.
Más carreras en Colombia y en Europa
Terminada la Vuelta del Porvenir y el Tour femenino la semana próxima, al calendario oficial de pruebas en nuestro país le resta aún tres eventos que en su orden son la Vuelta del Futuro (27-30 de noviembre), Clásica de Girardot (11-14 noviembre) y el Aguinaldo Fusagasugueño (30 de noviembre). En el campo internacional, el próximo domingo 19 se disputará el Gran Premio de las Naciones en Francia, tradicional carrera CRI en la que no estarán los grandes exponentes de la especialidad, pero igualmente cuenta con la participación de un buen número de aspirantes a figurar en ese rango.
La FCC estrena sede
Una nueva y confortable sede está estrenando la Federación Colombiana de Ciclismo que preside Rubén Darío Galeano. Luego de vender su casa en cercanías de la Unidad Deportiva El Salitre y del Estadio de El Campín, las oficinas de la rectora nacional se trasladaron a una sede muy moderna y funcional en el norte de la capital, más exactamente en la calle 106 con carrera 46, costado occidental de la autopista norte. Para el comienzo de diciembre una vez terminadas todas las adecuaciones se anunciará oficialmente la inauguración de la nueva sede del ciclismo colombiano.
Israel Premier Tech continuará en el World Tour
A pesar de las enormes dificultades que tuvo su presencia en la Vuelta a España y su forzada ausencia en carreras como el Giro de Lombardía, la escuadra reconfirma su voluntad de continuar en el lote internacional para lo cual modificará su nombre y seguramente uniforme además de haber renovado contrato con algunos se sus hombres más importantes y estar actualmente en el trámite de contratos con nuevos fichajes.
UCI suspende pruebas en China para reducir velocidad en el ciclismo
Ante la demanda interpuesta por SRAM, firma norteamericana de componentes y uno de los principales jugadores en este campo con el gigante japonés Shimano y el prestigioso Campagnolo de Italia, la rectora del ciclismo mundial debió suspender una serie de pruebas e investigación que buscan la manera de “reducir la velocidad en el ciclismo” argumentando como objetivo central la “Seguridad del ciclista”. El asunto es de alta complejidad y desde su anuncio es objeto de polémica internacional. Todo indica inicialmente que se buscaría reformar el uso de platos y piñones, pero eso conlleva toda una serie de modificaciones en las fábricas, para los equipos y para los mismos ciclistas que hasta el momento nadie ha discutido con seriedad.
Para los seguidores de la estadística: Pogi a 26 km/h subiendo 9 kilómetros
En cada prueba de las que participa, Tadej Pogacar deja siempre datos e históricas para reseñar. Con motivo del Lombardía el sábado anterior, Pogi subió los 9 kilómetros del Paso Gandía en 21minutos 20 segundos a una velocidad promedio de 26 km/h, lo que ratifica una vez más su poderío físico que pareciera inalcanzable por el momento para el resto del pelotón internacional.