Anderson Paredes campeón del Giro Andino 2025; Winston Maestre se queda con la cronoescalada final
El ciclista venezolano Anderson Paredes, de la Lotería del Táchira, se consagró campeón del Giro Andino 2025. Luego de tres días de intensa competencia, Paredes logró imponerse con un tiempo acumulado de 4 horas, 33 minutos y 48 segundos.
La segunda posición en la clasificación general fue para Edwin Becerra (Team Trululú La Guacamaya), a solo 21 segundos de diferencia, mientras que Winston Maestre, también de la Lotería del Táchira, completó el podio.
La hegemonía de la Lotería del Táchira fue evidente en todas las categorías, no solo adjudicándose el título individual, sino también llevándose la clasificación por equipos. Sus pedalistas Winston Maestre y Franklin Chacón dominaron las clasificaciones de la montaña y los sprints, respectivamente, consolidando un triunfo rotundo para el equipo tachirense.
Maestre, amo y señor de la cronoescalada
La etapa final, una cronoescalada con llegada en el Parque Nacional Chorro del Indio, fue un verdadero espectáculo. El ciclista zuliano Winston Maestre deslumbró a todos al detener el cronómetro en 20 minutos y 47 segundos, llevándose la victoria de etapa.
Jonathan Eugenio del Team Trululú La Guacamaya se ubicó en la segunda posición, a 3 segundos del líder, seguido por el campeón Anderson Paredes, quien defendió su liderato con coraje, a 27 segundos de Maestre.
*Con Información de Carlos Alexis Rivera
Vuelta a España 2025: Jonas Vingegaard gana en Valdezcaray la novena etapa con Egan Bernal 15°
En un final picando hacia arriba, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la novena etapa de la Vuelta a España 2025. En la exigente subida a la Estación de Esquí de Valdezcaray, el corredor danés fue el que tuvo más arrestos y tras un fulminante ataque se quedó con la victoria.
El pedalista escandinavo fue el más fuerte, luego de recorrer 195,5 kilómetros. Segundo entró el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) y tercero se reportó el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), ambos a 24 segundos. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) fue el mejor escarabajo de la jornada tras terminar en la casilla 15° a 1:46 del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious) se defendió con gallardía y se mantuvo como líder de la clasificación general, pero con todos sus rivales cada vez más cerca.
En los primeros compases, la conformación de la escapada no fue sencilla, pero después de varios intentos, finalmente la fuga la conformaron el alemán Michel Hessmann (Movistar Team), el polaco Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), el irlandés Archie Ryan (EF Education – EasyPost), el estadounidense Kevin Vermaerke (Team Picnic PostNL) y el belga Liam Slock (Lotto).
A falta de 13 kilómetros para la llegada, todos lo escapados fueron atrapados por el grupo de favoritos. Luego le llegó el turno a los aspirantes a llevarse el título, en donde Jonas Vingegaard mostró sus credenciales de máximo favorito.
La ronda ibérica tendrá su primer día de descanso este lunes, antes de que el pelotón afronte la décima etapa a llevarse a cabo el martes sobre un trazado de 175,3 kilómetros entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 9 | Alfaro – Estación de Esquí de Valdezcaray (195,5 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:32:10
|2
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:24
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:24
|4
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|1:02
|5
|Raúl García
|ARKEA-B&B HOTELS
|1:46
|6
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|1:46
|7
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|1:46
|8
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|1:46
|9
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:46
|10
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|1:46
|11
|Martin López
|XDS Astana Team
|1:46
|12
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|1:46
|13
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|1:46
|14
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|1:46
|15
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|1:46
|24
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:57
|29
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:58
|36
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|4:54
|57
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|8:33
|100
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|14:21
|112
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|17:15
Clasificación General Individual
|1
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|33:35:46
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:37
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|1:15
|4
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|1:35
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|2:14
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|2:42
|7
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|2:47
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:49
|9
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|10
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|11
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:55
|12
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|3:04
|13
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|3:20
|14
|Raúl García
|ARKEA-B&B HOTELS
|3:39
|15
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|3:53
|21
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|7:44
|25
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|10:44
|48
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|31:25
|59
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|37:44
|72
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|43:23
|99
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|55:03
Lorenzo Cataldo se lleva la primera etapa en línea del Tour de Bulgaria; Miguel Ángel Rubiano mejora en la general
Este domingo se disputó la primera etapa en línea el Tour de Bulgaria 2025, que terminó con victoria del italiano Lorenzo Cataldo (Gragnano Sporting Club), luego de recorrer 122,5 kilómetros, entre las ciudades de Primorsko y Bourgas.
Cataldo, quien fue el más rápido al sprint, superó con lo justo al griego Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping) y al alemán Albert Gathemann (Benotti – Berthold), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los tres latinoamericanos del equipo polaco Bialini Gomola Hygge, el bogotano Miguel Ángel Rubiano fue el mejor ocupando el puesto 52° con el mismo tiempo del ganador, mientras que el argentino Nehuén Erripa y el mexicano Valentino Reséndiz no finalizaron.
La carrera búlgara continuará este lunes con la segunda etapa en línea, una jornada ondulada de 134,2 kilómetros entre las ciudades de Karnobat y Kazanlak, con un final picando ligeramente hacia arriba.
Tour of Bulgaria (2.2)
Resultados Etapa 1 | Primorsko – Burgas (122,5 km)
|1
|Lorenzo Cataldo
|Gragnano Sporting Club
|2:30:06
|2
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|m.t.
|3
|Albert Gathemann
|Benotti – Berthold
|m.t.
|4
|Mihajlo Stolic
|Team United Shipping
|m.t.
|5
|Kristians Belohvosciks
|Monzon-Incolor-Gub
|m.t.
|6
|Thijmen Paardekooper
|PSKK Vassil-Levski
|m.t.
|7
|Lorenzo Magli
|Gallina Ecotek Lucchini
|m.t.
|8
|Szymon Wisniewski
|Monogo Lubelskie Perla Polski
|m.t.
|9
|Martin Marinov
|Martigues SC-Payden&Rygel
|m.t.
|10
|Lukas Panacek
|Dukla Banská Bystrica
|m.t.
|52
|Miguel Ángel Rubiano
|Bialini Gomola Hygge
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|2:34:24
|2
|Ognjen Ilic
|Borac-Cacak
|0:03
|3
|Felix Groß
|REMBE | rad-net
|0:06
|4
|Mihajlo Stolic
|Team United Shipping
|0:08
|5
|Szymon Wisniewski
|Monogo Lubelskie Perla Polski
|0:09
|6
|Tobias Nolde
|Benotti – Berthold
|0:09
|7
|Dominik Röber
|Benotti – Berthold
|0:09
|8
|Julian Borresch
|REMBE | rad-net
|0:09
|9
|Kristians Belohvosciks
|Monzon-Incolor-Gub
|0:10
|10
|Lorenzo Cataldo
|Gragnano Sporting Club
|0:12
|64
|Miguel Ángel Rubiano
|Bialini Gomola Hygge
|2:34
Arnaud De Lie conquista la Clásica de Bretaña y Oeste de Francia; Jhonatan Narváez el mejor latinaomericano
En un final a pura velocidad, Arnaud De Lie (Lotto) se llevó la victoria en la edición 89 de la Clásica de Bretaña y Oeste de Francia, elaborada sobre 261 kilómetros y disputada por los alrededores de la población francesa de Plouay.
El podio de la carrera WorldTour, que no contó con participación colombiana, lo completaron el francés Emilien Jeannière (Team TotalEnergies) y el neerlandés Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente, en una prueba para auténticos clasicómanos.
En cuanto a los latinoamericanos, el mejor fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) en el puesto 39°, luego le siguió el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) en la casilla 58° y el chileno Vicente Rojas (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) en la posición 127° a más de 8 minutos del ganador.
Con esta victoria el belga De Lie sucedió en el palmarés de la Bretagne Classic – Ouest-France al suizo Marc Hirschi, vencedor del año pasado. En el historial de ganadores de esta prestigiosa clásica francesa también aparecen nombres ilustres como el del belga Wout van Aert (2022), el australiano Michael Matthews (2020), el italiano Vincenzo Nibali (2006) y el francés Thierry Claveyrolat (1993), por mencionar algunos.
Bretagne Classic – Ouest-France (1.UWT)
Resultados Plouay – Plouay (261,7 km)
|1
|Arnaud De Lie
|Lotto
|6:21:23
|2
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|m.t.
|3
|Olav Kooij
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|4
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|5
|Biniam Girmay
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|6
|Rick Pluimers
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Dorian Godon
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|m.t.
|8
|Michael Matthews
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|9
|Tobias Lund Andresen
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|10
|Jasper Stuyven
|Lidl-Trek
|m.t.