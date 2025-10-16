BMX
Armenia escogida como sede del Campeonato Suramericano de BMX Freestyle 2025
La ciudad de Armenia, Quindío, será el epicentro del BMX Freestyle en el continente con la realización del Campeonato Suramericano de BMX Freestyle 2025, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre en la pista de la modalidad ubicada en la Villa Deportiva Ancizar López, al costado occidental del Estadio Centenario.
El evento, avalado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), reunirá a los mejores riders del continente en las modalidades Park y Flatland, en la categoría Élite masculina y femenina. La competencia hace parte del plan de fortalecimiento y desarrollo de las pruebas puntuables en la región, con el objetivo de brindar a los atletas oportunidades de proyección internacional.
La competencia, que se regirá bajo reglamentación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), se llevará a cabo en las categorías Élite UCI, en ambas ramas, que permite la participación de deportistas desde los 15 años de edad.
La programación oficial del Suramericano de BMX Freestyle comenzará el miércoles 12 y jueves 13 de noviembre, con las acreditaciones, formalización de inscripciones y los entrenamientos oficiales.
El viernes 14 se llevarán a cabo los entrenamientos generales y la reunión técnica de delegados, mientras que el sábado 15 se disputarán las clasificaciones en Park y Flatland. Las competencias terminarán el domingo 16 con las finales de las dos disciplinas, seguidas de la ceremonia de premiación.
Los ganadores de cada modalidad recibirán medallas del primero al tercer lugar. Cabe destacar que, en park cada atleta tendrá dos pasadas de un minuto en la fase de clasificación y dos en la final. Dependiendo del número de inscritos, se disputará clasificación, semifinal y final.
En el caso del Flatland, cada deportista realizará una rutina de tres minutos, en la que los deportistas deberán ejecutar figuras evaluadas por su nivel técnico y calidad de ejecución.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Carlos Ramírez, uno de los protagonistas del encuentro nacional de escuelas de talento del BMX
Una charla inspiracional con el doble medallista olímpico Carlos Ramírez será de las principales actividades que disfrutarán hasta el sábado los 70 niños, niñas y adolescentes de ocho municipios de Colombia, quienes participan en el Encuentro Nacional de Escuelas de Talento del BMX.
En la pista que lleva el nombre de este referente del deporte colombiano, del parque recreo deportivo El Salitre, ya practican las 22 damitas y 48 varones, de las Escuelas de Santa Marta; Valledupar; Tocancipá; Armenia; Villavicencio; Cúcuta, Bucaramanga y Chiquinquirá.
En la primera jornada que se cumplió en campo se realizaron evaluaciones con pruebas de velocidad en plano y test de coordinación, mientras en la tarde, ya en la pista se analizaron técnica básica; postura; equilibrio; control de centro de gravedad; caída e impulsión.
“Un programa como Escuelas de Talento es muy importante para el futuro del deporte colombiano porque fortalece el proceso desde la base y ese apoyo es fundamental para que estos jóvenes talentos lleguen con más herramientas al alto rendimiento”, destacó Carlos Ramírez, quien compartió con los niños y adolescentes después de su primera sesión.
Los 70 participantes recibirán información básica de los mecánicos para que conozcan más a su compañera en la pista y el viernes será una de las jornadas más esperadas porque serán monitoreados desde el partidor.
Con las Escuelas de Talento, la reserva deportiva de Colombia está asegurada. Gracias a ellas, se identifican y desarrollan las habilidades en niños, niñas y adolescentes, entre los 6 y 17 años, de los 32 departamentos del país.
*Con Información Prensa Mindeporte
BMX
Lizsurley Villegas revalida su título de campeona panamericana de BMX Freestyle en Lima
¡Lo hizo de nuevo! la vallecaucana Lizsurley Villegas revalidó su título de campeona panamericana de BMX Freestyle, en competencia disputada en el circuito de la Costa Verde, distrito de San Miguel, en Lima, Perú.
La rider colombiana brilló en la final femenina con una puntuación de 73.33, superando a la brasileña Eduarda Bordignon (69.00) y a la chilena Catalina Henríquez (65.67), quienes completaron el podio. La también colombiana Queen Villegas, hermana gemela de Lizsurley, finalizó en la octava casilla, tras sufrir caídas en sus dos salidas de la jornada final (21.33), en una competencia que reunió a las mejores especialistas del continente.
En la rama masculina, el título quedó en manos del argentino José Augusto Torres, quien alcanzó un puntaje de 92.00 en su mejor ronda. El canadiense Maxime Chalifour fue segundo (91.00) y el costarricense Kenneth Fabian Tencio, medallista olímpico en Tokio, se quedó con el bronce (90.67). El colombiano Saúl Hernández, campeón en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, finalizó en la décima casilla, tras acumular 68.33 unidades, mientras que Sebastián Cuéllar no pudo completar una ronda válida y terminó en la duodécima posición con 0 puntos.
Con esta victoria, Lizsurley Villegas ratifica su condición de referente internacional del BMX Freestyle y da un paso firme en su camino hacia los grandes compromisos del ciclo olímpico, consolidando a Colombia como potencia continental en la disciplina. La rider colombiana obtuvo su segundo título panamericano, tras la conquista de Lima 2022.
En la final del flatland, Colombia estuvo representada por Jonathan Camargo, que finalizó octavo con un registro final de 37.20, en competencia ganada por el canadiense Jean Prévost, con 85.63 puntos, seguido por el peruano Williams Pérez, con 72.57, y por el también canadiense Jean-Francois Boulianne, con 67.03.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2025: confirmado el equipo colombiano que competirá en Perú
La ciudad de Lima, en Perú, celebrará la edición 2025 del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, que se llevará a cabo en el circuito de la Costa Verde, distrito de San Miguel, el mismo que se utilizó para los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Colombia contará con presencia en las dos modalidades del BMX Freestyle reconocidas por la UCI: Park y Flatland, ambas en la categoría élite, con una nómina de diez deportistas, que llegarán a Perú con el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo y el apoyo en la dirección técnica del Seleccionador Nacional Alejandro Caro.
El equipo nacional en Park estará encabezado por la campeona de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Queen Saray Villegas, quien llega a la competencia como una de las favoritas para luchar por el título panamericano.
Junto a Queen estarán presentes como Selección Colombia su gemela Lizsurley Villegas, y los riders Luis Oswaldo Rincón y Juan Camilo Caicedo.
De igual manera, estarán como avalados: Daniela Morán, Sebastián Cuellar, Juan Esteban Quintero y Saúl Antonio Hernández.
En la modalidad de flatland, categoría élite, estarán en competencia como avalados los experimentados Jonathan Eduardo Camargo y Nelson Javier Roldán, que también buscarán llegar a lo más alto de la competencia, que reunirá a los mejores riders del continente, quienes buscarán el título en pruebas que combinan creatividad, dificultad técnica y estilo en ejecuciones de 60 segundos sobre la bicicleta.
El evento servirá como vitrina de preparación y proyección hacia las competencias internacionales del ciclo olímpico.
Nómina oficial de Colombia en el Panamericano de BMX Freestyle 2025
Modalidad Freestyle Park
• Queen Saray Villegas Serna – Élite Damas
• Lizsurley Villegas Serna – Élite Damas
• Daniela Morán Atehortúa – Élite Damas
• Luis Oswaldo Rincón Reyes – Élite Varones
• Juan Camilo Caicedo Hurtado – Élite Varones
• Juan Esteban Quintero Pineda – Élite Varones
• Sebastián Cuellar Giraldo – Élite Varones
• Saúl Antonio Hernández Ruidíaz – Élite Varones
Modalidad Flatland – Élite Varones
• Nelson Javier Roldán Castro
• Jonathan Eduardo Camargo Gracia
*Con Infirmación de Fedeciclismo