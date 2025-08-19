Así está el Ranking de la UCI antes de la Vuelta a España 2025; Egan Bernal el mejor colombiano

La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar la Vuelta a Portugal y antes del inicio de la Vuelta a España 2025.

El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado sobradamente por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien sigue en lo más alto con 11.465 puntos.

Al campeón del mundo lo escoltan el danés Mads Pedersen (4.775) y el neerlandés Mathieu van der Poel (4.261), mientras que Egan Bernal se situó como el mejor colombiano de la lista, en la casilla 84° con 978 puntos.

En cuanto al resto de los nacionales, Santiago Buitrago bajó un lugar y se ubicó en la posición 98° con 858 puntos. Al bogotano le siguen Einer Rubio en la casilla 103° y Harold Tejada se clasifica 148°.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.

TOP 15 DEL RANKING UCI

Posiciones de los colombianos