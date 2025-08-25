Apeldoorn 2025: Valeria Hernández, nueva subcampeona mundial junior del keirin

Excelentes noticias llegaron desde el velódromo Omnisport, en el último día del Campeonato Mundial Junior de Ciclismo en Pista, con la bogotana Valeria Hernández, quien se convirtió en la nueva subcampeona mundial del keirin en la categoría juvenil.

La joven ciclista colombiana, que ganó la presea de plata en Apeldoorn, Países Bajos, se subió al podio con la campeona italiana Matilde Cenci y con la alemana Emilia Waterstradt, quien se quedó con el bronce.

“Estoy muy feliz por haber ganado esta la medalla de plata. Soy subcampeona mundial, muy cerca del oro, es una emoción inexplicable. Fue una prueba muy dura, un campeonato muy difícil. Son muchas experiencias bonitas las que me llevo a la casa”, dijo Hernández.

La ciclista bogotana, que logró tres oros y una plata en el pasado Panamericano Juvenil de Pista, es una deportista dedicada, con una trayectoria marcada por el esfuerzo y la pasión por el deporte. Además de su compromiso deportivo, actualmente cursa los últimos semestres de Licenciatura en Bilingüismo en la Universidad ICAF, una carrera que ha llevado adelante con disciplina en modalidad virtual, y de la cual se graduará en diciembre próximo.

https://twitter.com/mundociclistico/status/1959651974409773242

*Con Información Prensa IDRD