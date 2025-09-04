Adrián Bustamante nuevamente en el top 10 del GP Jornal de Noticias 2025, su cuarto en la carrera lusa

El pedalista boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes -UDO) volvió a ser protagonista el GP Jornal de Noticias, llegando en la octava posición en la sexta etapa, su cuarto top 10 en la segunda carrera más importante del calendario luso.

La victoria de la jornada quedó en manos del portugués Raúl Rota (Radio Popular – Paredes – Boavista), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria del año, luego de recorrer 152,1 kilómetros entre Albergaria y Águeda.

El líder, el corredor gaucho Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé), ingresó en el pelotón en el décimo puesto y conservó el liderato de la carrera sin contratiempos. El escarabajo Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes -UDO) se mantuvo en el 7° puesto a 48 segundos del suramericano.

La carrera portuguesa, en la que siguen en competencia 7 escarabajos, continuará este viernes con la séptima etapa, de las nueve pactadas, una jornada ondulada por los alrededores de la ciudad de Barcelos, en el distrito de Braga, con un recorrido de 157,6 kilómetros.

GP Jornal de Noticias 2025 (Portugal)

Resultados Etapa 6 | Albergaria y Águeda (152,1 km)

1 Raúl Rota Radio Popular – Paredes – Boavista 3:37:58 2 Pedro Silva Anicolor – Tien21 m.t. 3 Francisco Campos AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense m.t. 4 Diogo Gonçalves Feirense – Beeceler m.t. 5 Gabriel Baptista Technosylva Maglia Rower Bembibre m.t. 6 Gonçalo Leaça Credibom – LA Alumínios – Marcos Car m.t. 7 Paulo Silva Porminho Team U23 m.t. 8 Adrián Bustamante Gi Group Holding – Simoldes – UDO m.t. 9 Tiago Leal Radio Popular – Paredes – Boavista m.t. 10 Nicolás Tivani Aviludo – Louletano m.t.

Clasificación General Individual