Andrés Camilo Ardila sigue vestido de amarillo en el Tour de Guadalupe tras seis etapas y un prólogo
El tolimense Andrés Camilo Ardila del NU Colombia, sigue líder de la edición 74 del Tour de Guadalupe, luego de defender el liderato en la sexta etapa, de 147 kilómetros, que se disputó entre las localidades de Goyave y Petit-Bourg.
Ardila, de 26 años, supera por 31 segundos al polaco Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce Polski). En el tercer cajón del podio se encuentra otro escarabajo, se trata de Sebastián Henao (NU Colombia) para un brillante 1-3 del equipo morado en la general de la ronda caribeña.
La cuarta fracción se saldó con victoria del polaco Dawid Lewandowski (Mazowsze Serce Polski), que le ganó en el embalaje al bermudense Kaden Hopkins (Uni Sport Lamentinois), mientras que el mejor colombiano del día fue Andrés Camilo Ardila (NU Colombia) en la casilla 18°.
El equipo continental colombiano defenderá el 1-3 de la calsificación general en la quinta jornada de la ronda caribeña, que se cumplirá este viernes con trazado de 140,5 kilómetros entre Petit-Canal y Le Moule.
Tour Cycliste International de la Guadeloupe (2.2)
Resultados Etapa 6 | Goyave – Petit-Bourg (147 km)
|1
|Dawid Lewandowski
|Mazowsze Serce Polski
|3:21:33
|2
|Kaden Hopkins
|Uni Sport Lamentinois
|0:01
|3
|Sonny Cadet
|Martinique
|0:01
|4
|Paul Daumont
|Guidon Sprinter Canalien Cycling Team
|0:01
|5
|Leo Roy
|Quebec En Velo
|0:01
|6
|Baptiste Gaillard
|Excelsior
|0:13
|7
|Lucas Mainguenaud
|Vendée U Pays de la Loire
|0:25
|8
|Delano Swenne
|GRC Jan Van Arckel
|0:25
|9
|Lucas Menanteau
|Vendée U Pays de la Loire
|0:25
|10
|Kévin Le Cunff
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|0:25
|18
|Andrés Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:25
|76
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|0:25
|77
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|0:25
|81
|Heberth Gutiérrez
|Nu Colombia
|0:25
Clasificación General Individual
|1
|Andrés Camilo Ardila
|Nu Colombia
|21:27:52
|2
|Jakub Kaczmarek
|Mazowsze Serce Polski
|0:31
|3
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|0:49
|4
|Stefan Bennett
|Selección de Martinica
|0:52
|5
|Axel Taillandier
|Team Madras Cycling Belle-Eau
|1:01
|6
|Szymon Wozniak
|UV Marie-Galante
|1:21
|7
|Gabin Vedel
|Guidon Sprinter Canalien Cycling Team
|1:26
|8
|Dorian Lagrave
|Vendée U Pays de la Loire
|1:41
|9
|Benjamin Le Ny
|Team CAMA CCD
|1:44
|10
|Baptiste Gaillard
|Excelsior
|2:02
|16
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|6:28
|24
|Heberth Gutiérrez
|Nu Colombia
|18:33
¡Espectacular! Nu Colombia celebra los lideratos en la Vuelta a Colombia y el Tour de Guadalupe
El cundinamarqués Rodrigo Contreras del equipo de ciclismo Nu Colombia mantuvo este jueves la punta de la tabla general de la Vuelta a Colombia tras la séptima etapa, recorrido de 185,2 kilómetros con salida en Armenia y final en Cali que terminó al sprint con la victoria de Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM).
El equipo morado celebró por segundo día consecutivo lideratos a nivel nacional e internacional con Andrés Camilo Ardila sosteniéndose al frente del Tour de Guadalupe tras la sexta etapa que se vivió con un duro trazado de 147 kilómetros entre Goyave y Petit-Bourg que se saldó con la victoria del polaco Dawid Lewandowski (Mazowsze Serce Polski).
En la ronda nacional el Nu Colombia defendió con éxito el liderato de “Roro” Contreras en una etapa marcada por una numerosa escapada de hombres sin opciones en la general que aprovechó el largo descenso desde la capital quindiana al Valle del Cauca. Los dirigidos por Raúl y Gabriel Jaime Mesa se dedicaron a controlar el lote principal que se sacó bandera blanca tras la jornada reina de La Línea.
Contreras, de 31 años, sostuvo la camiseta amarilla por cuarta jornada consecutiva tras vestirse de líder en la cronoescalada del domingo en carreteras boyacenses. El jefe de filas del Nu Colombia conservó el primer lugar de la general con 1:04 de ventaja sobre Diego Camargo (Team Medellín-EPM) y 1:20 sobre el venezolano Yonathan Eugenio (EBSA).
Mientras tanto en Guadalupe, el tolimense Andrés Camilo Ardila defendió su camiseta de líder en una rápida jornada donde su compañero de equipo Sebastián Henao se mantiene en el tercer lugar de la general para un brillante 1-3 del Nu Colombia en la general de la ronda caribeña.
“Felices por defender un día más el liderato de esta Vuelta a Colombia. En esta carrera no hay día fácil y el equipo de nuevo fue fundamental para controlar a los rivales que están en un gran nivel. Sabemos que la carrera no se acaba hasta Bogotá y quedan tres etapas muy difíciles pero estamos optimistas sobre lo podemos hacer y vamos a seguir trabajando unidos para conseguir el objetivo de ganar nuestra segunda Vuelta a Colombia” afirmó Rodrigo Contreras al final de la jornada.
Este viernes se llevará a cabo la antepenúltima etapa de la Vuelta a Colombia con recorrido de 171.4 kilómetros con salida en Cali y final en La Tebaida, al mismo tiempo en Guadalupe, el Nu Colombia defenderá el 1-3 de la general en un trazado de 140,5 kilómetros entre Petit-Canal y Le Moule.
*Con Información Prensa NU Colombia
Wilmar Paredes, el más fuerte de la fuga en la llegada a Cali; Rodrigo Contreras sigue líder de la Vuelta a Colombia
En un sprint explosivo, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) fue el más fuerte, llevándose la séptima etapa de la Vuelta a Colombia con un tiempo de 3 horas, 39 minutos y 43 segundos. La jornada llana fue disputada sobre 185, kilómetros entre Armenia y Cali.
El antioqueño, que alcanzó su segunda victora en la ronda colombiana, le ganó en el embalaje a Cristián Vélez (GW Erco Shimano) y a Kevin Castillo (Team Sistecrédito), quienes entraron 2° y 3° respectivamente, con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la calsificación general individual, Rodrigo Contreras (NU Colombia) mantuvo la camiseta amarilla, seguido de Diego Camargo (Team Medellín-EPM) a 1:04 y completa el podio parcial el venezolano Yonathan Eugenio (EBSA), quien le arrebató el tercer lugar al boyacense Yeison Reyes (Orgullo Paisa).
Muy temprano se armó la escapada, a pocos kilómetros de haber tomado la salida en Armenia. El primer sprint especial lo ganó el caucano Leison Maca (CRICA Nacional), uno de los protagonistas de la fuga en la primera parte de la jornada.
Entre los aventureros se alejaron del pelotón: el venezolano Yonathan Eugenio (EBSA), el ecuatoriano Bayrón Guama (Movistar PC), el irlandés Cormac Mcgeough (Canel’s Java) en compañía de Julián Cardona (Team Medellín-EPM), Jorge Castiblanco (Pío Rico), Leison Maca (CRIC Nacional), José Tobasia (EBSA), Róbinson López (GW Erco Shimano) y Brandon Vega (GW Erco Shimano). La diferencia máxima alcanzada por los escapados pasó de los siete minutos.
Los fugados no cedieron terreno y mantuvieron su ventaja con el pelotón liderado por el Nu Colombia. Al final, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), fue el más fuerte de la escaramuza del día alcanzando su segunda victoria en la presente edición.
Mañana viernes se correrá la octava etapa, una jornada llana, que saldrá de Cali para terminar en La Tebaida con 168,2 kilómetros. El trayecto incluye un premio de montaña de cuarta categoría.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 7 | Armenia – Cali (185,2 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|3:39:53
|2
|Cristián Vélez
|GW Erco Shimano
|m.t.
|3
|Kevin Castillo
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|m.t.
|5
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|m.t.
|6
|Leison Maca
|CRIC Nacional
|m.t.
|7
|Santiago Montenegro
|Movistar-Best PC
|m.t.
|8
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|9
|Bart Buijk
|Universe Cycling Team
|m.t.
|10
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La Red-Susuki
|m.t.
|11
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|m.t.
|12
|Santiago Gómez
|Team Sistecrédito
|m.t.
|13
|Brayan Sánchez
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|14
|Jonathan Pasquel
|Team Orígenes Coffee
|m.t.
|15
|Edwin Patiño
|Boyacá es para Vivirla
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|22:15:22
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|1:04
|3
|Yonathan Eugenio
|EBSA
|1:20
|4
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|1:50
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|6:34
|6
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|7:13
|7
|Juan Diego Alba
|NU Colombia
|8:25
|8
|Yesid Pira
|Hino-One-La red-Suzuki
|10:10
|9
|Edgar Andrés Pinzón
|GW Erco Shimano
|11:06
|10
|Daniel Méndez
|Orgullo Paisa
|11:50
|11
|Mauricio Zapata
|GW Erco Shimano
|12:23
|12
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La red-Suzuki
|12:45
|13
|Óscar Fernandez
|Team Medellín – EPM
|13:18
|14
|Brayan Obando
|Movistar Best PC
|13:21
|15
|Julian David Alarcón
|Fundecom – Tour Nativa
|13:33
Paul Magnier se queda con el duelo de velocistas en el cuarto capítulo del Tour de Polonia
La cuarta etapa del Tour de Polonia 2025 quedó en manos de Paul Magnier. El corredor del Soudal Quick-Step fue el más rápido en el sprint final y logró la victoria, luego de recorrer 201,4 kilómetros entre Rybnik y Cieszyn.
El sprinter francés, de 21 años, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, superó con suficiencia en el embalaje al británico Ben Turner (Ineos Grenadiers) y al alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los tres colombianos en competencia todos llegaron rezagados; Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) fue el mejor de los nuestros en la casilla 103°, luego le siguieron Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en el puesto 104° y Fernando Gaviria (Movistar Team) en la posición 110°, los tres a más de 5 minutos.
En cuanto a la clasificación general,el francés Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) conservó la camiseta amarilla de líder con una ventaja de 8 segundos sobre el monegasco Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), segundo clasificado.
La quinta fracción de la carrera polaca se correrá este viernes con un recorrido montañoso de 206,1 kilómetros entre las ciudades de Katowice y Zakopane, que incluye dos puertos de montaña de primera categoría y un final en alto.
Tour de Polonia (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Rybnik – Cieszyn (201,4 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|4:36:09
|2
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Thibaud Gruel
|Groupama-FDJ
|m.t.
|5
|Madis Mihkels
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|6
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|7
|Tim van Dijke
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|8
|Jensen Plowright
|Alpecin-Deceuninck
|m.t.
|9
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|10
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|103
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|5:34
|104
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:34
|110
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|5:34
Clasificación General Individual
|1
|Paul Lapeira
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|16:33:19
|2
|Victor Langellotti
|INEOS Grenadiers
|0:08
|3
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:12
|4
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:12
|5
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:14
|6
|Quinten Hermans
|Alpecin-Deceuninck
|0:14
|7
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:14
|8
|Rafal Majka
|UAE Team Emirates-XRG
|0:14
|9
|Mikkel Honore
|EF Education-EasyPost
|0:18
|10
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:18