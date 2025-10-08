Connect with us

Pista

Antioquia se coronó campeón del Nacional de Pista tras conseguir 14 medallas de oro, siete de plata y dos de bronce

Hace 12 horas

Hace 12 horas

el

La delegación antioqueña fue la gran dominadora de los Nacionales de Pista 2025. (Foto FCC © Carlos Cruz)
Pista

Stefany Cuadrado, una de las protagonistas del tercer día del Nacional de Pista Élite en Cali

Hace 3 días

Hace 3 días

el

5 octubre, 2025

Por

Stefany Cuadrado alcanzó su primer título nacional de la velocidad en la categoría élite. (Foto FCC © Carlos Cruz)
Pista

Nacional de Pista 2025: vibrante segunda jornada en el velódromo Alcides Nieto Patiño con Kevin Quintero de protagonista

Hace 4 días

Hace 4 días

el

4 octubre, 2025

Por

El vallecaucano Kevin Quintero, ganador de la prueba de velocidad. (Foto FCC © Carlos Cruz)
Pista

Campeonato Nacional de Pista 2025: Antioquia demuestra su poderío en la jornada inaugural

Hace 5 días

Hace 5 días

el

3 octubre, 2025

Por

Juan Esteban Arango, Brayan Sánchez, Anderson Arboleda y Jhonatan Restrepo en acción, en la persecución por equipos. (Foto © FCC)
