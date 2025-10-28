Arrancan los preparativos de una nueva edición del Circuito Ciclístico Roldanillo; inscripciones abiertas

El municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, ratifica su condición de tierra ciclística con la realización, el próximo sábado 8 de noviembre, del Cuarto Circuito Ciclístico “Roldanillo, Tierra del Alma”. La competencia se desarrollará en la Avenida del Río a partir de las 8:00 de la mañana.

Este evento es organizado por la Administración Municipal, liderada por el alcalde Jaime Ríos Álvarez, el director del IMPREDE Juan Pablo Velásquez, la Liga de Ciclismo del Valle y el Club de Ciclismo Heberth Gutiérrez.



Acciones del Circuito Ciclístico Roldanillo en su tercera edición. (Foto © Circuito Ciclístico Roldanillo)

El circuito contará con la participación de todas las categorías: principiantes (damas y hombres), preinfantiles, infantiles, prejuveniles, damas libre, juveniles, élite y sub-23.

Una atractiva bolsa de premios y la transmisión en vivo vía streaming serán algunos de los atractivos de esta jornada, que reunirá a ciclistas del Valle del Cauca y de regiones vecinas.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el jueves 6 de noviembre para todos los interesados en participar en esta emocionante competencia en la Tierra del Alma.

*Con Información Prensa Circuito Ciclístico de Roldanillo