Alejandro Osorio triunfa en la segunda etapa de la Vuelta a Boyacá y Juan Diego Alba sigue líder

En un final lleno de emociones, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) salió victorioso en la segunta etapa de la Vuelta a Boyacá 2025, que se recorrió 180 kilómetros de distancia, partiendo de Tinjacá y arribando al municipio de Tasco.

El corredor carmelitano de 27 años, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, llegó en solitario a la meta 8 segundos por delante de un grupo de perseguidores comandado por Edgar Pinzón (GW Erco Shimano) y Óscar Fernández (Team Medellín-EPM), quienes entraron segundo y tercero, respectivamente.

El gran protagonista de la jornada fue el antioqueño Julián Cardona (Team Medellín-EPM), quien fue cabeza de carrera en la fase inicial, alcanzando una ventaja que rondó los dos minutos de ventaja sobre el pelotón principal camino a Tunja, sin embargo, en la parte final fue neutalizado por el pelotón.

Con los resultados de la segunda jornada, la clasificación general individual no sufrió cambios en los primeros puestos, por lo consguiente Juan Diego Alba (NU Colombia) mantuvo el lideraro de la carrera, escoltado por su compañero de equipo Javier Jamaica.

En la rama femenina, Carolina Córdoba (Team Boyacá es para Vivirla) fue la ganadora, mientras que entre los juveniles, el vencedor fue Joel Alejandro Sandoval (Team Capital Bike).

La cuadragésima sexta edición del giro boyacense continuará este viernes con la tercera etapa, una contrarreloj individual entre Socotá y el Alto de Socha con una distancia de 12 kilómetros. El sucesor de Adrián Bustamante, campeón del año pasado, lo conoceremos el domingo en Sogamoso.

Vuelta a Boyaca 2025

Resultados Etapa 2 | Tinjacá – Tasco (180 km)

1 Alejandro Osorio Orgullo Paisa 4:18:28″ 2 Edgar Pinzón GW Erco Shimano 0:08 3 Óscar Fernández Team Medellín-EPM 0:08 4 Javier Jamaica Nu Colombia 0:08 5 Juan Diego Alba Nu Colombia 0:08



Juan Diego Alba sigue líder de la Vuelta a Boyacá 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual