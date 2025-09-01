Así arranca la general de la edición 80 de la Vuelta a España para la segunda semana con Torstein Træen al comando

La segunda semana de la Vuelta a España 2025 arranca con una sorpresiva clasificación general, dominada por el vikingo Torstein Træen, quien viste la preciada camiseta roja. El corredor noruego, líder inesperado de la ronda ibérica cuenta 37 segundos de ventaja sobre el gran favorito, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

Al versátil pedalista del Bahrain Victorious, de 30 años, le sonríe la suerte en la edición 80 de la carrera española, quien con su actuación igualó lo hecho por sus compatriotas Thor Hushovd (2006) y Odd Christian Eiking (2021), quienes también supieron ser líderes de la ronda ibérica.

Tras los primeros nueve días de competencia, las diferencias entre los favoritos al podio aún son cortas, ya que hay 11 corredores a menos tres minutos cuando quedan dos semanas de competencia. Sin duda, una carrera muy abierta e interesante para lo que viene.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de la Vuelta 2025, la tercera grande de la temporada, luego de la primera semana.

Clasificación General Individual Vuelta a España 2025