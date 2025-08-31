Arnaud De Lie conquista la Clásica de Bretaña y Oeste de Francia; Jhonatan Narváez el mejor latinaomericano

En un final a pura velocidad, Arnaud De Lie (Lotto) se llevó la victoria en la edición 89 de la Clásica de Bretaña y Oeste de Francia, elaborada sobre 261 kilómetros y disputada por los alrededores de la población francesa de Plouay.

El podio de la carrera WorldTour, que no contó con participación colombiana, lo completaron el francés Emilien Jeannière (Team TotalEnergies) y el neerlandés Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente, en una prueba para auténticos clasicómanos.



Podio final de la Clásica de Bretaña y Oeste de Francia 2025. (Foto © PhotoNews)

En cuanto a los latinoamericanos, el mejor fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) en el puesto 39°, luego le siguió el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) en la casilla 58° y el chileno Vicente Rojas (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) en la posición 127° a más de 8 minutos del ganador.

Con esta victoria el belga De Lie sucedió en el palmarés de la Bretagne Classic – Ouest-France al suizo Marc Hirschi, vencedor del año pasado. En el historial de ganadores de esta prestigiosa clásica francesa también aparecen nombres ilustres como el del belga Wout van Aert (2022), el australiano Michael Matthews (2020), el italiano Vincenzo Nibali (2006) y el francés Thierry Claveyrolat (1993), por mencionar algunos.

Bretagne Classic – Ouest-France (1.UWT)

Resultados Plouay – Plouay (261,7 km)