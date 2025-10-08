Pista
Antioquia se coronó campeón del Nacional de Pista tras conseguir 14 medallas de oro, siete de plata y dos de bronce
El Campeonato Nacional de Pista llegó a su fin en el Velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, donde Antioquia se coronó campeón general del evento tras conseguir 14 medallas de oro, siete de plata y dos de bronce.
El certamen, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo y la Liga de Ciclismo del Valle, reunió a los mejores pisteros del país en la categoría élite, quienes pelearon por las medallas en diez pruebas para ambas ramas.
Cabe destacar que, Kevin Quintero, Stefany Cuadrado y Lina Marcela Hernández se convirtieron en las grandes figuras del evento, tras conseguir cuatro medallas de oro, cada uno.
Kevin Quintero
Oro en velocidad equipos
Oro en velocidad individual
Oro en kilómetro
Oro en keirin
Stefany Cuadrado
Oro en velocidad equipos
Oro en velocidad individual
Oro en kilómetro
Oro en keirin
Marcela Hernández
Oro en persecución equipos
Oro en persecución individual
Oro en ómnium
Oro en madison
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados del último día de competencias en el Nacional de Pista.
Eliminación Damas
🏆 Barbara Zapata (Antioquia)
🥈 Marynes Prada (Valle)
🥉 Angie Roa (Atlántico)
Eliminación Varones
🏆 Nelson Soto (Atlántico)
🥈 Jordan Parra (Bogotá)
🥉 Santiago Cadavid (Valle)
Madison Damas
🏆 Elizabeth Castaño y Marcela Hernández (Antioquia) 85 pts.
🥈 Mariana Herrera y Kimberly Escobar (Valle) 22 pts.
🥉 Paula Carrasco y Paola Torres (Cundinamarca) 15 pts.
Madison Varones
🏆 Juan Esteban Arango y Brayan Sánchez (Antioquia) 87 pts.
🥈 Nelson Soto y Juan Pablo Ortega (Atlántico) 53 pts.
🥉 Jordan Parra y Brandon Rojas (Bogotá) 49 pts
Keirin Damas
🏆 Stefany Cuadrado (Antioquia)
🥈 Juliana Gaviria (Antioquia)
🥉 Valeria Hernández (Bogotá)
Keirin Varones
🏆 Kevin Quintero (Valle)
🥈 Cristian Ortega (Atlántico)
🥉 Juan David Ochoa (Antioquia)
* Con Información de Fedeciclismo
Pista
Stefany Cuadrado, una de las protagonistas del tercer día del Nacional de Pista Élite en Cali
La tercera jornada del Campeonato Nacional de Pista Élite 2025, que se disputa en el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, coronó este sábado a los nuevos campeones nacionales del kilómetro y el ómnium en los hombres, y de la velocidad, la persecución individual y la prueba por puntos en las damas, en una jornada de alto nivel que mantuvo al público al borde de sus asientos.
En el ómmium masculino, la regularidad y experiencia de Juan Esteban Arango (Antioquia) le permitieron subir a lo más alto del podio con 141 puntos, tras imponerse en la prueba por puntos final. La medalla de plata fue para Juan Pablo Ortega (Atlántico) con 132 unidades, mientras que el bronce correspondió a Bryan Gómez (Valle del Cauca) con 126.
En la prueba del kilómetro contrarreloj masculino, el vallecaucano Kevin Quintero (Valle del Cauca) ratificó su condición de velocista de clase mundial al detener el cronómetro en 59 segundos y 845 milésimas, superando a Cristian Ortega (Atlántico), quien se quedó con la plata con 1:00.273, y a Juan David Ochoa (Antioquia), que fue bronce con 1:02.015.
Entre las damas, Stefany Cuadrado (Antioquia) se consagró campeona nacional de la velocidad individual, luego de dominar de principio a fin la serie final frente a Luna Álvarez (Atlántico), quien obtuvo la plata. El bronce fue para Marianis Salazar (Atlántico), quien venció en la lucha por el tercer lugar a la bogotana Valeria Hernández, subcampeona mundial junior del keirin.
En la persecución individual femenina, Lina Marcela Hernández (Antioquia) reeditó su supremacía al quedarse con el oro con un tiempo de 4:48.333, seguida por su compañera de liga Estefanía Herrera, plata con 4:53.242, y Marynes Prada (Valle del Cauca), quien completó el podio con 4:57.123.
La jornada cerró con la vibrante prueba por puntos femenina, en la que la antioqueña Elizabeth Castaño se alzó con el título nacional al sumar 38 unidades, superando a Kimberly Escobar (Valle del Cauca), segunda con 21 puntos, y a Gabriela López (Atlántico), tercera con 14.
Con estos resultados, Antioquia continuó ampliando su dominio en el medallero general con 10 oros, 6 platas y 1 bronce, escoltada por Valle del Cauca (3 oros, 2 platas, 5 bronces) y Bogotá (1 oro, dos platas y tres bronces).
La acción del Campeonato Nacional de Pista Élite 2025 finalizará este domingo con las finales del keirin, el madison y el scratch, que cerrarán una semana de intensa competencia en la capital del Valle del Cauca.
RESULTADOS COMPLETOS TERCER DÍA
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Nacional de Pista 2025: vibrante segunda jornada en el velódromo Alcides Nieto Patiño con Kevin Quintero de protagonista
La segunda jornada del Campeonato Nacional de Pista Élite 2025, disputada este viernes en el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, volvió a teñirse de emociones y grandes duelos sobre el óvalo, coronando a los nuevos campeones nacionales en pruebas de alta exigencia como el kilómetro y el ómnium femenino, así como la velocidad, la persecución individual y la prueba por puntos masculina.
La delegación de Antioquia reafirmó su dominio en el certamen, sumando tres títulos, mientras que Bogotá y Valle también festejaron con Kevin Quintero como uno de los grandes protagonistas del día.
La jornada comenzó con la final del kilómetro femenino, donde Stefany Cuadrado ratificó su condición de favorita para quedarse con el oro, tras cronometrar 1:06,442, registro con el que superó a su compañera de liga Juliana Gaviria, que se llevó la plata, con 1:08,993, y a la bogotana Valeria Hernández, quien cerró el podio con el bronce (1:09,795).
Este tiempo se convirtió además en nueva marca nacional, tras mejorar el anterior registro de 1:06.504, conseguido por Cuadrado en el Campeonato Panamericano de Asunción 2025.
Más tarde, la definición del ómnium dejó como campeona a Lina Marcela Hernández de Antioquia, quien se impuso con autoridad en la clasificación general, con 169 puntos, seguida por la bogotana Karol Mariana Herrera (150) y la vallecaucana Valery Londoño (138).
En la rama masculina, el espectáculo lo puso el local Kevin Quintero, múltiple medallista mundial, que dominó la velocidad individual y se colgó un nuevo oro para Valle. El atlanticense Cristian Ortega fue segundo, mientras que su compañero de liga Nicolás Olivera completó el podio con el bronce.
En la persecución individual masculina de 4.000 metros, Brayan Sánchez (Antioquia) se coronó campeón nacional con un registro de 4:16,577, venciendo en una final cerradísima a su compañero Anderson Arboleda, plata con 4:16,801. El bronce fue para el vallecaucano Bryan Gómez (4:18,825).
El cierre de la jornada estuvo marcado por la intensidad de la prueba por puntos masculina (30 km y 120 vueltas), que vio al bogotano Javier Jamaica alzarse con el título gracias a su fortaleza en los sprints intermedios, acumulando 72 puntos. El antioqueño Jhonatan Restrepo fue plata (58) y el caldense Juan Esteban Giraldo se llevó el bronce (40).
Tras dos jornadas, Antioquia se mantiene al frente de la clasificación general con seis oros y cinco platas, consolidando su hegemonía en las pruebas de velocidad y medio fondo. Valle, impulsado por Quintero, es segundo con dos oros, una plata y tres bronces, mientras que Bogotá aparece tercero con un oro, dos platas y tres bronces.
El Campeonato Nacional de Pista Élite 2025 continuará este sábado en el velódromo Alcides Nieto Patiño con las finales del kilómetro y el ómnium en los hombres y la velocidad, la persecución individual y la prueba por puntos, en las damas, que seguirán definiendo a los campeones del ciclismo colombiano.
RESULTADOS COMPLETOS SEGUNDO DÍA
Pista
Campeonato Nacional de Pista 2025: Antioquia demuestra su poderío en la jornada inaugural
El velódromo Alcides Nieto Patiño fue escenario de las primeras emociones del Campeonato Nacional de Pista Élite 2025, con la definición de los títulos de persecución por equipos, velocidad por equipos y scratch, en ambas ramas. Antioquia consiguió tres medallas de oro, mientras que Valle, Córdoba y Casanare también celebraron en el arranque.
La primera jornada de la cita pistera, que se cumple en Cali, entregó los primeros campeones en una vibrante tarde de finales. Antioquia fue la gran protagonista al imponerse en la persecución por equipos, tanto en damas como en hombres, además de quedarse con el oro en la velocidad por equipos femenina. Valle brilló con la victoria en la velocidad por equipos masculina, mientras que Córdoba y Casanare se adueñaron de las pruebas de scratch.
El primer día de competencias dejó en claro el alto nivel del ciclismo de pista colombiano, con finales vibrantes y la confirmación del velódromo de Cali como epicentro del talento nacional.
La competencia continuará hoy en el velódromo Alcides Nieto Patiño con las finales del kilómetro y el ómnium en las damas y la velocidad, la persecución individual y la prueba por puntos, en los varones, donde se esperan más emociones y la confirmación del gran nivel del ciclismo de pista colombiano.
Resultados de la primera jornada
🚴♀️ Persecución por equipos – Damas
Oro: Antioquia (Lina Marcela Hernández, Elizabeth Castaño, Estefanía Herrera, Andrea Alzate)
Plata: Valle (Marynes Prada, Valery Londoño, Mariana Herrera, Kimberly Escobar)
Bronce: Cundinamarca (Paula Carrasco, Paula Barrios, Paola Torres, Isabela Cabarico)
🚴♂️ Persecución por equipos – Hombres
Oro: Antioquia (Juan Esteban Arango, Brayan Sánchez, Anderson Arboleda, Jhonatan Restrepo)
Plata: Valle (Johan Stiven Marín, Bryan Gómez, Alex Juan Pablo Zapata, Heberth Gutiérrez)
Bronce: Boyacá (Sergio Rueda, Néstor Javier Rueda, Erin Fabián Espinel, Nelson Fabián Jiménez)
⚡ Velocidad por equipos – Damas
Oro: Antioquia (Yarli Mosquera, Juliana Gaviria, Stefany Cuadrado)
Plata: Bogotá (Vianka Varela, Valeria Hernández, Laura Camila Robayo)
Bronce: Atlántico (Marta Ojeda, Luna Álvarez, Valentina García)
⚡ Velocidad por equipos – Hombres
Oro: Valle (Nicolás Medina, Juan Diego Arboleda, Kevin Quintero)
Plata: Antioquia (Juan David Ochoa, Rubén Darío Murillo, Santiago Ramírez)
Bronce: Atlántico (Sebastián Trujillo, Nicolás Olivera, Cristian Ortega)
🏁 Scratch – Damas (10 km)
Oro: Rosa del Mar Buitrago (Córdoba)
Plata: Laura Camila García (Bogotá)
Bronce: Danna Valentina Casas (Boyacá)
🏁 Scratch – Hombres (10 km)
Oro: Emerson Gordillo (Casanare)
Plata: Camilo Sepúlveda (Antioquia)
Bronce: Juan Carlos Monroy (Boyacá)
*Con Información de Fedeciclismo