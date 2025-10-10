Alejandro Osorio campeón de la Clásica de Marinilla y Cristián Camilo Muñoz celebra en la jornada de cierre

El carmelitano Alejandro Osorio, del Orgullo Paisa, se consagró campeón general de la Clásica de Marinilla 2025, sumando este título a su victoria en la Vuelta a Goias. El talentoso corredor paisa defendió sin contratiempos el liderato en el circuito final.

Dos hombres del NU Colombia completaron los puestos de honor: Jhonatan Chaves se quedó con el subcampeonato, y Juan Pablo Ortega, el mejor sub-23 de la carrera, cerró el podio en el tercer lugar, mientras que Cristián Camilo Muñoz (NU Colombia) se llevó el título de la montaña.



Cristián Camilo Muñoz, ganador de la ultima etapa de la Clásica de Marinilla 2025. (Foto Andrés Piedrahita © RMC)

La última jornada fue intensa con el paso de las vueltas, a pesar del piso mojado. Al final, la etapa fue para Cristián Camilo Muñoz del NU Colombia, quien se escapó en los últimos kilómetros para entrar 20 segundos por delante de Jeisson Casallas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral).

El portador de la camiseta amarilla, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa), entró en la cuarta posición por detrás de Jhonatan Chaves (NU Colombia). El top 5 del día lo cerró Juan Diego Alba (NU Colombia). El ‘Pony’ Osorio sucedió a Sergio Luis Henao, campeón del año pasado.

Clásica de Marinilla 2025

Resultados Circuito Final

1 Cristián Camilo Muñoz Nu Colombia 37:04″ 2 Jeisson Casallas Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral 0:20 3 Jhonatan Chaves Nu Colombia 0:22 4 Alejandro Osorio Orgullo Paisa 0:24 5 Juan Diego Alba Nu Colombia 0:24

Clasificación General Final