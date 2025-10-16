Connect with us

BMX

Armenia escogida como sede del Campeonato Suramericano de BMX Freestyle 2025

Publicado

Hace 6 horas

el

La pista de BMX Freestyle de Armenia. (Foto © FCC)
BMX

Carlos Ramírez, uno de los protagonistas del encuentro nacional de escuelas de talento del BMX

Publicado

Hace 3 horas

el

16 octubre, 2025

Por

El doble medallista olímpico Carlos Ramírez, en el encuentro nacional de escuelas de talento de BMX. (Foto © Prensa Mindeporte)
BMX

Lizsurley Villegas revalida su título de campeona panamericana de BMX Freestyle en Lima

Publicado

Hace 4 semanas

el

17 septiembre, 2025

Por

Lizsurley Villegas logra su segundo título panamericano, tras la conquista en Lima 2022. (Foto © Alejandro Ospina)
BMX

Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2025: confirmado el equipo colombiano que competirá en Perú

Publicado

Hace 1 mes

el

13 septiembre, 2025

Por

Queen Saray Villegas y Lizsurley Villegas, viene de destcarse en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © COC)
