Ruta

Aranza Villalón campeona de la Clásica de Marinilla en la rama femenina tras ganar el circuito final

Publicado

Hace 3 horas

el

La chilena Aranza Villalón ganó el circuito final de la Clásica de Marinilla y se consagró campeona. (Foto Andrés Piedrahita © RMC)
Ruta

Clásica de Marinilla 2025: José Manuel Posada se queda con el título y José Miguel Aristizábal gana la lluviosa última etapa

Publicado

Hace 45 mins

el

10 octubre, 2025

Por

El antioqueño José Manuel Posada, campeón de los juveniles en la Clásica de Marinilla 2025. (Foto © RMC)
Ruta

Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña

Publicado

Hace 5 horas

el

10 octubre, 2025

Por

El francés Kévin Vauquelin, nuevo refuerzo del Ineos Grenadiers. (Foto A.S.O © Tour de France)
Ruta

Alexander Salby gana el segundo duelo de velocistas en el Tour del Lago Taihu; Roberto González el mejor latinoamericano

Publicado

Hace 6 horas

el

10 octubre, 2025

Por

El danés Alexander Salby ganó la segunda etapa del Tour del Lago Taihu 2025. (Foto © Tour of Taihu Lake)
