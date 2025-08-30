Ángel Rivas le ganó el duelo a Yosimar Jeréz en la segunda etapa del Giro Andino 2025

La segunda etapa y penúltima etapa del Giro Andino 2025 quedó en manos de Ángel Rivas (Team Trululú/La Guacamaya). El venezolano le ganó el duelo al colombiano Yosimar Jeréz del Norte de Santander, luego de recorrer 86,9 kilómetros en San Cristóbal.

En el cierre de etapa, Rivas demostró su potencia. Cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 16 segundos. El tercer puesto fue para Diego Contreras del Club Lotería del Táchira, que arribó a 4 segundos. En la cuarta y quinta posición, con un retraso de 8 segundos, llegaron Yonathan Eugenio (Team Trululú/La Guacamaya) y Enrique Díaz (Lotería del Táchira), respectivamente.



Ángel Rivas, ganador de la segunda etapa del Giro Andino 2025. (Foto © Edwin Matamoros)

El recorrido, con sus 14 vueltas, fue un reto debido al intenso calor, pero a pesar de esa adversidad, los ciclistas mantuvieron un alto ritmo de competencia. Los sprints y los premios de montaña se disputaron con energía desde el inicio. En los sprints, Franklin Chacón de la Lotería del Táchira se impuso, ganando dos de las metas volantes. En la montaña, Ángel Rivas y el colombiano Yosimar Jeréz se repartieron los puntos.

Con los resultados de la jornada, se definieron los campeones de las clasificaciones secundarias, por lo qué Franklin Chacón se convirtió en el campeón de los sprints, y Ángel Rivas se coronó como el monarca de la montaña.

La general, en disputa hasta el último metro



Franklin Chacón, Anderson Paredes y Ángel Rivas, los líderes del Giro Andino 2025. (Foto © Edwin Matamoros)

La clasificación general continúa completamente abierta de cara a la última jornada con el local Anderson Paredes al comando, con un tiempo total de 4 horas, 12 minutos y 34 segundos. Sin embargo, su liderato se enfrenta a un desafío considerable. A tan solo 2 segundos de diferencia, le siguen muy de cerca Ángel Rivas y Edwin Becerra en segunda y tercera posición. En el cuarto lugar, a 15 segundos, se ubica el juvenil Jairo Escalante, y en la quinta posición, con un retraso de 49 segundos, está Winston Maeste, mientras que el colombiano Yosimar Jeréz cierra el top 10 a más de 10 minutos.

La última etapa, una contrarreloj individual en ascenso de 8 kilómetros, se disputará este domingo y será decisiva para definir el título. La pequeña diferencia en tiempo entre los primeros puestos de la general individual promete un final intenso para este Giro Andino.

Resultados Segunda Etapa del Giro Andino 2025

*Con Información de Carlos Alexis Rivera