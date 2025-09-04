Ruta
Nikiforos Arvanitou se consagra campeón del Tour de Bulgaria con Miguel Ángel Rubiano 27°
El Tour de Bulgaria 2025 quedó en manos de Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping). El griego, de 22 años, que ganó una etapa en la carrera europea, defendió sin contratiempos el liderato en la jornada final, disputada por los alrededores de la ciudad de Sliven.
Al griego Arvanitou, quien sucedió en el palmarés de la carrera búlgara al italiano Matteo Malucelli, lo acompañaron en el podio los alemanes Dominik Röber (Benotti Berthold) y Julian Borresch (REMBE | rad-net), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el bogotano Miguel Ángel Rubiano (Bialini Gomola Hygge) no contó con suerte en la última etapa y tras un problema mecánico finalizó en la casilla 27°, a 4:51 del campeón.
La última etapa la ganó el polaco Pawel Szostka (Monogo Lubelskie Perla Polski), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer 50,4 kilómetros al este de Sofía, la capital de Bulgaria.
Tour of Bulgaria (2.2)
Resultados Etapa 5 | Sliven – Sliven (50,4 km)
|1
|Paweł Szóstka
|Monogo Lubelskie Perła Polski
|1:14:08
|2
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|,,
|3
|Dominik Röber
|Benotti Berthold
|,,
|4
|Tommaso Rigatti
|Gragnano Sporting Club
|,,
|5
|Daniel Schrag
|MaxSolar Cycling Team
|,,
|6
|Julian Borresch
|REMBE | rad-net
|,,
|7
|Lachlan Mcnabb
|Martigues Sport Cyclisme Payden-Rygel
|,,
|8
|Alessandro Pellegrini
|Gallina Ecotek Lucchini
|,,
|9
|Michele Bonometti
|Gallina Ecotek Lucchini
|,,
|10
|Simone Lucca
|Gragnano Sporting Club
|,,
|34
|Miguel Ángel Rubiano
|Bialini Gomola Hygge
|3:34
Clasificación General Individual
|1
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|14:17:54
|2
|Dominik Röber
|Benotti Berthold
|0:21
|3
|Julian Borresch
|REMBE | rad-net
|0:25
|4
|Martín Papanov
|Team CYTO TRIGON
|0:29
|5
|Paweł Szóstka
|Monogo Lubelskie Perła Polski
|,,
|6
|Tommaso Rigatti
|Gragnano Sporting Club
|0:34
|7
|Gergő Grósz
|Epronex – Hungary Cycling Team
|0:35
|8
|Igor Sęk
|Monogo Lubelskie Perła Polski
|0:36
|9
|Lauric Schwitzgebel
|MaxSolar Cycling Team
|,,
|10
|Michael Belleri
|Gallina Ecotek Lucchini
|0:37
|27
|Miguel Ángel Rubiano
|Bialini Gomola Hygge
|4:14
Ruta
Adrián Bustamante nuevamente en el top 10 del GP Jornal de Noticias 2025, su cuarto en la carrera lusa
El pedalista boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes -UDO) volvió a ser protagonista el GP Jornal de Noticias, llegando en la octava posición en la sexta etapa, su cuarto top 10 en la segunda carrera más importante del calendario luso.
La victoria de la jornada quedó en manos del portugués Raúl Rota (Radio Popular – Paredes – Boavista), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria del año, luego de recorrer 152,1 kilómetros entre Albergaria y Águeda.
El líder, el corredor gaucho Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé), ingresó en el pelotón en el décimo puesto y conservó el liderato de la carrera sin contratiempos. El escarabajo Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes -UDO) se mantuvo en el 7° puesto a 48 segundos del suramericano.
La carrera portuguesa, en la que siguen en competencia 7 escarabajos, continuará este viernes con la séptima etapa, de las nueve pactadas, una jornada ondulada por los alrededores de la ciudad de Barcelos, en el distrito de Braga, con un recorrido de 157,6 kilómetros.
GP Jornal de Noticias 2025 (Portugal)
Resultados Etapa 6 | Albergaria y Águeda (152,1 km)
|1
|Raúl Rota
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|3:37:58
|2
|Pedro Silva
|Anicolor – Tien21
|m.t.
|3
|Francisco Campos
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|m.t.
|4
|Diogo Gonçalves
|Feirense – Beeceler
|m.t.
|5
|Gabriel Baptista
|Technosylva Maglia Rower Bembibre
|m.t.
|6
|Gonçalo Leaça
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|m.t.
|7
|Paulo Silva
|Porminho Team U23
|m.t.
|8
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
|9
|Tiago Leal
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|m.t.
|10
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano
|20:04:32
|2
|Raúl Rota
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|0:36
|3
|Pedro Silva
|Anicolor – Tien21
|0:38
|4
|Tiago Leal
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|0:42
|5
|Paulo Silva
|Porminho Team U23
|0:46
|6
|Diogo Gonçalves
|Feirense – Beeceler
|0:46
|7
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:48
|8
|Gonçalo Leaça
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:49
|9
|Diogo Barbosa
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|0:52
|10
|Gaspar Goncalves
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|1:10
Ruta
¡Estuvo cerca! Santiago Umba 2° en el inicio del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia
El joven pedalista boyacense Santiago Umba, del equipo de desarrollo del XDS Astana, finalizó 2° en la etapa inicial del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia 2025, que arrancó este jueves en territorio italiano com la presencia de cuatro escarabajos.
En la primera jornada que recorrió 156 kilómetros entre Palazzolo dello Stella – Buttrio. El italiano Marco Manenti (Team Hopplà) se llevó la victoria al sprint, ganándole ajustadamente al colombiano. Tercero se reportó el español Héctor Álvarez (Lidl-Trek Future Racing).
En la clasificación general, el italiano Marco Manenti (Team Hopplà) lidera por las bonificaciones de tiempo otorgadas en la llegada, que deja a Umba a 4 segundos del líder.
La carrera italiana continuará este viernes con la segunda etapa, de la cuatro pactadas, una fracción totalmente llana de 167 kilómetros entre las localidades de Porpetto y Teor, en la provincia de Udine.
Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (2.2)
Resultados Etapa 1 | Palazzolo dello Stella – Buttrio (156 km)
|1
|Marco Manenti
|Team Hopplà
|2
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|3
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek Future Racing
|4
|Anze Ravbar
|UAE Team Emirates Gen Z
|5
|Giovanni Bortoluzzi
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|6
|Davide Basso
|SC Padovani Polo Cherry Bank
|7
|Dario Belletta
|So.L.Me. – Olmo
|8
|Nicolas Gojkovic
|Pogi Team Gusto Ljubljana
|9
|Mattia Negrente
|XDS Astana Development Team
|10
|Matteo Scalco
|VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
|60
|Martín Santiago Herreño
|VF Group – Bardiani CSF – Faizanè
|m.t
|98
|Lukas Blanco
|Solme – Olmo
|9:33
|115
|Edward Cruz
|VF Group – Bardiani CSF – Faizanè
|12:30
|DNF
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|Se retiró
Ruta
Vuelta a España 2025: Juan Ayuso le gana el duelo a Javier Romo en la etapa 12 con Santiago Buitrago 8°
En un final lleno de emociones, Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) se impuso en la etapa 12 de la Vuelta a España 2025, disputada sobre un trayecto de 144,9 kilómetros con inicio en Laredo y arribo en Los Corrales de Buelna.
El joven pedalista español, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, atacó a sus compañeros de fuga en los últimos kilómetros y en la definición le ganó el duelo a su compatriota Javier Romo (Movistar Team), quien se tuvo que conformar con el segundo puesto. Tercero entró el francés Brieuc Rolland (Groupama – FDJ) a 13 segundos del dúo puntero.
Dos escaladores colombianos, que integraron la escapada del día llegaron por delante del grupo principal. El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se clasificó 8° y el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) 29°, luego tres se reportaron en el pelotón a más de 6 minutos del ganador a excepción de Sergio Higuita (XDS Astana Team), que llegó rezagado a más de 17 minutos y de Esteban Chaves (EF Education – EasyPost), quien se retiró.
La ronda ibérica continuará este viernes con la etapa 13, una jornada montañosa de 202,7 kilómetros entre Cabezón de la Sal y el L’Angliru, que incluye tres puertos categorizados y un final en alto en la cima Cima Alberto Fernández (12.4 km à 9.8%).
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 12 | Laredo – Los Corrales de Buelna (144,9 km)
|1
|Juan Ayuso
|UAE Team Emirates-XRG
|3:16:21
|2
|Javier Romo
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Brieuc Rolland
|Groupama-FDJ
|0:13
|4
|Víctor Campenaerts
|Team Visma | Lease a Bike
|0:17
|5
|Mads Pedersen
|Lidl-Trek
|0:17
|6
|Nico Denz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:17
|7
|Damien Howson
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:17
|8
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|0:17
|9
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|0:17
|10
|Pablo Castrillo
|Movistar Team
|0:17
|29
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:36
|59
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|6:22
|60
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|6:22
|78
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|6:22
|145
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|17:57
Jonas Vingegaard, en el podio como líder de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|44:36:45
|2
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:50
|3
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:56
|4
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|1:06
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|2:17
|6
|Bruno Armirail
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|2:23
|7
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:26
|8
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:30
|9
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|2:33
|10
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:44
|11
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|3:11
|12
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|3:23
|15
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|6:11
|19
|Buitrago Santiago
|Bahrain – Victorious
|11:38
|44
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|48:05
|70
|Juan Guillermo Martinez
|Team Picnic PostNL
|1:07:53
|84
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:17:11