Arvid de Kleijn gana al sprint la segunda etapa del Tour de Langkawi con los tres colombianos en el lote

La segunda etapa del Tour de Langkawi 2025 la ganó Arvid de Kleijn. El neerlandés fue el más rápido en el sprint grupal y logró la victoria, luego de recorrer 162,8 kilómetros llanos entre las localidades de Padang Besar y Kepala Batas.

El corredor del Tudor Pro Cycling Team, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó a los italianos Matteo Malucelli (XDS Astana Team) y Enrico Zanoncello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los tres colombianos en competencia, todos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) 54°, Edward Cruz (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) 64° y Martín Santiago Herreño (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) 68°.

Con relación a la calsificación general individual, el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team) mantuvo el liderato. El segundo puesto lo ocupa el neerlandés Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) a dos segundos del líder; el podio parcial lo completa el malasio Nur Aiman Rosli (Terengganu Cycling Team).

La prestigiosa carrera asiática continuará este martes con la tercera etapa, de las ocho pactadas, una jornada ondulada entre Gerik y Pasir Puteh con un recorrido de 198,2 kilómetros.

Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Padang Besar – Kepala Batas (162,8 km)

1 Arvid de Kleijn Tudor Pro Cycling Team 3:29:59 2 Matteo Malucelli XDS Astana Team m.t. 3 Enrico Zanoncello VF Group-Bardiani CSF-Faizanè m.t. 4 Filippo Fortin Solution Tech-Vini Fantini m.t. 5 Jason Tesson Team TotalEnergies m.t. 6 Wan Abdul Rahman Hamdan Terengganu Cycling Team m.t. 7 Mohamad Izzat Hilmi Halil Malaysia Pro Cycling m.t. 8 Erlend Blikra Uno-X Mobility m.t. 9 Manuel Peñalver Team Polti VisitMalta m.t. 10 Miguel Ángel Fernandez Equipo Kern Pharma m.t. 54 Germán Darío Gómez Team Polti VisitMalta m.t. 64 Edward Cruz VF Group – Bardiani CSF – Faizanè m.t. 68 Martín Santiago Herreño VF Group – Bardiani CSF – Faizanè m.t.

Clasificación General Individual