Apeldoorn 2025: Valeria Hernández, nueva subcampeona mundial junior del keirin
Excelentes noticias llegaron desde el velódromo Omnisport, en el último día del Campeonato Mundial Junior de Ciclismo en Pista, con la bogotana Valeria Hernández, quien se convirtió en la nueva subcampeona mundial del keirin en la categoría juvenil.
La joven ciclista colombiana, que ganó la presea de plata en Apeldoorn, Países Bajos, se subió al podio con la campeona italiana Matilde Cenci y con la alemana Emilia Waterstradt, quien se quedó con el bronce.
“Estoy muy feliz por haber ganado esta la medalla de plata. Soy subcampeona mundial, muy cerca del oro, es una emoción inexplicable. Fue una prueba muy dura, un campeonato muy difícil. Son muchas experiencias bonitas las que me llevo a la casa”, dijo Hernández.
La ciclista bogotana, que logró tres oros y una plata en el pasado Panamericano Juvenil de Pista, es una deportista dedicada, con una trayectoria marcada por el esfuerzo y la pasión por el deporte. Además de su compromiso deportivo, actualmente cursa los últimos semestres de Licenciatura en Bilingüismo en la Universidad ICAF, una carrera que ha llevado adelante con disciplina en modalidad virtual, y de la cual se graduará en diciembre próximo.
*Con Información Prensa IDRD
Selección Colombia Junior de Pista ya está en Apeldoorn para disputar el Mundial 2025
La Selección Colombia Junior de Pista arribó a la ciudad de Apeldoorn (Países Bajos), sede del Campeonato Mundial de Pista Junior 2025, que se disputará hasta el 24 de agosto en el velódromo Omnisport.
El equipo nacional ya se encuentra concentrado en territorio neerlandés, ultimando detalles de su preparación y reconociendo el escenario donde se enfrentarán a los mejores ciclistas juveniles del planeta.
La nómina convocada por el seleccionador nacional John Jaime González está integrada por:
Mariana Pérez – Velocidad
Valeria Hernández – Velocidad
Juan Camilo Villamizar – Velocidad
Luciana Osorio – Medio fondo
Yalecza Valentina Marín – Medio fondo
Jerónimo Calderón – Medio fondo
Juan Esteban Sánchez – Medio fondo
El grupo técnico y de apoyo lo completan:
Andrés Hernández Caicedo – Mecánico
Deisy Jasmín Mancipe Abril – Fisioterapeuta
La Selección Colombia afrontará este campeonato con la ilusión de mantener el protagonismo internacional y continuar consolidando a las nuevas generaciones de ciclistas en la élite del ciclismo de pista.
*Con Información de Fedeciclismo
Las duplas colombianas dominan en la Madison del ciclismo de pista de los Panamericanos Junior 2025
Brillante actuación de la Selección Colombia en la cuarta y última jornada del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Junior, que se celebró en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, en Paraguay.
El equipo nacional, dirigido por John Jaime González dominó las cuatro pruebas que se disputaron este viernes, al obtener el oro en las pruebas de madison y keirin, en las ramas masculinas y femeninas
En la madison masculina, la dupla de Miguel Ángel Marín y Jerónimo Calderón se coronó campeona panamericana junior, luego de finalizar en el primer lugar de la prueba, con un registro final de 85 puntos. Los colombianos superaron en el acumulado a las parejas de México (57) y Brasil (19), que lograron la plata y el bronce, respectivamente.
El último oro de la jornada llegó en la madison femenina, con la dupla de Luciana Osorio y Natalia Garzón, que finalizaron primeras de la prueba con un registro de 57 puntos.
La Selección Colombia de Pista dominó las competencias de los Juegos Panamericanos Junior, tras sumar 12 preseas: nueve medallas de oro y tres de plata. El segundo lugar del medallero fue para Chile, con dos oros, dos platas y un bronce, mientras que Argentina finalizó en el tercer lugar, con un oro, cuatro platas y un bronce.
Estas fueron las medallas del ciclismo de pista en #ASU2025
🥇 Keirin – Stefany Cuadrado
🥇 Velocidad – Stefany Cuadrado
🥇 Keirin – Nicolás Olivera
🥇 Ómnium – Luciana Osorio
🥇 Velocidad – Nicolás Olivera
🥇Velocidad Equipos Femenina – Nathalia Martínez, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado
🥇Velocidad Equipos Masculina – Francisco Jaramillo, Nicolás Olivera y John Beltrán
🥈 Keirin – Marianis Salazar
🥈 Velocidad – Marianis Salazar
🥈Persecución Equipos Femenina – Karen González, Luciana Osorio, Natalia Garzón y Jennifer Sánchez
*Con Información de Fedeciclismo
Nicolás Olivera se impuso de manera categórica en la prueba del keirin de los Panamericanos Junior 2025
La última jornada del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Junior 2025 se tiñó de amarillo, azul y rojo. Los pisteros colombianos se lucieron en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, Paraguay, con cuatro medallas de oro de cuatro posibles.
El barranquillero Nicolás Olivera ratificó una vez más su gran potencial y se impuso de manera categórica en la prueba del keirin, cumpliendo con las expectativas con un con tiempo de 10.429.
Los otros dos puestos del podio se completaron con el argentino Matías Murillo (10.844) y el trinitense Danell James (10.877), plata y bronce, respectivamente.
La actuación del joven ciclista barranquillero, en las justas, ratifica el gran momento que vienen mostrando los pisteros colombianos. Con su victoria, Olivera obtuvo cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Con esa competencia terminó el ciclismo de pista en Asunción 2025, que tuvo en la delegación de Colombia como la gran ganadora por países con nueve medallas de oro y tres de plata.