¡Arriba Chile! Aranza Villalón dueña de la crono inicial de la Clásica El Carmen de Viboral en la rama femenina

La pedalista chilena Aranza Villalón (Team Sistecrédito) se impuso con autoridad en la crono individual, que abrió una nueva edición de la Clásica El Carmen de Viboral en la rama Femenina.

La corredora austral firmó el triunfo con un tiempo de 27 minutos, superando por 30 segundos a su compañera de equipo Diana Carolina Peñuela. El podio de la CRI lo completó Estefanía Herrera (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa).



Aranza Villalón, ganadora de la crono incial de la Clásica El Carmen de Viboral 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Una vibrante batalla se vivió en territorio paisa, donde las del Sistecrédito fueron las grandes dominadoras de la jornada contra el cronómetro, colocando a sus seis corredoras en el Top 10.

La ‘Grande de Antioquia’ continuará este jueves con la disputa de la primera etapa en línea, un circuito que pasará por El Santuario, Las Brisas y Betania, en el oriente antioqueño.



Aranza Villalón, primer líder de la Clásica El Carmen de Viboral 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásica El Carmen de Viboral – Femenina

Resultados Contrarreloj individual en El Carmen de Viboral (8,3 km)