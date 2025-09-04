Nikiforos Arvanitou se consagra campeón del Tour de Bulgaria con Miguel Ángel Rubiano 27°

El Tour de Bulgaria 2025 quedó en manos de Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping). El griego, de 22 años, que ganó una etapa en la carrera europea, defendió sin contratiempos el liderato en la jornada final, disputada por los alrededores de la ciudad de Sliven.

Al griego Arvanitou, quien sucedió en el palmarés de la carrera búlgara al italiano Matteo Malucelli, lo acompañaron en el podio los alemanes Dominik Röber (Benotti Berthold) y Julian Borresch (REMBE | rad-net), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



Miguel Ángel Rubiano en acción, en el Tour de Bulgaria 2025. (Foto Tour of Bulgaria © Miguel Ángel Rubiano)

En cuanto al único colombiano en competencia, el bogotano Miguel Ángel Rubiano (Bialini Gomola Hygge) no contó con suerte en la última etapa y tras un problema mecánico finalizó en la casilla 27°, a 4:51 del campeón.

La última etapa la ganó el polaco Pawel Szostka (Monogo Lubelskie Perla Polski), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer 50,4 kilómetros al este de Sofía, la capital de Bulgaria.

Tour of Bulgaria (2.2)

Resultados Etapa 5 | Sliven – Sliven (50,4 km)

1 Paweł Szóstka Monogo Lubelskie Perła Polski 1:14:08 2 Nikiforos Arvanitou Team United Shipping ,, 3 Dominik Röber Benotti Berthold ,, 4 Tommaso Rigatti Gragnano Sporting Club ,, 5 Daniel Schrag MaxSolar Cycling Team ,, 6 Julian Borresch REMBE | rad-net ,, 7 Lachlan Mcnabb Martigues Sport Cyclisme Payden-Rygel ,, 8 Alessandro Pellegrini Gallina Ecotek Lucchini ,, 9 Michele Bonometti Gallina Ecotek Lucchini ,, 10 Simone Lucca Gragnano Sporting Club ,, 34 Miguel Ángel Rubiano Bialini Gomola Hygge 3:34

Clasificación General Individual