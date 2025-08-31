Anderson Paredes campeón del Giro Andino 2025; Winston Maestre se queda con la cronoescalada final

El ciclista venezolano Anderson Paredes, de la Lotería del Táchira, se consagró campeón del Giro Andino 2025. Luego de tres días de intensa competencia, Paredes logró imponerse con un tiempo acumulado de 4 horas, 33 minutos y 48 segundos.

La segunda posición en la clasificación general fue para Edwin Becerra (Team Trululú La Guacamaya), a solo 21 segundos de diferencia, mientras que Winston Maestre, también de la Lotería del Táchira, completó el podio.

La hegemonía de la Lotería del Táchira fue evidente en todas las categorías, no solo adjudicándose el título individual, sino también llevándose la clasificación por equipos. Sus pedalistas Winston Maestre y Franklin Chacón dominaron las clasificaciones de la montaña y los sprints, respectivamente, consolidando un triunfo rotundo para el equipo tachirense.

Maestre, amo y señor de la cronoescalada



Winston Maestre, ganador de la cronoescalada final del Giro Andino 2025. (Foto © Edwin Matamoros)

La etapa final, una cronoescalada con llegada en el Parque Nacional Chorro del Indio, fue un verdadero espectáculo. El ciclista zuliano Winston Maestre deslumbró a todos al detener el cronómetro en 20 minutos y 47 segundos, llevándose la victoria de etapa.

Jonathan Eugenio del Team Trululú La Guacamaya se ubicó en la segunda posición, a 3 segundos del líder, seguido por el campeón Anderson Paredes, quien defendió su liderato con coraje, a 27 segundos de Maestre.

*Con Información de Carlos Alexis Rivera