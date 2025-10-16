Armenia escogida como sede del Campeonato Suramericano de BMX Freestyle 2025

La ciudad de Armenia, Quindío, será el epicentro del BMX Freestyle en el continente con la realización del Campeonato Suramericano de BMX Freestyle 2025, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre en la pista de la modalidad ubicada en la Villa Deportiva Ancizar López, al costado occidental del Estadio Centenario.

El evento, avalado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), reunirá a los mejores riders del continente en las modalidades Park y Flatland, en la categoría Élite masculina y femenina. La competencia hace parte del plan de fortalecimiento y desarrollo de las pruebas puntuables en la región, con el objetivo de brindar a los atletas oportunidades de proyección internacional.

La competencia, que se regirá bajo reglamentación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), se llevará a cabo en las categorías Élite UCI, en ambas ramas, que permite la participación de deportistas desde los 15 años de edad.



Queen Saray Villegas y Lizsurley Villegas, máximas representantes del BMX Freestyle colombiano. (Foto © COC)

La programación oficial del Suramericano de BMX Freestyle comenzará el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, con las acreditaciones, formalización de inscripciones y los entrenamientos oficiales.

El viernes 14 se llevarán a cabo los entrenamientos generales y la reunión técnica de delegados, mientras que el sábado 15 se disputarán las clasificaciones en Park y Flatland. Las competencias terminarán el domingo 16 con las finales de las dos disciplinas, seguidas de la ceremonia de premiación.

Los ganadores de cada modalidad recibirán medallas del primero al tercer lugar. Cabe destacar que, en park cada atleta tendrá dos pasadas de un minuto en la fase de clasificación y dos en la final. Dependiendo del número de inscritos, se disputará clasificación, semifinal y final.

En el caso del Flatland, cada deportista realizará una rutina de tres minutos, en la que los deportistas deberán ejecutar figuras evaluadas por su nivel técnico y calidad de ejecución.

*Con Información de Fedeciclismo