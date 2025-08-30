Ruta
Ángel Rivas le ganó el duelo a Yosimar Jeréz en la segunda etapa del Giro Andino 2025
La segunda etapa y penúltima etapa del Giro Andino 2025 quedó en manos de Ángel Rivas (Team Trululú/La Guacamaya). El venezolano le ganó el duelo al colombiano Yosimar Jeréz del Norte de Santander, luego de recorrer 86,9 kilómetros en San Cristóbal.
En el cierre de etapa, Rivas demostró su potencia. Cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 16 segundos. El tercer puesto fue para Diego Contreras del Club Lotería del Táchira, que arribó a 4 segundos. En la cuarta y quinta posición, con un retraso de 8 segundos, llegaron Yonathan Eugenio (Team Trululú/La Guacamaya) y Enrique Díaz (Lotería del Táchira), respectivamente.
El recorrido, con sus 14 vueltas, fue un reto debido al intenso calor, pero a pesar de esa adversidad, los ciclistas mantuvieron un alto ritmo de competencia. Los sprints y los premios de montaña se disputaron con energía desde el inicio. En los sprints, Franklin Chacón de la Lotería del Táchira se impuso, ganando dos de las metas volantes. En la montaña, Ángel Rivas y el colombiano Yosimar Jeréz se repartieron los puntos.
Con los resultados de la jornada, se definieron los campeones de las clasificaciones secundarias, por lo qué Franklin Chacón se convirtió en el campeón de los sprints, y Ángel Rivas se coronó como el monarca de la montaña.
La general, en disputa hasta el último metro
La clasificación general continúa completamente abierta de cara a la última jornada con el local Anderson Paredes al comando, con un tiempo total de 4 horas, 12 minutos y 34 segundos. Sin embargo, su liderato se enfrenta a un desafío considerable. A tan solo 2 segundos de diferencia, le siguen muy de cerca Ángel Rivas y Edwin Becerra en segunda y tercera posición. En el cuarto lugar, a 15 segundos, se ubica el juvenil Jairo Escalante, y en la quinta posición, con un retraso de 49 segundos, está Winston Maeste, mientras que el colombiano Yosimar Jeréz cierra el top 10 a más de 10 minutos.
La última etapa, una contrarreloj individual en ascenso de 8 kilómetros, se disputará este domingo y será decisiva para definir el título. La pequeña diferencia en tiempo entre los primeros puestos de la general individual promete un final intenso para este Giro Andino.
Resultados Segunda Etapa del Giro Andino 2025
*Con Información de Carlos Alexis Rivera
Vuelta a España 2025: Jasper Philipsen triunfa al sprint en la octava etapa y Torstein Træen sigue líder
En un final a pura velocidad, Jasper Philipsen se adjudicó la octava etapa de la Vuelta a España 2025. El velocista del Alpecin – Deceuninck, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, fue el más rápido al sprint en Zaragoza, tras recorrer 163,5 kilómetros. El noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious) no tuvo contratiempos y se mantuvo como líder de la clasificación general.
En la jornada ideal para los hombres rápidos, el belga superó en la definición al italiano Elia Viviani (Lotto) y al británico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech), quienes terminaron segundo y tercero en la etapa de transición. La mayoría de los colombianos llegaron en el lote, siendo Egan Bernal (Ineos Grenadiers) el mejor de los nuestros en la casilla 48° con el mismo tiempo del ganador.
La fuga del día se armó en los primero compases y fue animada por tres españoles: Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis) y José Luis Faura (Burgos Burpellet BH), quienes alcanzaron una ventaja máxima que rondó los cuatro minutos.
Los protagonistas de la fuga del día en la octava etapa de la Vuelta a España 205. (Foto La Vuelta © Cxcling Creative Agency)
El trío de punta se mantuvo largo tiempo en cabeza de carrera, pero el ritmo impuesto por Lidl Trek en la fase final, permitió que el pelotón se acercará cada vez más a los tres líderes y a 17 kilómetros de la llegada los escapados fueron atrapados.
Este domingo se disputará la novena etapa de la ronda ibérica, otra batalla montañosa, que tendrá 195,5 kilómetros entre Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray, con un trayecto que incluye dos subidas categorizadas y un final en alto (13.3 km à 5.2%).
Jasper Philipsen, ganador de la octava etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto Unipublic © Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 8 | Monzón Templario – Zaragoza (163,5 km)
|1
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Deceuninck
|3:43:48
|2
|Elia Viviani
|Lotto
|m.t.
|3
|Ethan Vernon
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|4
|Arne Marit
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|5
|Anders Foldager
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|6
|Bryan Coquard
|Cofidis
|m.t.
|7
|Madis Mihkels
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|8
|Thibaud Gruel
|Groupama-FDJ
|+ 00
|9
|Fabio Christen
|Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|48
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|75
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|88
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|101
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|110
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|0:20
|118
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:20
El noruego Torstein Træen sigue líder de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Sprint Cycling Agency)
Clasificación General Individual
|1
|Torstein Træen
|Bahrain – Victorious
|29:01:50
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:33
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|2:41
|4
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|2:42
|5
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|2:47
|6
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:49
|7
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:53
|8
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|9
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:55
|10
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|2:58
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|4:36
|26
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|8:32
|45
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|22:15
|52
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|24:38
|96
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|42:28
|100
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|43:12
Nicolás Tivani sale victorioso en el inicio del GP Jornal de Noticias con Adrián Bustamante en el top 10
La 34ª edición del Gran Premio Jornal de Noticias arrancó este sábado la ciudad portuguesa del distrito de Oporto, Maia, con victoria del argentino Nicolás Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé Concelho), quien se convirtió en el primer líder de la carrera.
El corredor gaucho se impuso al sprint, luego de recorrer 133,6 kilómetros. Segundo y tercero entraron los portugueses del AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense: Francisco Campos y Miguel Salgueiro.
Con relación a los colombianos, el boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes – UDO) fue el mejor de los nueve nacionales que compiten, ubicándose en el 8° puesto con el mismo tiempo del ganador.
La carrera lusa continuará este domingo con la segunda etapa, de las nueve pactadas, una jornada ondulada 159,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Valongo.
GP Jornal de Noticias 2025
Resultados Etapa 1 – Maia -> Maia (133,6 km)
|1
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano
|3:03:24
|2
|Francisco Campos
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|m.t.
|3
|Miguel Salgueiro
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|m.t.
|4
|Diogo Gonçalves
|Feirense – Beeceler
|m.t.
|5
|Raúl Rota
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|m.t.
|6
|Diogo Narciso
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|m.t.
|7
|Pedro Silva
|Anicolor – Tien21
|m.t.
|8
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
|9
|Paulo Silva
|Porminho Team U23
|m.t.
|10
|Gonçalo Amado
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|m.t.
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, en el podio como gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero, ganador de dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas en la misma edición
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la jornada final en Madrid